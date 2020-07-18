Seven kadın başkasıyla olur mu

Evli ve 3 çocuk babası genç bir adamım.
Ama evli ve bir çocuk annesi bir kadını seviyorum. O da beni seviyor.
O 18, bense 13 senelik evliyiz. Ama ikimiz de yıllardır, bir türlü boşanıp evlenemedik. Yine de benim aklıma takılan sorular var. Benim bildiğim genelde “Bir kadın, bir erkeği seviyorsa başka bir erkekle beraber olmak istemez” derler.
Sevgilim de 2.5 senedir eşiyle yataklarını ayırmıştı. Ama geçtiğimiz aylarda kocası ilişkilerini düzeltmek istemiş ve birlikte olmuşlar. Sevgilim bu birlikteliğe “hayır” dememiş. Çünkü bizim zaten evlenebileceğimizi düşünmediğinden kabul ettiğini söyledi. Bu durumda sevgilim beni hâlâ seviyor mudur?
Ben yıllarca sevdiğine inandım. Ama seven kadın başkasıyla yatağını paylaşır mı? Bana çok yanlış geliyor. Sizce sevgilim onunla neden birlikte oldu? Rumuz: Ona inanmıştım
YANIT
Sevgili oğlum, bana da iki evli barklı, çocuklu insanın yıllarca eşlerini aldatması yanlış geliyor. Sen sevdiğini söylediğin bu kadının resmi nikahlı eşiyle beraber olmasına takılmışsın.
Bana kalırsa bu genç hanım, sonunda seninle yanlış bir ilişki içinde olduğunu, seninle asla evlenemeyeceğini anlamış.
“Ben yine de eşimin gönlünü yapayım, bu adamdan bana hayır yok” demiş olmalı.
Bir kadının birini severken, bir başka erkekle beraber olamayacağını düşündüğünü söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
Ama aynı şeyi kendin için de düşünüyor musun? Ya sen o kadını severken, eşinle aynı yatağı paylaşmıyor muydun?
Sanırım sevgilin sonunda içinde bulunduğu çarpık durumu, geç de olsa anlamış olmalı.
Bu ilişkiye son vermeye karar vermiş ki, eşinin yatağına geri dönmüş. Sen de aynı şekilde akıllansan, eşine dönsen iyi edersin.
Annesini nasıl ikna edeceğiz
30 yaşında bir kadınım ve yaklaşık 5 aydır birini seviyorum. O da beni seviyor. Kendisi Azerbaycanlı, ben Türküm.
Sevdiğim insanla evlenmeyi düşünüyoruz. Fakat annesi sırf oğlundan 5 yaş büyük olduğum için beni istemiyor. Oysa yaşımı öğrenmeden önce karşı değildi.
Ben de erkek arkadaşıma “Annenin rızası yoksa ayrılalım” dedim, kabul etmedi. Birbirimizi seviyoruz fakat erkek arkadaşımın annesini nasıl ikna edeceğimizi bilemiyoruz. Lütfen, bize yardım eder misiniz? Rumuz: Yaş farkı
YANIT
Sevgili kızım, 5 yaş farkın ne önemi var? Kadınların artık 70 yaşında bile yaşlarını göstermemeyi başardıkları bu çağda, 5 yaş farkı sorun etmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum.
Kadınlar artık kendilerine çok iyi bakıyor, kozmetik ürünler ve estetik cerrahi de onların en büyük yardımcısı...
Eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız, birlikte mücadele etmeli ve bu inatçı anneye sevginizi kanıtlamalısınız.
Asla ayrılmayacağınızı ona gösterirseniz ister istemez geri adım atacaktır.
Oğlumuz bizi yakaladı
6 yaşındaki oğlumuz bizi, yani anne ve babasını, bir gece yatak odamıza girerek, uygunsuz vaziyette gördü.
Bu durum özellikle annesini, çok olumsuz etkilendi. Ona ne diyeceğimizden, nasıl davranacağımızdan emin olamadık.
Aslında oğlum herhangi bir anormal tepki göstermedi. Sorun yok gibi gözüküyor fakat içine de atabilir mi? Bize yol gösterebilir misiniz? Rumuz: Endişeliyiz
YANIT
Sevgili okurum, çocuklar, böyle durumlarda sandığınızdan çok daha olgun ve mantıklı olabilir.
Sanırım sizin oğlunuz da bu durumda. Onun etkilenmiş olması da mümkün... Ama bunu size hissettirmek istemiyor. En iyisi ya bu durumu hiç olmamış gibi kabul ederek üstünde durmayıp unutmak ve unutturmak ya da bir yol daha deneyebilirsiniz. O, 6 yaşında ve bazı şeyleri anlayabilecek yaşta. Karşınıza alıp ona cinsellikten söz edebilirsiniz. Bu arada başka zor sorulara da hazır olun, sizi biraz terletebilir.
Seven kadın başkasıyla olur mu
Evli ve 3 çocuk babası genç bir adamım.
Ama evli ve bir çocuk annesi bir kadını seviyorum. O da beni seviyor.
O 18, bense 13 senelik evliyiz. Ama ikimiz de yıllardır, bir türlü boşanıp evlenemedik. Yine de benim aklıma takılan sorular var. Benim bildiğim genelde “Bir kadın, bir erkeği seviyorsa başka bir erkekle beraber olmak istemez” derler.
Sevgilim de 2.5 senedir eşiyle yataklarını ayırmıştı. Ama geçtiğimiz aylarda kocası ilişkilerini düzeltmek istemiş ve birlikte olmuşlar. Sevgilim bu birlikteliğe “hayır” dememiş. Çünkü bizim zaten evlenebileceğimizi düşünmediğinden kabul ettiğini söyledi. Bu durumda sevgilim beni hâlâ seviyor mudur?
Ben yıllarca sevdiğine inandım. Ama seven kadın başkasıyla yatağını paylaşır mı? Bana çok yanlış geliyor. Sizce sevgilim onunla neden birlikte oldu? Rumuz: Ona inanmıştım
YANIT
Sevgili oğlum, bana da iki evli barklı, çocuklu insanın yıllarca eşlerini aldatması yanlış geliyor. Sen sevdiğini söylediğin bu kadının resmi nikahlı eşiyle beraber olmasına takılmışsın.
Bana kalırsa bu genç hanım, sonunda seninle yanlış bir ilişki içinde olduğunu, seninle asla evlenemeyeceğini anlamış.
“Ben yine de eşimin gönlünü yapayım, bu adamdan bana hayır yok” demiş olmalı.
Bir kadının birini severken, bir başka erkekle beraber olamayacağını düşündüğünü söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
Ama aynı şeyi kendin için de düşünüyor musun? Ya sen o kadını severken, eşinle aynı yatağı paylaşmıyor muydun?
Sanırım sevgilin sonunda içinde bulunduğu çarpık durumu, geç de olsa anlamış olmalı.
Bu ilişkiye son vermeye karar vermiş ki, eşinin yatağına geri dönmüş. Sen de aynı şekilde akıllansan, eşine dönsen iyi edersin.
Annesini nasıl ikna edeceğiz
30 yaşında bir kadınım ve yaklaşık 5 aydır birini seviyorum. O da beni seviyor. Kendisi Azerbaycanlı, ben Türküm.
Sevdiğim insanla evlenmeyi düşünüyoruz. Fakat annesi sırf oğlundan 5 yaş büyük olduğum için beni istemiyor. Oysa yaşımı öğrenmeden önce karşı değildi.
Ben de erkek arkadaşıma “Annenin rızası yoksa ayrılalım” dedim, kabul etmedi. Birbirimizi seviyoruz fakat erkek arkadaşımın annesini nasıl ikna edeceğimizi bilemiyoruz. Lütfen, bize yardım eder misiniz? Rumuz: Yaş farkı
YANIT
Sevgili kızım, 5 yaş farkın ne önemi var? Kadınların artık 70 yaşında bile yaşlarını göstermemeyi başardıkları bu çağda, 5 yaş farkı sorun etmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum.
Kadınlar artık kendilerine çok iyi bakıyor, kozmetik ürünler ve estetik cerrahi de onların en büyük yardımcısı...
Eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız, birlikte mücadele etmeli ve bu inatçı anneye sevginizi kanıtlamalısınız.
Asla ayrılmayacağınızı ona gösterirseniz ister istemez geri adım atacaktır.
Oğlumuz bizi yakaladı
6 yaşındaki oğlumuz bizi, yani anne ve babasını, bir gece yatak odamıza girerek, uygunsuz vaziyette gördü.
Bu durum özellikle annesini, çok olumsuz etkilendi. Ona ne diyeceğimizden, nasıl davranacağımızdan emin olamadık.
Aslında oğlum herhangi bir anormal tepki göstermedi. Sorun yok gibi gözüküyor fakat içine de atabilir mi? Bize yol gösterebilir misiniz? Rumuz: Endişeliyiz
YANIT
Sevgili okurum, çocuklar, böyle durumlarda sandığınızdan çok daha olgun ve mantıklı olabilir.
Sanırım sizin oğlunuz da bu durumda. Onun etkilenmiş olması da mümkün... Ama bunu size hissettirmek istemiyor. En iyisi ya bu durumu hiç olmamış gibi kabul ederek üstünde durmayıp unutmak ve unutturmak ya da bir yol daha deneyebilirsiniz. O, 6 yaşında ve bazı şeyleri anlayabilecek yaşta. Karşınıza alıp ona cinsellikten söz edebilirsiniz. Bu arada başka zor sorulara da hazır olun, sizi biraz terletebilir.