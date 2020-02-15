Sevgilimin babası beni istemiyor

Sevgilimin babası, beni giyimimden dolayı istemiyor. İkimizin ailesi arasında çok farklılıklar var. Ne yapmalıyım?
Merhaba Güzin Abla, 3 yıllık bir ilişkim var. Babası giyimimden nasıl biri olduğumu anlayacak kadar kendini zeki sanıp beni istemiyor.
Üstelik beni istemeyen babası, duyduğum kadarıyla annesini aldatıyormuş. Başkasından bir çocuğu varmış. İşte insanların giyim kuşamına takanların, akıllarının nerede olduğu belli olmuyor mu?
Sevgilim bu durumu benden hep gizledi ama ben bir yerlerden öğrendim yaşananları.
Hâlâ bilmediğimi düşünüyor ve bana “birbirimiz hakkındaki tüm gerçekleri anlatmadan evlenemeyiz” deyip duruyor.
Ben, onun beni sevdiğini hissediyorum ama ilişkiye devam etmekte yanlış mı yapıyorum bilmiyorum....
Çok kötü şeyler yaşamış, ben hep yanında olmak istiyorum ama o bana bu aralar uzak.
Son görüşmemizde “Her şeyi düzelteceğiz” dedi. Ama hiç adım atmıyor. Hep ben arayıp soruyorum. Bütün bu davranışlarının sebebi giyimim ve arkadaşlarımın onu rahatsız etmesi. O da babasından öğrendiği gibi kıyafetime, gezmeme, arkadaşlarıma aklını takmış. Çok yıprandım ama “3 yılımı verdim” diyerek yıllarımın boşa gitmesini istemiyorum.
Çok dua ediyorum her şey düzelsin diye ama ileride benim ailem de onu istemeyecek. Çünkü iki aile arasında büyük farklılıklar var.
Sizce ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Çok düşündüm
YANIT
Sevgili kızım, şu “3 yılımı verdim diyerek yıllarımın boşa gitmesini istemiyorum” sözün ne kadar saçma, bir bilsen.
3 yılını değil, 10 yılını da versen, onunla yapamazsın, sana açık açık söylüyorum.
Önce babasının etkisinde kalan, sana değer vermeyen, seni değiştirmeye çalışan, ailesine de kişiliğine güvenerek, “bu benim seçimim” diyemeyen bir genç adamın seni mutlu edebileceğini mi düşünüyorsun?
İşte sen kendin söylüyorsun, “ailelerimiz çok farklı” diye.
Daha şimdiden giyimine kuşamına, arkadaşlarına, gezmene karışan insan, diyelim ki her şey yoluna girdi de evlendiniz, o zaman ne yapar, sanıyorsun?
Seni eve kapatır, seni istemediğin şekilde giyinmeye zorlar, seni ailenden ve arkadaşlarından koparır, kişiliğini kaybettirir. Bunu mu istiyorsun?
Bu mu senin evlilikten beklentin?
Bence de artık onu sevmemelisin. Çünkü bir insanın en önemli değerlerinden biri özgürlüğüdür.
Eğer senin özgürlüğünü elinden alıyorsa, o insanı sevmeye devam edemezsin zaten. Anladığım kadarıyla senden uzak durarak, seni arayıp sormayarak kendince seni hizaya sokmaya çalışıyor, onun istediği yönde değişmeni bekliyor.
Yapma kızım, şimdi “yapabilirim” diye düşünebilirsin, ama sonra çok pişman olursun.
Sanırım ailen de
bütün bunları bilseydi, sana benim söylediklerimin dışında bir tavsiyede bulunmazdı.
Sevgilimin babası beni istemiyor
Sevgilimin babası, beni giyimimden dolayı istemiyor. İkimizin ailesi arasında çok farklılıklar var. Ne yapmalıyım?
Merhaba Güzin Abla, 3 yıllık bir ilişkim var. Babası giyimimden nasıl biri olduğumu anlayacak kadar kendini zeki sanıp beni istemiyor.
Üstelik beni istemeyen babası, duyduğum kadarıyla annesini aldatıyormuş. Başkasından bir çocuğu varmış. İşte insanların giyim kuşamına takanların, akıllarının nerede olduğu belli olmuyor mu?
Sevgilim bu durumu benden hep gizledi ama ben bir yerlerden öğrendim yaşananları.
Hâlâ bilmediğimi düşünüyor ve bana “birbirimiz hakkındaki tüm gerçekleri anlatmadan evlenemeyiz” deyip duruyor.
Ben, onun beni sevdiğini hissediyorum ama ilişkiye devam etmekte yanlış mı yapıyorum bilmiyorum....
Çok kötü şeyler yaşamış, ben hep yanında olmak istiyorum ama o bana bu aralar uzak.
Son görüşmemizde “Her şeyi düzelteceğiz” dedi. Ama hiç adım atmıyor. Hep ben arayıp soruyorum. Bütün bu davranışlarının sebebi giyimim ve arkadaşlarımın onu rahatsız etmesi. O da babasından öğrendiği gibi kıyafetime, gezmeme, arkadaşlarıma aklını takmış. Çok yıprandım ama “3 yılımı verdim” diyerek yıllarımın boşa gitmesini istemiyorum.
Çok dua ediyorum her şey düzelsin diye ama ileride benim ailem de onu istemeyecek. Çünkü iki aile arasında büyük farklılıklar var.
Sizce ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Çok düşündüm
YANIT
Sevgili kızım, şu “3 yılımı verdim diyerek yıllarımın boşa gitmesini istemiyorum” sözün ne kadar saçma, bir bilsen.
3 yılını değil, 10 yılını da versen, onunla yapamazsın, sana açık açık söylüyorum.
Önce babasının etkisinde kalan, sana değer vermeyen, seni değiştirmeye çalışan, ailesine de kişiliğine güvenerek, “bu benim seçimim” diyemeyen bir genç adamın seni mutlu edebileceğini mi düşünüyorsun?
İşte sen kendin söylüyorsun, “ailelerimiz çok farklı” diye.
Daha şimdiden giyimine kuşamına, arkadaşlarına, gezmene karışan insan, diyelim ki her şey yoluna girdi de evlendiniz, o zaman ne yapar, sanıyorsun?
Seni eve kapatır, seni istemediğin şekilde giyinmeye zorlar, seni ailenden ve arkadaşlarından koparır, kişiliğini kaybettirir. Bunu mu istiyorsun?
Bu mu senin evlilikten beklentin?
Bence de artık onu sevmemelisin. Çünkü bir insanın en önemli değerlerinden biri özgürlüğüdür.
Eğer senin özgürlüğünü elinden alıyorsa, o insanı sevmeye devam edemezsin zaten. Anladığım kadarıyla senden uzak durarak, seni arayıp sormayarak kendince seni hizaya sokmaya çalışıyor, onun istediği yönde değişmeni bekliyor.
Yapma kızım, şimdi “yapabilirim” diye düşünebilirsin, ama sonra çok pişman olursun.
Sanırım ailen de
bütün bunları bilseydi, sana benim söylediklerimin dışında bir tavsiyede bulunmazdı.