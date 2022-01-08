Sevdiğim kız bana büyü yaptırmış

Hayata veda etmeden önce, eliniz ayağınız tutarken, gözünüz görür kulağınız duyarken yapmanızı isteyeceğim bazı şeyler var...

◊ Bir sokak kedisinin ya da köpeğinin gözlerinin içine bakın, ama kafanızda hiçbir önyargı olmaksızın sadece bakın.

◊ Bir hayvan barınağına gidin. Kafeslerin ardındaki köpeklerin patilerini tellere takıp size seslenmelerine izin verin. Onların seslerini duyun ama mutlaka duyun.

◊ Bir sokak kedisine ya da köpeğine, mümkünse kirli, zayıf, çirkince olanına yemek verin ve yemeğini bitirene kadar onu izleyin ama hiç yanından ayrılmadan sadece izleyin.

◊ Bir sokak kedisinin veya köpeğinin başını okşayın. “Kirlidir, mikrop bulaşır, elimi cırmalar, ısırır” diye önyargınız olmadan başını okşayın. Mümkün olabildiği kadar uzunca. Yanından ayrıldıktan sonra dönün ona bakın.

◊ Bir gerçek can dostuyla konuşun. Hiç sıkılmadan, uzunca bir süre, hiç lafını kesmeden onu dinleyin, sadece dinleyin.

◊ Yazın kavuran sıcağında çok susayın, içiniz yansın, çölde kalmışçasına, suya erişemeyecekmiş gibi uzunca süre susuz kalın. Sonra gidip bir şişe su alın, dudaklarınıza götürmeden önce ilk gördüğünüz bir sokak kedi ya da köpeğine verin o suyu ve içişini izleyin sonuna kadar. Siz de şişenin dibinde kalan son yudumla ıslatın dudaklarınızı.

◊ Ölmeden önce el ayak tutarken, henüz nefes alırken, işitme duyma, hissetme duyularınız canlıyken, bir sokak kedisi ya da köpeği alın, evinizi paylaşın onunla. Yemeğinizi, odanızı, hayatınızı paylaşın. Birlikte gezintiye çıkın, köpekse sahiplendiğiniz. Kediyse onunla kanepede uzanıp çizgi film izleyin.

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