6 aydır beraber olduğum sevgilim evli olduğunu söyledi. Ayrılmak istediğimde de “Ben seni ihmal etmem aynen devam edelim. Sadece hayatımızda yalan olmasın” dedi. Ne yapacağımı bilemiyorum?
Merhaba Güzin Abla; 20 yaşında üniversite öğrencisiyim.
Kendimden 9 yaş büyük biriyle yaklaşık 6 aydır seviyeli bir ilişki yaşıyorum.
Kendisini okul dışında kısa süreli olarak çalıştığım bir iş yerinde tanıdım. Ancak görüştüğüm bu kişinin evli olduğunu öğrendim.
Bunu bana söyleyeli sadece birkaç gün oldu. Bunu da bir trafik kazası yapmasa söylemeyecekmiş.
Kaza sonrasında birçok şey ortaya çıktı. Şimdi çok üzgünüm ablacığım.
Ne yapacağımı inan ki bilmiyorum. Sevgilim dediğim adam 7 yıldır evli ve 3 çocuk babasıymış.
Şu an o ailenin, özellikle de çocuklarının günahına girdiğim için kendimden utanıyorum.
İnanın ablacığım, bilseydim asla muhabbet dahi etmezdim onunla, gerçekten çok üzgünüm.
İncinen tüm duygularım ve aldatılmam bir yana ben onu hâlâ çok seviyorum. Ama kalbimi çok kırdı. Bana “Ben seni ihmal etmem aynen devam edelim. Sadece hayatımızda yalan olmasın” dedi.
Ayrıca kendi haklıymış gibi bana “Beni mi sevdin yoksa bekarlığımı mı sevdin?” diye sordu.
Bu da gerçekten çok incitici bir sözdü. Bir de “Sakın kimseyle sevgili olma, ben sana yeterim” diyor ve sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranışı canımı çok sıkıyor.
Kendimi çaresiz hissediyorum. Sonuçta ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
Bu yaptıklarından eşinin haberi olmalı mı sizce? Onun haberi olması için bir şey yapmam lazım mı?
Yardımınıza ihtiyacım var. Bana akıl verin lütfen.
Aslında benim bu olayda hiç suçum yok fakat çok utanıyorum. “Ben nasıl böyle bir hata yaptım, nasıl göremedim?” diye düşünmekten yoruldum.
Rumuz: Hatalı mıyım?
YANIT
Sevgili kızım, evet bu olayda, adamın evli olduğunu bilmediğin için hatalı sayılmazsın. Ama satırlarından sanki onun şu çok çirkin teklifini neredeyse kabul etmeye meyillisin gibi bir anlam çıkardım. Ve çok üzüldüm.
Bu adam utanmadan sana “Hayatına kimseyi alma, ben sana yeterim” deme küstahlığını gösteriyor. Söylediği yalanlar yetmiyormuş gibi seni 6 aydır kandırmış olmasını hiç önemsemiyor ve “Ben seni ihmal etmem aynen devam edelim, sadece hayatımızda yalan olmasın” diyebiliyor. Sanki sana beraberliğiniz boyunca hiç yalan söylememiş gibi.
İnan kızım, bunca yalan, bunca bayağılık tüylerimi diken diken etti. Bu evli barklı adam biraz olsun utanç duyması gerekirken, üste çıkıyor, fütursuzca sana, böyle devam edebileceğinizi söylüyor. Sen de hâlâ bu adam için “Çok seviyorum” diyebiliyorsun. Pes doğrusu.
Hani ailesine özellikle de o masum 3 çocuğuna, istemeden de olsa zarar verdiğini düşündüğün için utanıyordun, günahlarına girdiğin için eziliyordun... Yapma güzel kızım, hem kendine yazık edersin hem de gerçekten hiçbir şeyden haberi bile olmayan o aileye yazık edersin.
“Eşinin haberi olmalı mı?” diyorsun. Haberi olursa büyük ihtimalle bu yuva yıkılabilir. Sakın ha, buna sen sebep olmamalısın. Bu adam senin dışında, yine başka kızlarla kadınlarla gönül eğlendirecektir. Günün birinde de her şey anlaşılacaktır. Ama bırak kendi günahını kendi çeksin. İhaneti başka olaylar nedeniyle ortaya çıksın.
Sen de bir an önce kendini kurtar ondan. Adını sanını bile unut, arkanı dön, bu olayı hiç olmamış gibi kabul etmeye bak... Henüz çok gençsin, mutlaka başarırsın. Unutma, böyle adamlar işte senin gibi saf ve temiz genç kızların zaafı yüzünden eşlerine ihanet etmeye devam edebiliyor.
Sevgilim evli olduğunu söyledi
6 aydır beraber olduğum sevgilim evli olduğunu söyledi. Ayrılmak istediğimde de “Ben seni ihmal etmem aynen devam edelim. Sadece hayatımızda yalan olmasın” dedi. Ne yapacağımı bilemiyorum?
Merhaba Güzin Abla; 20 yaşında üniversite öğrencisiyim.
Kendimden 9 yaş büyük biriyle yaklaşık 6 aydır seviyeli bir ilişki yaşıyorum.
Kendisini okul dışında kısa süreli olarak çalıştığım bir iş yerinde tanıdım. Ancak görüştüğüm bu kişinin evli olduğunu öğrendim.
Bunu bana söyleyeli sadece birkaç gün oldu. Bunu da bir trafik kazası yapmasa söylemeyecekmiş.
Kaza sonrasında birçok şey ortaya çıktı. Şimdi çok üzgünüm ablacığım.
Ne yapacağımı inan ki bilmiyorum. Sevgilim dediğim adam 7 yıldır evli ve 3 çocuk babasıymış.
Şu an o ailenin, özellikle de çocuklarının günahına girdiğim için kendimden utanıyorum.
İnanın ablacığım, bilseydim asla muhabbet dahi etmezdim onunla, gerçekten çok üzgünüm.
İncinen tüm duygularım ve aldatılmam bir yana ben onu hâlâ çok seviyorum. Ama kalbimi çok kırdı. Bana “Ben seni ihmal etmem aynen devam edelim. Sadece hayatımızda yalan olmasın” dedi.
Ayrıca kendi haklıymış gibi bana “Beni mi sevdin yoksa bekarlığımı mı sevdin?” diye sordu.
Bu da gerçekten çok incitici bir sözdü. Bir de “Sakın kimseyle sevgili olma, ben sana yeterim” diyor ve sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranışı canımı çok sıkıyor.
Kendimi çaresiz hissediyorum. Sonuçta ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
Bu yaptıklarından eşinin haberi olmalı mı sizce? Onun haberi olması için bir şey yapmam lazım mı?
Yardımınıza ihtiyacım var. Bana akıl verin lütfen.
Aslında benim bu olayda hiç suçum yok fakat çok utanıyorum. “Ben nasıl böyle bir hata yaptım, nasıl göremedim?” diye düşünmekten yoruldum.
Rumuz: Hatalı mıyım?
YANIT
Sevgili kızım, evet bu olayda, adamın evli olduğunu bilmediğin için hatalı sayılmazsın. Ama satırlarından sanki onun şu çok çirkin teklifini neredeyse kabul etmeye meyillisin gibi bir anlam çıkardım. Ve çok üzüldüm.
Bu adam utanmadan sana “Hayatına kimseyi alma, ben sana yeterim” deme küstahlığını gösteriyor. Söylediği yalanlar yetmiyormuş gibi seni 6 aydır kandırmış olmasını hiç önemsemiyor ve “Ben seni ihmal etmem aynen devam edelim, sadece hayatımızda yalan olmasın” diyebiliyor. Sanki sana beraberliğiniz boyunca hiç yalan söylememiş gibi.
İnan kızım, bunca yalan, bunca bayağılık tüylerimi diken diken etti. Bu evli barklı adam biraz olsun utanç duyması gerekirken, üste çıkıyor, fütursuzca sana, böyle devam edebileceğinizi söylüyor. Sen de hâlâ bu adam için “Çok seviyorum” diyebiliyorsun. Pes doğrusu.
Hani ailesine özellikle de o masum 3 çocuğuna, istemeden de olsa zarar verdiğini düşündüğün için utanıyordun, günahlarına girdiğin için eziliyordun... Yapma güzel kızım, hem kendine yazık edersin hem de gerçekten hiçbir şeyden haberi bile olmayan o aileye yazık edersin.
“Eşinin haberi olmalı mı?” diyorsun. Haberi olursa büyük ihtimalle bu yuva yıkılabilir. Sakın ha, buna sen sebep olmamalısın. Bu adam senin dışında, yine başka kızlarla kadınlarla gönül eğlendirecektir. Günün birinde de her şey anlaşılacaktır. Ama bırak kendi günahını kendi çeksin. İhaneti başka olaylar nedeniyle ortaya çıksın.
Sen de bir an önce kendini kurtar ondan. Adını sanını bile unut, arkanı dön, bu olayı hiç olmamış gibi kabul etmeye bak... Henüz çok gençsin, mutlaka başarırsın. Unutma, böyle adamlar işte senin gibi saf ve temiz genç kızların zaafı yüzünden eşlerine ihanet etmeye devam edebiliyor.