Sevgilimin hayatı yalanmış

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Bir erkek okurunuz olarak, sizi severek takip ediyorum. Problemim kız arkadaşımın büyük ya da küçük ama sürekli yalan söylemesi. Kendisiyle aynı köydeniz. Ancak daha önce hiç tanışmamıştık.

Instagram’da başladı ilişkimiz.

Daha önce evlilik yapmadığını söyledi. Ama öğrendim ki daha önce evlenip ayrılmış ve bir çocuğu var.

Kendisi Almanya’da yaşıyor.

Bana “Ülkemize gelince yüz yüzeyken söyleyecektim” dedi.

Affettim. Buluşacağımız zaman sürekli ya ailesinden biri fenalaşıyor ya da başka bir şeyler çıkıyor. Böyle bir sene geçti.

Bu zaman içinde bir sürü ufak tefek yalanlarını yakaladım ama sustum. Köye gidip teyzesini buldum. Teyzesi, “Garibim boşandı. 2 çocuk da burada kaldı. Ama adam hiç bakmıyor” dedi.

O hışımla aradım ama hemen inkar etti. “Teyzen kaç çocuğunun olduğunu nasıl bilmez” diye üstüne gidince itiraf etmek zorunda kaldı. Ben de bağırdım ve ayrıldım.

Annesi babası aradı ve özür diledi. Hemen Türkiye’ye geldi. Beni kaybetmekten korktuğundan yalan söylemiş ve özür diledi. Şu an ilişkimiz sürüncemede.

Bana “Tekrar güvenini kazanacağım” diye yeminler etti.

Yumuşadım ama Almanya’ya dönünce ilgisi birden kesildi.

Anlam veremiyorum.

Sorduğumda “Uzaktan ancak bu kadar oluyor” dedi.

Bana yalan söylerken, çocuklarını gizlerken sanki daha çok ilgi gösteriyordu. Şu an ayrıyız ama bu süreçte kendisine ciddi şekilde tutuldum. Unutamıyorum.

Beni bir şekilde kendine âşık etti. Şimdi ne yapmam lazım? Bana akıl verin. Rumuz: Tristan

YANIT

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Sevgili oğlum, bir insan yalan söylemeye alışmışsa, her fırsatta yalana başvuruyorsa bu böyle sürecektir. Bana kalırsa bu ilişkiye artık devam etme, çünkü bu kadın sana belki de daha başka yalanlar da söylemiştir.

Ne zaman doğru söylüyor, ne zaman yalan söylüyor bilmeyebilirsin... Bu tereddütler içinde de ilişkinizin doğru düzgün devam etmesi mümkün değil.

Henüz ilişkinin başında böyle çok hayati konularda sana yalan söylemişse daha sonra da çok önemli konularda da yalan söylemeye devam edebilir.

Çocukları olduğunu ve evlenip ayrılmış olduğunu senden, tamamen kaybetmek korkusuyla, gizledi. Ama sen eğer teyzesini bulduğunu ve bu bilgileri ondan aldığını söylemeseydin, eminim yalana devam edecekti. Çünkü ısrarla çocukları senden saklamaya çalışmış.

Bir ilişkide karşılıklı dürüstlük her şeyden önemlidir, sevgili oğlum. İnsanlar birbirlerine güvenmeden bir beraberlik yaşayamazlar. Bir insana önce güven duymalısın ki ona yüreğini açıp sevgini verebil.

Şu anda senin sevgi ya da aşk sandığın, o hanımın sende yarattığı gelgitlerin girdabından başka bir şey değil. Üstüne üstlük, bir de Almanya’ya döndükten sonra, sanki sen suçluymuşsun gibi tavrını değiştirmesi, soğuk davranması kabul edilecek gibi değil.

Bana sorarsan o seninle evlenmeyi planlıyordu.

Ailesinin de bu ilişkinizden haberi olması, araya girmeye çalışması bunu gösteriyor.

Seni yakalamışken kaybetmek istemiyordu.

Ancak bu yalanları ortaya çıkarman, ondan uzaklaşır gibi olman, ayrılmayı düşünmen, onun tüm planlarını altüst etti. Şu anda nasıl davranması gerektiğini o da bilemiyor anlaşılan.

Ve bence kendine yeni birini bulmak için harekete geçmiş bile olabilir.

Hem elbette şu internet aşklarının sürekli olamayacağının, ciddiye alınamayacağının, kandırılmaya çok müsait kişilerce kullanıldığının sen de bilincindesindir umarım.

Bu şekilde kurulan ilişkilerin asla güvenilir olmadığını yüzlerce kez yazdım...

Ama kızlar bir yana artık senin gibi genç erkekler de bu tuzağa kolaylıkla düşebiliyor.