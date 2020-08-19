Sevdiğim kadınla fikir ayrılığı yaşıyoruz

Sevdiğim kadın alkol tüketiyor ve bunu istemiyorum. Onunla evlendiğimde de devam etmesinden çok korkuyorum. Zaten ailem de alkol kullanan biriyle evlenmemi istemez. Aklım ve kalbim arasında kaldım.
Merhabalar Güzin Hanım, ben mühendislik öğrencisiyim ve bir kadını çok seviyorum. Bir sıkıntımız var.
Ben alkol içmediğim halde o içiyor. Hiçbir zaman kendisini kaybetmediğini ve ailesiyle beraber tükettiğini söylüyor.
Benim ailem ise bu alkol konusuna biraz terstir.
Açıkçası ne yapacağımı bilemiyorum ve aklımı kaybetmek üzereyim. Lütfen, bana yardım edin ve beraber bir çözüm yolu bulalım.
Kendisine soruyorum “Evlendiğimizde içmeni istemediğim de ne yapacaksın?” Aldığım yanıt ise benim için hiç de iç açıcı değil.
Kendisi “Seninle evlenirsem zaten beraber içeriz. Evlenirsek benim kararlarıma saygı duyarsın” diyor.
Akrabalarımdan alkol tüketenleri biliyorum ve geçmişte neler yaptıklarını da hatırlıyorum.
Bu yüzden de korkuyorum. Onu kaybetmekten de korkuyorum. Eğer ileride evlenirsek ve bu konuda huzurumuz kaçarsa ne yapacağım...
“Sevdiğim kadının alkollü içecek içtiğini ailem öğrenirse ne olacak” diye kara kara düşünmekteyim.
Sevdiğim kadınla evlenmeme asla rıza göstermezler, biliyorum.
Bundan dolayı da biraz araştırma yaparak sizi buldum ve bu olayı sormaya karar verdim.
Sizden ricam lütfen, bana yardım edin. Aklım ve kalbim arasında kaldım...
Rumuz: Alkol ve kadın
YANIT
Sevgili oğlum, bence sorun sadece alkol konusuyla sınırlı olmayacak... Belli ki senin ailenin dünya görüşü ve alışkanlıklarıyla, bu sevdiğin kadının ailesi ve onların yaşam tarzı çok farklı.
Bu da sizin birlikteliğinizi olumsuz yönde etkileyecek demektir.
Sen sadece alkole takılmışsın.
Anlaşılan senin yakınlarından bu alkolle ilgili olumsuz öyküler dinlemişsin.
Doğru da olabilir ama olmayabilir de...
Her alkol için de mutlaka kötü bir sonla karşılaşacak demek değildir. Ancak alkol sadece sosyal hayatla sınırlı bir alışkanlık olarak kalmayabilir bazen. Zaman içinde bağımlılık yaratabilir. Bugün alkol bağımlılığı kadın-erkek ayrımı olmaksızın, gerçek bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor.
Uzmanlar kadınların bünyelerinin alkole karşı çok daha zayıf olduğunu ve çok daha çabuk bağımlılık kazanabileceklerini söylüyor.
Bu genç hanım eğer alkol almaya alışıksa, ailesiyle birlikte zaman zaman alkol alıyorsa, bu elbette onun bileceği bir şeydir.
Belki de gerçekten bunu ender olarak ve aile arasındaki toplantılar sırasında yapıyordur.
Ama eğer sen bundan hoşlanmıyorsan, evlenirseniz, o zaman onun bu alışkanlığını terk etmesini istiyorsan, özellikle de ailenin böyle bir duruma tepki göstereceğini biliyorsan, bu ilişki bence yürümez sevgili oğlum.
Anladığım kadarıyla o değişmek istemiyor, içkiyi bırakmaya niyeti olmadığını da söylüyor.
Tam tersine senin de onunla birlikle arada sırada da olsa içki içmeni bekliyor.
Sen bu durumu kabul etmeyeceğin için aranızda sürtüşme çıkabilir.
Bir gerginlik yaşanabilir bu da eğer her şeye rağmen evlenmeye karar verirseniz sizi ve evliliğinizi yıpratacaktır.
Açık söylemek gerekirse, bence bu ilişkiye son vermezsen ilerde çok daha fazla üzülürsün oğlum.
Sevdiğim kadınla fikir ayrılığı yaşıyoruz
Sevdiğim kadın alkol tüketiyor ve bunu istemiyorum. Onunla evlendiğimde de devam etmesinden çok korkuyorum. Zaten ailem de alkol kullanan biriyle evlenmemi istemez. Aklım ve kalbim arasında kaldım.
Merhabalar Güzin Hanım, ben mühendislik öğrencisiyim ve bir kadını çok seviyorum. Bir sıkıntımız var.
Ben alkol içmediğim halde o içiyor. Hiçbir zaman kendisini kaybetmediğini ve ailesiyle beraber tükettiğini söylüyor.
Benim ailem ise bu alkol konusuna biraz terstir.
Açıkçası ne yapacağımı bilemiyorum ve aklımı kaybetmek üzereyim. Lütfen, bana yardım edin ve beraber bir çözüm yolu bulalım.
Kendisine soruyorum “Evlendiğimizde içmeni istemediğim de ne yapacaksın?” Aldığım yanıt ise benim için hiç de iç açıcı değil.
Kendisi “Seninle evlenirsem zaten beraber içeriz. Evlenirsek benim kararlarıma saygı duyarsın” diyor.
Akrabalarımdan alkol tüketenleri biliyorum ve geçmişte neler yaptıklarını da hatırlıyorum.
Bu yüzden de korkuyorum. Onu kaybetmekten de korkuyorum. Eğer ileride evlenirsek ve bu konuda huzurumuz kaçarsa ne yapacağım...
“Sevdiğim kadının alkollü içecek içtiğini ailem öğrenirse ne olacak” diye kara kara düşünmekteyim.
Sevdiğim kadınla evlenmeme asla rıza göstermezler, biliyorum.
Bundan dolayı da biraz araştırma yaparak sizi buldum ve bu olayı sormaya karar verdim.
Sizden ricam lütfen, bana yardım edin. Aklım ve kalbim arasında kaldım...
Rumuz: Alkol ve kadın
YANIT
Sevgili oğlum, bence sorun sadece alkol konusuyla sınırlı olmayacak... Belli ki senin ailenin dünya görüşü ve alışkanlıklarıyla, bu sevdiğin kadının ailesi ve onların yaşam tarzı çok farklı.
Bu da sizin birlikteliğinizi olumsuz yönde etkileyecek demektir.
Sen sadece alkole takılmışsın.
Anlaşılan senin yakınlarından bu alkolle ilgili olumsuz öyküler dinlemişsin.
Doğru da olabilir ama olmayabilir de...
Her alkol için de mutlaka kötü bir sonla karşılaşacak demek değildir. Ancak alkol sadece sosyal hayatla sınırlı bir alışkanlık olarak kalmayabilir bazen. Zaman içinde bağımlılık yaratabilir. Bugün alkol bağımlılığı kadın-erkek ayrımı olmaksızın, gerçek bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor.
Uzmanlar kadınların bünyelerinin alkole karşı çok daha zayıf olduğunu ve çok daha çabuk bağımlılık kazanabileceklerini söylüyor.
Bu genç hanım eğer alkol almaya alışıksa, ailesiyle birlikte zaman zaman alkol alıyorsa, bu elbette onun bileceği bir şeydir.
Belki de gerçekten bunu ender olarak ve aile arasındaki toplantılar sırasında yapıyordur.
Ama eğer sen bundan hoşlanmıyorsan, evlenirseniz, o zaman onun bu alışkanlığını terk etmesini istiyorsan, özellikle de ailenin böyle bir duruma tepki göstereceğini biliyorsan, bu ilişki bence yürümez sevgili oğlum.
Anladığım kadarıyla o değişmek istemiyor, içkiyi bırakmaya niyeti olmadığını da söylüyor.
Tam tersine senin de onunla birlikle arada sırada da olsa içki içmeni bekliyor.
Sen bu durumu kabul etmeyeceğin için aranızda sürtüşme çıkabilir.
Bir gerginlik yaşanabilir bu da eğer her şeye rağmen evlenmeye karar verirseniz sizi ve evliliğinizi yıpratacaktır.
Açık söylemek gerekirse, bence bu ilişkiye son vermezsen ilerde çok daha fazla üzülürsün oğlum.