Sevgilim hazır para yemeyi seviyor

Sevgilimle birbirimizi çok seviyoruz. Ama ilişkimizde ciddi bir sorun var, o da işsiz olması. Evde yatıp hazır para yemeyi çok seviyor. Bu haldeki birine ilerisi için şans vermem doğru mu?
Derdimi içimde tutmuyorum ve sizin gibi değerli birinden tavsiye almak istiyorum...
25 yaşındayım, bir üniversite hastanesinde devlet memuru olarak çalışıyorum. Şu an güzel bir ilişkim var. Daha öncesine kadar pek fazla erkekle görüşmemiş, kendimi daha çok eğitimime ve işime adamıştım. Biriyle sevgili olmak her zaman son düşüncelerim arasında olmuştur.
Şu an sevgili olduğum kişi çocukluk aşkımdı ve seneler sonra ilk kez karşılaştığımızda daha önce hiç hissetmediğim aşk duygusunu onda tattım. Ve “iyi ki” diyorum. Beni tamamladığını düşünüyorum.
Tabii ileride her şey olabilir. Aşk yaşasam da gerçekler her zaman ön planda olmalı.
Sevgili Güzin Abla, sevgilim 26 yaşında ve tam tersim. Hazır para yemeye meraklı ve evde yatmaya alışkın. Lise terk ve şu an çalışmıyor. Bu durum beni çok üzüyor.
Ailesi pırlanta gibi, durumları iyi. Kendisi zamanında 4-5 yıl farklı yerlerde çalışmış.
Eli yüzü düzgün, özgüven sahibi de biri ama son 1 yıldır yaptığı tek şey evde yatmak, arkadaşlarıyla buluşmak ve oyun oynamak.
Hayatına girdiğim andan itibaren kendine çekidüzen vermeye başladı gibi... Çünkü bazı şeylerin farkında.
Hatta bana “Seninle evlenmeyi istiyorum ve bunun için gerekeni yapacağım” dedi.
İş bulmak için adımlar atıyor ama hırslı bir yapısı yok.
Ben de boş vermek yerine sevdiğim adamın elinden tutmak için çaba sarf etmek istedim.
Lise sınavlarını takip ettim, onun ders notlarını çıkartıp onu sınavlara hazırladım. Fakat bu iş konusu bu ilişkide gördüğüm en büyük sorun.
Çünkü iş olmadığı zaman ne gezmek olur, ne yemek, ne de evlilik... Tabii mutluluk da olmaz.
Şu an ilişkimiz yeni yeni şekillenmeye başladığı için bize şans vermeyi düşünüyorum.
İyi mi yapıyorum, kötü mü bilmiyorum. Sizce ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Sevgili
YANIT
Evet şımartılarak büyütülmüş, büyük ihtimalle tek çocuk sorunu yaşayan bir genç bu. Bugüne kadar kimse ona yön vermemiş, “böyle yap, şöyle yap” dememiş. Evlilik ya da ciddi ilişkiler ona çok uzakmış. Ama şimdi seni tanıdıktan sonra değişmeye başlamış.
Belli ki sen ona gerçekten doğru yolu göstermişsin... Ben her şeye rağmen bu beraberliğin geleceği olabileceğini düşünmek istiyorum, güzel kızım.
Hele senin aklı başında, çalışkan, düzgün ve mantıklı bir genç kız olduğunu gördüğüm için onu da yola getireceğine inanıyorum.
Evet, bence ona bir şans vermelisin. Özellikle de liseyi dışarıdan bitirmesine destek olmanda yarar var.
En azından lise mezunu bir genç olarak bir iş bulma ihtimali daha fazla. Hem kim bilir, belki üniversite imtihanlarına girip en azından iki senelik bir yüksek okul bitirme fırsatını da yakalayabilir.
Bu arada da kendine uygun bir iş bulabilir.
Ama bunun için sen fazla çaba sarf edeceksin...
Gün doğmadan neler doğar, sevgili kızım.
Sevgilim hazır para yemeyi seviyor
Sevgilimle birbirimizi çok seviyoruz. Ama ilişkimizde ciddi bir sorun var, o da işsiz olması. Evde yatıp hazır para yemeyi çok seviyor. Bu haldeki birine ilerisi için şans vermem doğru mu?
Derdimi içimde tutmuyorum ve sizin gibi değerli birinden tavsiye almak istiyorum...
25 yaşındayım, bir üniversite hastanesinde devlet memuru olarak çalışıyorum. Şu an güzel bir ilişkim var. Daha öncesine kadar pek fazla erkekle görüşmemiş, kendimi daha çok eğitimime ve işime adamıştım. Biriyle sevgili olmak her zaman son düşüncelerim arasında olmuştur.
Şu an sevgili olduğum kişi çocukluk aşkımdı ve seneler sonra ilk kez karşılaştığımızda daha önce hiç hissetmediğim aşk duygusunu onda tattım. Ve “iyi ki” diyorum. Beni tamamladığını düşünüyorum.
Tabii ileride her şey olabilir. Aşk yaşasam da gerçekler her zaman ön planda olmalı.
Sevgili Güzin Abla, sevgilim 26 yaşında ve tam tersim. Hazır para yemeye meraklı ve evde yatmaya alışkın. Lise terk ve şu an çalışmıyor. Bu durum beni çok üzüyor.
Ailesi pırlanta gibi, durumları iyi. Kendisi zamanında 4-5 yıl farklı yerlerde çalışmış.
Eli yüzü düzgün, özgüven sahibi de biri ama son 1 yıldır yaptığı tek şey evde yatmak, arkadaşlarıyla buluşmak ve oyun oynamak.
Hayatına girdiğim andan itibaren kendine çekidüzen vermeye başladı gibi... Çünkü bazı şeylerin farkında.
Hatta bana “Seninle evlenmeyi istiyorum ve bunun için gerekeni yapacağım” dedi.
İş bulmak için adımlar atıyor ama hırslı bir yapısı yok.
Ben de boş vermek yerine sevdiğim adamın elinden tutmak için çaba sarf etmek istedim.
Lise sınavlarını takip ettim, onun ders notlarını çıkartıp onu sınavlara hazırladım. Fakat bu iş konusu bu ilişkide gördüğüm en büyük sorun.
Çünkü iş olmadığı zaman ne gezmek olur, ne yemek, ne de evlilik... Tabii mutluluk da olmaz.
Şu an ilişkimiz yeni yeni şekillenmeye başladığı için bize şans vermeyi düşünüyorum.
İyi mi yapıyorum, kötü mü bilmiyorum. Sizce ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Sevgili
YANIT
Evet şımartılarak büyütülmüş, büyük ihtimalle tek çocuk sorunu yaşayan bir genç bu. Bugüne kadar kimse ona yön vermemiş, “böyle yap, şöyle yap” dememiş. Evlilik ya da ciddi ilişkiler ona çok uzakmış. Ama şimdi seni tanıdıktan sonra değişmeye başlamış.
Belli ki sen ona gerçekten doğru yolu göstermişsin... Ben her şeye rağmen bu beraberliğin geleceği olabileceğini düşünmek istiyorum, güzel kızım.
Hele senin aklı başında, çalışkan, düzgün ve mantıklı bir genç kız olduğunu gördüğüm için onu da yola getireceğine inanıyorum.
Evet, bence ona bir şans vermelisin. Özellikle de liseyi dışarıdan bitirmesine destek olmanda yarar var.
En azından lise mezunu bir genç olarak bir iş bulma ihtimali daha fazla. Hem kim bilir, belki üniversite imtihanlarına girip en azından iki senelik bir yüksek okul bitirme fırsatını da yakalayabilir.
Bu arada da kendine uygun bir iş bulabilir.
Ama bunun için sen fazla çaba sarf edeceksin...
Gün doğmadan neler doğar, sevgili kızım.