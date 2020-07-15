Sevgilim geçmişten kurtulamıyor

Askerdeki erkek arkadaşım geçmişim konusunda takıntılı. Sürekli kaç sevgilim olduğunu, onlarla ne yaptığımı soruyor. Artık çok yoruldum. Askerden döndüğünde onunla görüşmeli miyim?
Ablacığım, sorunum 5 ay önce görüşmeye başladığım bir gençle ilgili. Tanıştıktan hemen sonra askere gitti. Ama her şeyi konuşmuştuk.
Askerden dönünce işini yoluna koyup ailemle tanışacak ve bir yıl bitmeden nişan yapacaktık. Ben de onu beklemeye başladım.
Gerçekten hayatımda o varken kimse ile ne görüştüm, ne konuştum. O da her gün 2- 3 kere aradı, hep yanımda olmaya çalıştı askerde olmasına rağmen.
Ama bu genç adam geçmişe takıntılı. Sürekli geçmişimden konuşuyoruz. “Şöyle mi oldu, böyle mi oldu, kaç sevgilin oldu, onlarla neler yaptın?” diye sorular soruyor.
Sabırla cevap vermeye çalışıyordum. Geçmişte bazı yaşadıklarımı hatırlayamadığım için bana “Geçen hafta şöyle demiştin, şimdi böyle diyorsun” diyor.
Bu yüzden çıkışıyor, bağırıyor. Ona hatırlamadığımı anlatmaya çalışıyorum ama sinirlendiği için o an hiçbir şekilde beni anlamıyor ve sonunda ayrıldık.
Çok üzüldüm ve ağladım çünkü aslında birbirimizi seviyoruz. Ama bu saçma geçmiş konusu yüzünden böyle olduk.
Ayrıldıktan 1 hafta sonra doğum günümde mesaj attı. İşte o gün “Evet ayrıldık ama yaşadığımız güzel günlerin hatırına sana bu mesajı atmak istedim. Burada olduğum için bu kadar yapabiliyorum” diyordu mesajında.
Ben de teşekkür ettim bu ince davranışından dolayı ama yine konu eskilere geldi. Yine bana “Yalan söyledin” demeye başladı. Yine beni üzdü ve ağlattı.
Son olarak da uzun mesajlar atıp “Askerde biraz bunaldım. Psikolojim bozuldu, bu durum maalesef bizi etkiledi. Pişmanım, gerçekten yanında olsam daha farklı olabilecek” dedi.
Benim de tabii ki hoşuma gitti. Israrla bir yüz yüze konuşmak istediğini belirtti. Ben de “Geldiğinde konuşuruz” dedim.
Abla şimdi ne yapacağım? Gelse, konuşsak, bir kez daha denesek tekrar kötü olur mu? Yani içimde kalsın istemiyorum, yıllar sonra onu hatırlayıp “Acaba mı?” demek istemiyorum. Her şey daha mı kötü olur?
Lütfen bana akıl ver, ne yapacağımı bilemiyorum. Onun askerden dönmesine az bir zaman kaldı.
Rumuz: Pişman olur muyum?
YANIT
Sevgili kızım, inan bana bu genç adam asla değişmez. Bu geçmiş takıntısı beraberliğiniz boyunca sürüp gider...
Hatta daha da beter olur. Bu tür adamlar ne yapıp yapar takıntı haline getirecek bir konu bulur.
Mutlaka kıskançlıklarına bir obje bulurlar.
Kısa bir süre içinde tanışıp, evlenme planları yaptığın bu adam hakkında gerçek karakteri konusunda fazla bir bilgin olmadığını kabul etmelisin.
Onu doğru dürüst tanımamışsın bile. Hemen askere gitmesi senin için bir şans olmuş aslında. O süre zarfında sana yaptığı baskılar, takıntıları, seni sürekli üzmesi, ağlatması, sorgulaması, sana inanmaması seni gerçek kişiliği hakkında yeteri kadar bilgilendirmiş...
Ama sen hâlâ, “Acaba gelse konuşsak, bir kez daha denesek tekrar kötü olur mu?” diye hani neredeyse yeniden beraber olmaya hazır görünüyorsun. Aman kızım, sakın ha... Hayatının hatasını yaparsın.
Bu sağlıksız insanlardan mümkün olduğunca uzak durmalısın. Asıl onunla yeniden yakınlaşırsan hayatın boyunca pişman olursun.
Sevgilim geçmişten kurtulamıyor
Askerdeki erkek arkadaşım geçmişim konusunda takıntılı. Sürekli kaç sevgilim olduğunu, onlarla ne yaptığımı soruyor. Artık çok yoruldum. Askerden döndüğünde onunla görüşmeli miyim?
Ablacığım, sorunum 5 ay önce görüşmeye başladığım bir gençle ilgili. Tanıştıktan hemen sonra askere gitti. Ama her şeyi konuşmuştuk.
Askerden dönünce işini yoluna koyup ailemle tanışacak ve bir yıl bitmeden nişan yapacaktık. Ben de onu beklemeye başladım.
Gerçekten hayatımda o varken kimse ile ne görüştüm, ne konuştum. O da her gün 2- 3 kere aradı, hep yanımda olmaya çalıştı askerde olmasına rağmen.
Ama bu genç adam geçmişe takıntılı. Sürekli geçmişimden konuşuyoruz. “Şöyle mi oldu, böyle mi oldu, kaç sevgilin oldu, onlarla neler yaptın?” diye sorular soruyor.
Sabırla cevap vermeye çalışıyordum. Geçmişte bazı yaşadıklarımı hatırlayamadığım için bana “Geçen hafta şöyle demiştin, şimdi böyle diyorsun” diyor.
Bu yüzden çıkışıyor, bağırıyor. Ona hatırlamadığımı anlatmaya çalışıyorum ama sinirlendiği için o an hiçbir şekilde beni anlamıyor ve sonunda ayrıldık.
Çok üzüldüm ve ağladım çünkü aslında birbirimizi seviyoruz. Ama bu saçma geçmiş konusu yüzünden böyle olduk.
Ayrıldıktan 1 hafta sonra doğum günümde mesaj attı. İşte o gün “Evet ayrıldık ama yaşadığımız güzel günlerin hatırına sana bu mesajı atmak istedim. Burada olduğum için bu kadar yapabiliyorum” diyordu mesajında.
Ben de teşekkür ettim bu ince davranışından dolayı ama yine konu eskilere geldi. Yine bana “Yalan söyledin” demeye başladı. Yine beni üzdü ve ağlattı.
Son olarak da uzun mesajlar atıp “Askerde biraz bunaldım. Psikolojim bozuldu, bu durum maalesef bizi etkiledi. Pişmanım, gerçekten yanında olsam daha farklı olabilecek” dedi.
Benim de tabii ki hoşuma gitti. Israrla bir yüz yüze konuşmak istediğini belirtti. Ben de “Geldiğinde konuşuruz” dedim.
Abla şimdi ne yapacağım? Gelse, konuşsak, bir kez daha denesek tekrar kötü olur mu? Yani içimde kalsın istemiyorum, yıllar sonra onu hatırlayıp “Acaba mı?” demek istemiyorum. Her şey daha mı kötü olur?
Lütfen bana akıl ver, ne yapacağımı bilemiyorum. Onun askerden dönmesine az bir zaman kaldı.
Rumuz: Pişman olur muyum?
YANIT
Sevgili kızım, inan bana bu genç adam asla değişmez. Bu geçmiş takıntısı beraberliğiniz boyunca sürüp gider...
Hatta daha da beter olur. Bu tür adamlar ne yapıp yapar takıntı haline getirecek bir konu bulur.
Mutlaka kıskançlıklarına bir obje bulurlar.
Kısa bir süre içinde tanışıp, evlenme planları yaptığın bu adam hakkında gerçek karakteri konusunda fazla bir bilgin olmadığını kabul etmelisin.
Onu doğru dürüst tanımamışsın bile. Hemen askere gitmesi senin için bir şans olmuş aslında. O süre zarfında sana yaptığı baskılar, takıntıları, seni sürekli üzmesi, ağlatması, sorgulaması, sana inanmaması seni gerçek kişiliği hakkında yeteri kadar bilgilendirmiş...
Ama sen hâlâ, “Acaba gelse konuşsak, bir kez daha denesek tekrar kötü olur mu?” diye hani neredeyse yeniden beraber olmaya hazır görünüyorsun. Aman kızım, sakın ha... Hayatının hatasını yaparsın.
Bu sağlıksız insanlardan mümkün olduğunca uzak durmalısın. Asıl onunla yeniden yakınlaşırsan hayatın boyunca pişman olursun.