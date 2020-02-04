Sevgilimin ailesi beni istemiyor

Sevgilimin ailesi evlenmemize izin vermiyor. Gizlice beraber olmaya devam ediyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz.
Merhaba Güzin Abla, 20 yaşında tıp okuyan bir gencim. Sevgilim de benimle aynı bölümde okuyor. İkimiz de bu yıl üniversitede tanıştık. Sevgilim Azerbaycanlı. İlişkimizin 4’üncü ayındayken ailesine benden söz etti, çünkü onlara yalan söylemek istemedi. Ancak ailesi “Kesinlikle Türkle evlenemezsin” diyerek ilişkimize karşı çıktı. Hatta babası “Seni eve kilitlerim, okutmam” bile demiş...
Ben de “Ailenle benim aramda kalıyorsan, aileni seç. Benimle daha 4’üncü aydasın, ileride ne olacağı belli değil” dedim. O biraz daha devam etmek istedi ama babası yine onu üzecek bir şey söyleyince, benim yüzünden ailesine karşı zor durumda kalmasına dayanamadım.
“Zor olacak ama ikimiz için de hayırlısı olsun” dedim. O da anlayışım için teşekkür etti ve o gün ayrıldık.
Sabahında ise beni çok sevdiğini, yapamadığını, ailesine yalan söyleyeceğini, benden ayrılmak istemediğini söyledi.
Şu an beraberliğimizin altıncı ayındayız. Ama benim aklımda hâlâ ilişkimizin ilerisi var. Ya sonunda ailesi yine “olmaz” derse ne yapacağız?
Bu arada ailesinin kabul etmeme sebebi kızlarının iyi bir yaşamı olsun istemeleriymiş. Her aile gibi...
Ama ikimiz de doktor olacağız, ileride neden istediği yaşamı veremeyim ki ona? Kaldı ki ailemin hali vakti yerinde; evim ve arabam var.
Ne yapacağımı bilmiyorum; sevgilimle anı yaşamaya, bunları ileride düşünmeye karar verdik. Ama her sabah bununla kalkıyorum, akşam bununla yatıyorum; “Ya olmazsa” diye.
Bu arada Azerbaycan’da evlilik yaşı düşük ama babası “Seni istemediğin birine vermeyeceğim. Hem senin hem de benim beğendiğim biri olsun” diyormuş.
◊ Rumuz: Çıkar yol bulamadım
YANIT
Sevgili oğlum, açık söylemem gerekirse ben bu ailenin sana karşı çıkmasına pek anlam veremedim. Ve ileri sürdükleri nedenlere de hiç inanmadım. Bence senin Türk olman ya da doktor olmaya hazırlanman değil asıl neden. Kızlarına iyi bir hayat istiyorlarsa, işte senden iyisini mi bulacaklar?
Bana açık konuşmama izin verirsen ya ailede önceden bu genç kızı biriyle çoktan sözlendirmişlerdir ya da kızın haberi bile olmadan birine söz vermişlerdir.
Yoksa benim bildiğim Azerbaycan da Türklere sevgiyle yaklaşırlar. Azerbaycanlılar, Türklerle kardeş olarak görürler kendilerini. Aynı şey elbette bizde de söz konusu…
Köken olarak Türk soyundan gelen bu iki halk her zaman kardeş gibi birbirlerine her fırsatta destek olmuşlardır.
Beni üzen ise eğer bu aile gerçekten Türk olduğun için seni istememişlerse, bu iki ülke halkının arasındaki bu büyük dostluk bağının dışında kalan bazı insanlar olduğunu gösteriyor.
Ama ben bunların azınlıkta kaldığını düşünüyorum.
Hatta yukarıda da sözünü ettiğim gibi meselenin bambaşka olduğunu, ailenin kızlarını bir başkasına önceden söz vermiş olduklarını tahmin edebiliyorum.
Sen de bu nedenle işi oluruna bırak sevgili oğlum, önce aklını bu olaya bu kadar takma ve bir an önce şu çok zorlu eğitimini tamamlamaya bak.
Sevdiğin kızın senden daha rahat olduğu ortada… Neden sen de onun gibi yapmıyorsun?
Eğer kızın gönlü gerçekten sendeyse, ne yapar yapar, ailesini ikna eder, diyorum ben.
Sevgilimin ailesi beni istemiyor
Sevgilimin ailesi evlenmemize izin vermiyor. Gizlice beraber olmaya devam ediyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz.
Merhaba Güzin Abla, 20 yaşında tıp okuyan bir gencim. Sevgilim de benimle aynı bölümde okuyor. İkimiz de bu yıl üniversitede tanıştık. Sevgilim Azerbaycanlı. İlişkimizin 4’üncü ayındayken ailesine benden söz etti, çünkü onlara yalan söylemek istemedi. Ancak ailesi “Kesinlikle Türkle evlenemezsin” diyerek ilişkimize karşı çıktı. Hatta babası “Seni eve kilitlerim, okutmam” bile demiş...
Ben de “Ailenle benim aramda kalıyorsan, aileni seç. Benimle daha 4’üncü aydasın, ileride ne olacağı belli değil” dedim. O biraz daha devam etmek istedi ama babası yine onu üzecek bir şey söyleyince, benim yüzünden ailesine karşı zor durumda kalmasına dayanamadım.
“Zor olacak ama ikimiz için de hayırlısı olsun” dedim. O da anlayışım için teşekkür etti ve o gün ayrıldık.
Sabahında ise beni çok sevdiğini, yapamadığını, ailesine yalan söyleyeceğini, benden ayrılmak istemediğini söyledi.
Şu an beraberliğimizin altıncı ayındayız. Ama benim aklımda hâlâ ilişkimizin ilerisi var. Ya sonunda ailesi yine “olmaz” derse ne yapacağız?
Bu arada ailesinin kabul etmeme sebebi kızlarının iyi bir yaşamı olsun istemeleriymiş. Her aile gibi...
Ama ikimiz de doktor olacağız, ileride neden istediği yaşamı veremeyim ki ona? Kaldı ki ailemin hali vakti yerinde; evim ve arabam var.
Ne yapacağımı bilmiyorum; sevgilimle anı yaşamaya, bunları ileride düşünmeye karar verdik. Ama her sabah bununla kalkıyorum, akşam bununla yatıyorum; “Ya olmazsa” diye.
Bu arada Azerbaycan’da evlilik yaşı düşük ama babası “Seni istemediğin birine vermeyeceğim. Hem senin hem de benim beğendiğim biri olsun” diyormuş.
◊ Rumuz: Çıkar yol bulamadım
YANIT
Sevgili oğlum, açık söylemem gerekirse ben bu ailenin sana karşı çıkmasına pek anlam veremedim. Ve ileri sürdükleri nedenlere de hiç inanmadım. Bence senin Türk olman ya da doktor olmaya hazırlanman değil asıl neden. Kızlarına iyi bir hayat istiyorlarsa, işte senden iyisini mi bulacaklar?
Bana açık konuşmama izin verirsen ya ailede önceden bu genç kızı biriyle çoktan sözlendirmişlerdir ya da kızın haberi bile olmadan birine söz vermişlerdir.
Yoksa benim bildiğim Azerbaycan da Türklere sevgiyle yaklaşırlar. Azerbaycanlılar, Türklerle kardeş olarak görürler kendilerini. Aynı şey elbette bizde de söz konusu…
Köken olarak Türk soyundan gelen bu iki halk her zaman kardeş gibi birbirlerine her fırsatta destek olmuşlardır.
Beni üzen ise eğer bu aile gerçekten Türk olduğun için seni istememişlerse, bu iki ülke halkının arasındaki bu büyük dostluk bağının dışında kalan bazı insanlar olduğunu gösteriyor.
Ama ben bunların azınlıkta kaldığını düşünüyorum.
Hatta yukarıda da sözünü ettiğim gibi meselenin bambaşka olduğunu, ailenin kızlarını bir başkasına önceden söz vermiş olduklarını tahmin edebiliyorum.
Sen de bu nedenle işi oluruna bırak sevgili oğlum, önce aklını bu olaya bu kadar takma ve bir an önce şu çok zorlu eğitimini tamamlamaya bak.
Sevdiğin kızın senden daha rahat olduğu ortada… Neden sen de onun gibi yapmıyorsun?
Eğer kızın gönlü gerçekten sendeyse, ne yapar yapar, ailesini ikna eder, diyorum ben.