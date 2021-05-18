Sevgilimin babası evlenmemizi istemiyor

Annem çok otoriter ve baskıcı... Babamı hiç görmedim ancak annem onun kötü biri olduğunu söylüyor. Aynı evde oturduğumuz dedem ise adeta hayatı bana dar ediyor.

Ben, 18 yaşında lise öğrencisiyim. Bu yaşlarda genellikle ergenlik isyanları olduğunu biliyorum, ancak benimki hiç öyle değil. Ben müstakil bir evde oturuyorum. Ama hiç mutlu değilim.

İlk önce hayatımı dar eden sözde dedemle başlayayım...

Dedem ile anneannem aşağı katta yaşıyor.

Anneannem dedemle, düzenli ve iyi bir iş sahibi olduğunu sanarak evlenmiş. Ancak dedem hiç de öyle biri değil. Meğerse tam tersiymiş.

Asgari ücretle çalışan orta halli biriymiş. Ve üstelik aşırı kıskanç.

Normalde dedeleri tonton yanaklı, beyaz sakallı, gözlüklü, güler yüzlü diye düşünürsünüz ama hiç öyle biri değil. Anneannemle evlendikten sonra daha beter biri haline gelmiş.

Ben doğduktan sonra huysuzluğu biraz hafiflese de aynen devam etmiş.

Birkaç yıl önce yaşanmış bir olayı da anlatayım.