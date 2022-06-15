Sevgilimin başka kızlara attığı mesajları gördüm

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Kısmen uzak mesafe ilişkimiz olsa da arada bir yanıma gelir ya da ben giderdim. Arada ufak tartışmalar olsa da asla büyük bir sorunumuz yoktu.

Sadece sürekli beni ailesiyle tanıştırmak istediğini söyleyip bu sözünde durmuyordu. Bu yüzden de sık sık tartışıyorduk.

Bugün yanıma geldiğinde ilginç bir şekilde, ekranda Instagram’dan gelen bir bildirim gördüm. Meğer, benden gizli bir tane daha hesabı varmış.

Kavga ettik, bu yeni Instagram hesabında neler olduğunu görmek istediğimi söyledim. Önce direndi ama sonra kısa bir süre için gösterdi.

Ve benim de mesajlarının bir kısmına bakma fırsatım oldu.

Onlarca kıza yazdığı mesajları gördüm. Onlara ‘çok güzelsin’, ‘siyah sana ne kadar yakışmış’ gibi bir sürü mesaj atmış.

Aslında çok daha fazla mesaj vardı ama bu sinirle bakmaya çok fırsatım olmadı.

Tekrar kavga ettik ama bir daha yapmayacağını, beni kaybetmek istemediğini, sadece hata yaptığını söyledi.

Ben ‘onlarda olan, bende olmayan ne var? Onlar kadar güzel değil miyim?’ diye sorunca da ‘Senin yüzün güzel olmasa da kalbin güzel’ gibi bir cümle kurdu.

Tüm gün barışmak için çabaladı, ben de affettim. Ama ben onu gerçekten seviyor muyum, yoksa takıntı mı yaptım bilmiyorum. Şimdi de içim hiç rahat değil. Bu tür saçmalıkları tekrar yapar mı, diye sürekli düşünüp duruyorum.

Çok kararsız kaldım Güzin Abla, sence ne yapmalıyım?

◊ Rumuz: Kararsız





YANIT

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Yapar sevgili kızım yapar, hiç endişen olmasın. Bu tür saçmalıklar da yapar, fırsat bulursa o kızlarla da tanışır, seninle olduğu gibi buluşup yakınlık da kurar.

Bunları seni üzmek için söylemiyorum. Bir kere senden

10 yaş büyük biriyle işin ne?

İkincisi sanırım sen de bu adamı internet sitelerinden birinden tanımış olmalısın.

Uzak mesafe ilişkisi diyorsun, daha çok yazışarak görüşüyor, arada bir fırsat buldukça buluşuyorsunuz anlaşılan.

Mutlu beraberliğiniz bu mu gerçekten? O genç bir adam, böyle ergenler gibi sadece yazışarak, mesajlaşarak ilişki yürütme yaşını çoktan geçmiş.

Bu senin gördüğün mesajlardan anlaşılan bir tür arayış içinde. Demek ki seninle yaşadığı uzak mesafe ilişkisi onun için yeterli değil.

Ama bütün bunların dışında, tabii senin açından düşündüğümde beni en çok üzen, şu sözleri oldu: “Senin yüzün güzel olmasa da kalbin güzel...”

Demek ki seni güzel bulmuyor. Bu bile senin onu artık aramaman için yeterli bence. Bilmem ama senden faydalanıyor mu, açıklamamışsın. Maddi ya da cinsel açıdan senden faydalanabilir. Bunları sadece tahmin yürüterek söylüyorum.

Senin ona çok bağlı olduğunu görerek sana her istediğini yaptırabilir. Çünkü sonuçta o artık hemen hemen olgun bir genç adam. Senin yaşında gencecik bir kızı istediği gibi yönlendirebilir.

Belki bana kızacaksın ama söylemek zorundayım, bana kalırsa ona çok fazla güvenmemelisin.

Bu anlattıkların, özellikle de Instagram’da ayrı gizli bir hesap açması, dürüst birinin davranışı değil.

Boşuna seni ailesiyle tanıştırmasını bekleme. Onun aklı başka yerlerde...