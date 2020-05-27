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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Sevgilimin eski flörtlerini kıskanıyorum

27 Mayıs 2020

Kız arkadaşımın eski flörtlerine dair içimdeki şüphe asla bitmiyor. Zaman zaman onun elini bir başkasının tuttuğunu düşünüyorum. Bu hisleri durdurmak için ne yapmalıyım?

Ben 20 yaşında, genç bir erkeğim. Bu hayatta ciddi ve düzenli bir ilişki yaşadığım tek bir kız var. Uzun süredir beraberiz. Aramızda zaman zaman dargınlıklar, ayrılmalar oldu. Bu süre içinde de hayatlarımıza yeni insanlar dahil oldu. Ancak her defasında hata yapan kız arkadaşımdı. Yani ilişkimiz onun yüzünden bitiyordu.
Benim de haliyle ona karşı güvenim biraz sarsıldı. Kız arkadaşıma yine de sevgim sonsuz. Onun da artık yaşadıklarından ders alıp gerçekten beni istediğini ve sevdiğini biliyorum. Ancak son zamanlarda içimde sebepsiz yere bazı kuruntular oluştu.
Nedensizce onunla ayrı kaldığımız süre içinde hayatına giren erkeklere veya yaşam tarzına aklımı taktım. Bunu da ona defalarca dile getirdim.
Her defasında bana içimin rahat olması gerektiğini söyledi.
Ben de onu tanıdığım için sözlerine inanıyorum. Ancak bu içimdeki şüphe asla bitmiyor.
Zaman zaman onun elini bir başkasının tuttuğunu düşününce bile kendimden geçiyorum ki bu çok doğal bir durum gibi gözükebilir.
Yine de ben onu bu aralar yorarak soru yağmuruna tutuyorum; o bu durumdan sıkılmıyor, hep açıklıyor, tekrar anlatıyor. Ama ben yine de huzursuzum.
◊ Rumuz: Geçmiş korkusu

YANIT

Sevgili oğlum, bu endişeler, korkular kuşkular sana ne kazandırıyor ki? Sevdiğin kızı da kendini de mutsuz ediyorsun o kadar.
Sanırım bu ayrılıklar sırasında sen de pek uslu durmamışsın. O bunları sorun yapmıyorsa, sen de yapmamalısın. İlişkilerde zaman zaman böyle inişler, çıkışlar, ayrılıklar, barışmalar görülüyor. Önemli olan, birbirinin kıymetini anlayıp geri dönebilmektir.
Tekrar kavuştuğunuza göre, senin de dediğin gibi, o da bu arada yaşadığı beraberliklerden ders aldıysa, senin değerini daha iyi anladıysa, bu ikiniz için de hayırlı olmuş demektir.
Sanırım aynı şey senin için de geçerli, sanki sen de başka kızlarda, onda bulduklarını bulamamışsın, onu sevdiğini daha iyi anlamışsın.
Belli oluyor ki, bu genç hanım sana karşı çok sabırlı ve dayanıklı davranıyor. Bu da seni gerçekten sevdiğini gösteriyor. Ama bana sorarsan, çok da fazla sürdürme bu gerginliği.
Çünkü herkesin bir tahammül noktası vardır. Her zaman söylediğim gibi, kendini tartacaksın, bunu böyle sürekli sorun mu yapacaksın, yoksa normal görerek, anlayış gösterecek, bundan sonrasına mı bakacaksın...
Hele eğer bu genç hanımla evlenmeyi düşünüyorsan, çok daha iyi tartmalısın kendini.
Ona da kendine de hayatı zehretmeye hakkın yok...

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