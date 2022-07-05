Sevgilim ofisime dinleme cihazı koydu

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Güzin Abla, 32 yaşında hiç evlenmemiş bir işkadınıyım, kendi firmam var.

Şu anda birlikte olduğum adamla 15 yıldır beraberim. Kendisi ilişkimin başlarında evliydi ve daha sonra eşi bizi öğrendi ve boşandılar.

Boşanalı 6 yıl oldu, evet soracaksınız şimdi, o halde neden hâlâ seninle evlenmedi diye... Başlarda “iki kızım var, seni istemiyorlar” dedi.

Sonra da sevdiğim bir müşterim vardı, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Sevgilimi de tanıyordu, “O seninle evlenmez, başkasıyla evlen, yaşın geçiyor. Bak ben evliyim iki çocuğum var, senin de olsun” diyordu.

Bazen sevgilimle, kavga ettiğimde ona anlatır, içimdekileri söylerdim.

Sevgilim aramızda bir şey olduğunu düşünüp bir hafta boyunca ofisteki odama dinleme cihazı koymuş. Dostum dediğim müşterim odama gelince biz yine sohbet ettik, güldük eğlendik...

Sevgilim tüm konuşmalarımızı dinlemiş. Sonunda bana dinlediklerini anlattı, ‘sana güvenmiyorum, beni bu adamla aldatacaktın, sen ona âşıksın’ gibi bir dünya şey söyledi ve benimle asla evlenmeyeceğini de ekledi.

Bu olayın ardından dostumla bir anda ticaretimi kestim, onu engelledim, bir daha da fabrikama sokmadım.

Aradan bir yıl geçti... Hâlâ sevgilim hayatımda. Ama ne ayrılıyor, ne de evleniyor. Ben artık evlenmek, çocuk sahibi olmak istiyorum. Ayrılamıyorum da ama o arada bir konuyu açıp ‘sen güvenilecek biri değilsin, seninle evlenilmez’ diyor.

Abla derdi ne bu adamın, ne istiyor benden? Gerçekten onun dediği gibi ben müşterime karşı bir şeyler mi hissettim, aslında ben eminim böyle bir şey olmadığından. Ne yapmalıyım?

◊ Rumuz: Güven sorunu

YANIT

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Sevgili kızım, yanlış anlamadımsa bu adamla ilk olarak 17 yaşındayken beraber olmaya başlamışsın. Henüz çocukmuşsun. Ve bunca yıl seni bir şekilde oyalamış.

Tüm gençliğini, en güzel yıllarını yemiş, sömürmüş.

Önce evliymiş, sonra da çeşitli bahanelerle seninle evlenmemek için yeniden seni oyalamaya devam etmiş.

Şu anda da yine bence bahaneler yaratıyor. Bana sorarsan seninle evlenip yeniden sorumluluk almak istemiyor. Hele senin çocuk istediğini bildiği için, bundan da kaçıyor.

Çünkü onun zaten çocukları var. Senin çocuk istemen onu hiç ilgilendirmiyor. Yıllardır seninle bu şekilde bir beraberlik sürdürmek ona yetiyor. Sanırım yaşını başını da almış bu adam, senden büyük.

Üstelik tutmuş senin odana dinleme cihazı yerleştirmiş. Bu ne kadar çirkin bir davranış.

Hem de bildiğim kadarıyla bu bir suç. Tabii bir de sana güvenmediğini gösteriyor, güven olmayan bir ilişkinin de sürdürülmesi pek mümkün değil.

Ama sen hâlâ bu adamla bir geleceğin olabileceğini, evlenip çocuk sahibi olabileceğini düşünüp, hayaller kuruyorsun. Kızım kaç yıl geçmiş aradan. O seni tanıdığında evli barklı çoluk çocuk sahibi bir adammış.

Eğer seninle evlenmeye niyeti olsaydı, boşanır boşanmaz bunu gerçekleştirirdi.

Boşanalı da bir 6 yıl daha geçmiş. ‘Seninle evlenilmez’ diyebiliyor.

Şu anda senin artık, kesin bir karar vermen ve bunca yılını harcadığın bu kişiye “buraya kadar” diyebilmen gerekir.

Yoksa o sana sırtını dönecek ve sen beklediğinle kalacaksın.

Ve tabii o eski dostuna da ayıp ettiğini hatırlatmama izin ver...