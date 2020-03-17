Sevgilime dönmeli miyim?

Sevgilim sosyal medyada onu beğenen birine cevap yazınca ondan ayrıldım. Sudan bir sebepten mi ayrıldık, ona dönmeli miyim?
Merhaba Güzin Abla, 26 yaşındayım. Sevgilim benden iki yaş büyük. Sorunsuz, güzel bir birlikteliğimiz vardı. Bir gün Facebook’ta sevgilimin fotoğraflarına bakarken farklı bir profilden fotoğraflarına “Merhaba, nasılsın yakışıklı?” yazıldığını gördüm. Sevgilim de bu yoruma beğeni yapmış. Aynı zamanda o kişinin arkadaşlık isteğini kabul etmiş ve kızın profiline birçok beğeni yapmış.
Önce sakince sordum, “Tanımıyorum ki” dedi. “Tanımıyorsan ne diye muhatap oluyorsun?” diye sorduğumda “Bir beğeniyle ne olacak, yazmıştı ben de yazmak yerine beğeni yaptım. Cevap yazmadım” diye cevap verdi.
Ben de “Bitti artık” dedim ve bayağı dil döktü, yalvardı; “Bir daha olmaz, düşüncesizlik ettim, sildim yorumu, ben sana aşığım” gibi kelimeler sarf etti.
Sonrasında onu her yerden engelledim. O da kapıma kadar geldi. Kesin kararımı söyledim...
Birkaç hafta hiç karşıma çıkmadı. Sonra ansızın işyerime geldi ve “Facebook’u sildim, sana aşığım, çok acı çekiyorum. Söz veriyorum her şeyi düzelteceğim, son bir şans” dedi. Ben de olan biteni düzeltmesini istedim. O gün çok iyiydi, aşırı dikkatli ve aşk doluydu. Ertesi sabah ise soğuk mesajlar atmaya başladı. Aynı gün ise yolda tacize uğradım. Bu yüzden moralim bozuldu. Ertesi gece uyuyamadım ve sevgilime mesaj atmak istedim. Bir baktım ki sosyal medyada çevrimiçi...
Kiminle konuştuğunu sordum. Erkek arkadaşıyla sohbet ettiğini söyledi. Gece saat 1’de arkadaşıyla niye mesajlaşır ki bir insan? Hep çevrimiçi olmasına rağmen mesajlarıma yarım saat sonra dönüyordu.
“Her şeyi düzelteceğim söz dediğin bu mu? Ayrılıyorum senden” dedim; “Biterse bitsin. Hayatında biri var, bahane arıyorsun” dedi ve konuşmayı noktaladık. Beni suçsuzken suçlu durumuna düşürdü. Bir erkek, sevgilisine bunu mu yakıştırır? Sudan sebepten mi ayrıldık? Geri dönmeli miyim? ◊ Rumuz: Dönmesi gereken kim?
YANIT
Ah şu internet yok mu? Ne ayrılıklara, ne boşanmalara, ne cinayetlere sebep oluyor...
Çok büyük acılara yol açıyor. Yıllardır insanların aşk meşk problemleriyle uğraşan ben bile bu yeni akıma akıl erdirmekte zorlanıyorum.
Hani telefon mesajlarıyla ilişkilerin bozulduğuna alıştık da telefonda yakalanan çiftlerin yuvalarının yıkıldığını görmeyi kanıksadık da... Şimdi bir de WhatsApp, Facebook, Instagram çıktı. Eskilerin tabiriyle mertlik bozuldu. Kim kiminle, kim kime mesaj atıyor, kim sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşıyor hepsi ortalara dökülüyor artık.
Senin bu mektubunu özellikle yayınlıyorum. Pek çok genç çiftin kavgalarını, ihanet endişelerini, ayrılık nedenlerini senin mektubunda görmek mümkün. Eminim hemen hemen aynı sorunları, sıkıntıları, üzüntüleri birebir yaşayan birçok genç okurum vardır ve “Tamam işte tam da benim durumum bu” diyorlardır.
O halde önce sana ve tüm genç okurlarıma şunu söyleyeyim, bu “beğenme”lere “Ne kadar yakışıklısın”lara, “ne kadar güzelsin”lere, “seni tanımak istiyorum”lara, “gel takılalım”lara kulak asmayın lütfen...
Bunlar insanın gururunu okşar, keyiflendirir, eğlendirir ama gerçek anlamda, sanmam ki sevdiğin genç seni bırakıp da bu kim olduğu bile belli olmayan sanal bir sevgiliye gitsin, onu gerçek anlamda ciddiye alsın... Bence bu tür konuları ciddiye almayıp sevdiğinizle birlikte gülüp geçin.
Sevgilime dönmeli miyim?
Sevgilim sosyal medyada onu beğenen birine cevap yazınca ondan ayrıldım. Sudan bir sebepten mi ayrıldık, ona dönmeli miyim?
Merhaba Güzin Abla, 26 yaşındayım. Sevgilim benden iki yaş büyük. Sorunsuz, güzel bir birlikteliğimiz vardı. Bir gün Facebook’ta sevgilimin fotoğraflarına bakarken farklı bir profilden fotoğraflarına “Merhaba, nasılsın yakışıklı?” yazıldığını gördüm. Sevgilim de bu yoruma beğeni yapmış. Aynı zamanda o kişinin arkadaşlık isteğini kabul etmiş ve kızın profiline birçok beğeni yapmış.
Önce sakince sordum, “Tanımıyorum ki” dedi. “Tanımıyorsan ne diye muhatap oluyorsun?” diye sorduğumda “Bir beğeniyle ne olacak, yazmıştı ben de yazmak yerine beğeni yaptım. Cevap yazmadım” diye cevap verdi.
Ben de “Bitti artık” dedim ve bayağı dil döktü, yalvardı; “Bir daha olmaz, düşüncesizlik ettim, sildim yorumu, ben sana aşığım” gibi kelimeler sarf etti.
Sonrasında onu her yerden engelledim. O da kapıma kadar geldi. Kesin kararımı söyledim...
Birkaç hafta hiç karşıma çıkmadı. Sonra ansızın işyerime geldi ve “Facebook’u sildim, sana aşığım, çok acı çekiyorum. Söz veriyorum her şeyi düzelteceğim, son bir şans” dedi. Ben de olan biteni düzeltmesini istedim. O gün çok iyiydi, aşırı dikkatli ve aşk doluydu. Ertesi sabah ise soğuk mesajlar atmaya başladı. Aynı gün ise yolda tacize uğradım. Bu yüzden moralim bozuldu. Ertesi gece uyuyamadım ve sevgilime mesaj atmak istedim. Bir baktım ki sosyal medyada çevrimiçi...
Kiminle konuştuğunu sordum. Erkek arkadaşıyla sohbet ettiğini söyledi. Gece saat 1’de arkadaşıyla niye mesajlaşır ki bir insan? Hep çevrimiçi olmasına rağmen mesajlarıma yarım saat sonra dönüyordu.
“Her şeyi düzelteceğim söz dediğin bu mu? Ayrılıyorum senden” dedim; “Biterse bitsin. Hayatında biri var, bahane arıyorsun” dedi ve konuşmayı noktaladık. Beni suçsuzken suçlu durumuna düşürdü. Bir erkek, sevgilisine bunu mu yakıştırır? Sudan sebepten mi ayrıldık? Geri dönmeli miyim? ◊ Rumuz: Dönmesi gereken kim?
YANIT
Ah şu internet yok mu? Ne ayrılıklara, ne boşanmalara, ne cinayetlere sebep oluyor...
Çok büyük acılara yol açıyor. Yıllardır insanların aşk meşk problemleriyle uğraşan ben bile bu yeni akıma akıl erdirmekte zorlanıyorum.
Hani telefon mesajlarıyla ilişkilerin bozulduğuna alıştık da telefonda yakalanan çiftlerin yuvalarının yıkıldığını görmeyi kanıksadık da... Şimdi bir de WhatsApp, Facebook, Instagram çıktı. Eskilerin tabiriyle mertlik bozuldu. Kim kiminle, kim kime mesaj atıyor, kim sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşıyor hepsi ortalara dökülüyor artık.
Senin bu mektubunu özellikle yayınlıyorum. Pek çok genç çiftin kavgalarını, ihanet endişelerini, ayrılık nedenlerini senin mektubunda görmek mümkün. Eminim hemen hemen aynı sorunları, sıkıntıları, üzüntüleri birebir yaşayan birçok genç okurum vardır ve “Tamam işte tam da benim durumum bu” diyorlardır.
O halde önce sana ve tüm genç okurlarıma şunu söyleyeyim, bu “beğenme”lere “Ne kadar yakışıklısın”lara, “ne kadar güzelsin”lere, “seni tanımak istiyorum”lara, “gel takılalım”lara kulak asmayın lütfen...
Bunlar insanın gururunu okşar, keyiflendirir, eğlendirir ama gerçek anlamda, sanmam ki sevdiğin genç seni bırakıp da bu kim olduğu bile belli olmayan sanal bir sevgiliye gitsin, onu gerçek anlamda ciddiye alsın... Bence bu tür konuları ciddiye almayıp sevdiğinizle birlikte gülüp geçin.