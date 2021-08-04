Sevgilim, 4 çocuk babası çıktı

Annem ve babam, ben 13 yaşındayken ayrıldı. Şimdi ikisi de evli ve mutlu. Annemi sevmiyorum, babamı da istemiyorum. Daha 17 yaşındayım ama gelecekle ilgili hiç umudum yok.

Merhaba Güzin Abla, ben 17 yaşında bir genç kızım. Bu zamana kadar yaşadıklarım beni çok yıprattı.

Artık kimseye güvenmiyorum, kimseyi sevemiyorum, arkadaşım bile yok, herkesten nefret eder hâle geldim.

Annem ve babam, ben 13 yaşındayken ayrıldı.

Babam kardeşimle beni hiç sevmedi, hiç ilgilenmedi.

Babam evlilikleri boyunca hem anneme hem de bize psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Annem zaten babamla severek evlenmemiş. Hatta ben doğduktan sonra intihara bile kalkışmış.

O yüzden o da bana ve kardeşime hiç iyi davranmadı. Annem, küçükken hasta olduğum için bile bana kızardı.

Babamla sürekli kavga ediyorlardı. Hatta ben 5-6 yaşlarındayken babam, anneme dedemin köyüne gitmek istediği için bıçak çekti. Olay o kadar büyüdü ki polisler geldi...

Sürekli yaşadığımız yerlerden taşındık ve farklı okullara gittim. Okulda da hiç arkadaşım olmadı, içine kapanık biri haline geldim. 13 yaşındayken annem, babamdan boşanmak istedi.