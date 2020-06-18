Rüyamda kocam beni aldatıyor

Güzin Abla normal hayatta da eşimle aram kötü... Ama bir de üstelik rüyamda da kötü gördüm onu.
Bir eve gidiyorum eşim, 1 kadın ve 1 erkek birlikte aynı yerde yatıyordu. Eşime onların kim olduğunu soruyorum; erkeği tanıtıyor ama kadını tanıştıramıyor.
Sonra kadını konuşturdum ve “Eşin seninle boşanacağını, seni sevmediğini söyledi ama sonradan şaka yaptığını açıkladı. Benim suçum yok” dedi. Sonra kadını bir güzel dövdüm.
Kocam pişkin pişkin beni izliyordu. Tam kadını bıraktım kocama hesap soracakken uyandım... Anlamı ne acaba bunun cevaplarsanız sevinirim.
Rumuz: Rüyada ihanet
Eşimden hamile kaldı
Rüyamda tanımadığım bir kızın eşimden hamile kaldığını gördüm. Bu ne anlama geliyor?
Bir de kız ona sürekli bakıyor ve “karnım ağrıyor” diyor. Ben soruyorum “Ona dokundun mu?” diye. “Yok” diyor sonra bakıyorum karnı büyüyor. Bir daha soruyorum, “Evet, ben yaptım” diyor. Rüyada sinirlenip eşime kaynar su dokuyorum. Yoksa eşim beni gerçekten aldatıyor mu sizce? Rumuz: Kabus gibi
Başka erkekle çok daha mutluydu
Evliliğimizin 39’uncu yılındayız. Yaklaşık 2 yıl önce karımın yeğenlerinin yaşadığımız şehre, üniversite okumaya gelmeleriyle alakalı sorunlar yaşadık. Ben hoşnutsuzluğumu annelerine iletmiştim.
Bu olaydan sonra eşimle aram bozuldu, konuşmaz olduk. Üniversite mezunuyum, emekliyim, maddi hiçbir problemimiz yok,
Allah’tan korkan birisiyim, iyilikle konuşmak istiyorum ama öyle sözler işitiyorum ki çok canım sıkılıyor. 2 yıldır yataklarımız ayrı, inanın el ele tutuşmadık, göz göze gelmedik.
Hiç konuşmadığımız için olsa gerek artık rüyamda eşimi başka bir erkeklerle çok mutlu konuşurken görüyorum, benimle ise hiç konuşmuyor. Tabii eşim asla öyle biri değil ve olamaz. Böyle rüyayı 3-4 kez gördüm.
Evde 30 yaşında oğlum var, kesinlikle çok kötü bir örneğiz. Evli olan bir kızım var, torun sahibiyiz ama durumumuz da ortada. Yıllar yılı birbirimizi çok sevdik ama şimdi hayat tam bir cehennem. Çevremizde çok iyi bir aile olarak biliniriz. En son gördüğüm rüyayı eşime anlattım. Belki benimle konuşur diye. Ama bırakın düzelmeyi daha beter oldu.
Rumuz: Ne zor şey
YANIT
Okurlarım bazen beni rüya yorumlama uzmanı olarak görmekte ısrar ediyor. Bu nedenle de genellikle hep eşleri tarafından ihanete uğradıklarından kuşkulanan okurlarım bana rüyalarını yazıyor. Bu rüyalar da işte gördüğünüz gibi hep ihanet üzerine...
Önce şunu söylemeliyim ki, ben bu konunun uzmanı değilim. Ama şu var ki genellikle bu tür rüyaların insanların, en çok üzerinde durdukları endişelerinden, kuşkularından, korkularından kaynaklandığını düşünüyorum.
Okurlarımı cevapsız bırakmamak için uzman görüşlerini de şöyle bir araştırdım; edindiğim bilgiler ise şu doğrultuda: Rüyada eğer, evli bir kadının kocasını aldattığı görülürse, kadının eşinden rahatsızlık duyduğu ve kendine yapılan bazı davranışlardan bıktığı olarak yorumlanmaktadır.
Bu, gerçek hayatta da doğru olmayan davranışlar içinde bulunacağınız, sizi aldatmaya iteleyen insanlara karşı dikkatli olmanız gerektiğine işaret eder.
Eğer evli bir kadın rüyasında kocasının başka bir kadınla kendini aldattığını gördüyse, o kadının kocasına güvenmediğini, çevresindeki kadınlardan, özellikle de iş ortamındaki kadınlardan, kocasını sakındığını fakat bu durumdan da içten içe rahatsızlık duyduğuna işaret eder.
Rüyamda kocam beni aldatıyor
Güzin Abla normal hayatta da eşimle aram kötü... Ama bir de üstelik rüyamda da kötü gördüm onu.
Bir eve gidiyorum eşim, 1 kadın ve 1 erkek birlikte aynı yerde yatıyordu. Eşime onların kim olduğunu soruyorum; erkeği tanıtıyor ama kadını tanıştıramıyor.
Sonra kadını konuşturdum ve “Eşin seninle boşanacağını, seni sevmediğini söyledi ama sonradan şaka yaptığını açıkladı. Benim suçum yok” dedi. Sonra kadını bir güzel dövdüm.
Kocam pişkin pişkin beni izliyordu. Tam kadını bıraktım kocama hesap soracakken uyandım... Anlamı ne acaba bunun cevaplarsanız sevinirim.
Rumuz: Rüyada ihanet
Eşimden hamile kaldı
Rüyamda tanımadığım bir kızın eşimden hamile kaldığını gördüm. Bu ne anlama geliyor?
Bir de kız ona sürekli bakıyor ve “karnım ağrıyor” diyor. Ben soruyorum “Ona dokundun mu?” diye. “Yok” diyor sonra bakıyorum karnı büyüyor. Bir daha soruyorum, “Evet, ben yaptım” diyor. Rüyada sinirlenip eşime kaynar su dokuyorum. Yoksa eşim beni gerçekten aldatıyor mu sizce? Rumuz: Kabus gibi
Başka erkekle çok daha mutluydu
Evliliğimizin 39’uncu yılındayız. Yaklaşık 2 yıl önce karımın yeğenlerinin yaşadığımız şehre, üniversite okumaya gelmeleriyle alakalı sorunlar yaşadık. Ben hoşnutsuzluğumu annelerine iletmiştim.
Bu olaydan sonra eşimle aram bozuldu, konuşmaz olduk. Üniversite mezunuyum, emekliyim, maddi hiçbir problemimiz yok,
Allah’tan korkan birisiyim, iyilikle konuşmak istiyorum ama öyle sözler işitiyorum ki çok canım sıkılıyor. 2 yıldır yataklarımız ayrı, inanın el ele tutuşmadık, göz göze gelmedik.
Hiç konuşmadığımız için olsa gerek artık rüyamda eşimi başka bir erkeklerle çok mutlu konuşurken görüyorum, benimle ise hiç konuşmuyor. Tabii eşim asla öyle biri değil ve olamaz. Böyle rüyayı 3-4 kez gördüm.
Evde 30 yaşında oğlum var, kesinlikle çok kötü bir örneğiz. Evli olan bir kızım var, torun sahibiyiz ama durumumuz da ortada. Yıllar yılı birbirimizi çok sevdik ama şimdi hayat tam bir cehennem. Çevremizde çok iyi bir aile olarak biliniriz. En son gördüğüm rüyayı eşime anlattım. Belki benimle konuşur diye. Ama bırakın düzelmeyi daha beter oldu.
Rumuz: Ne zor şey
YANIT
Okurlarım bazen beni rüya yorumlama uzmanı olarak görmekte ısrar ediyor. Bu nedenle de genellikle hep eşleri tarafından ihanete uğradıklarından kuşkulanan okurlarım bana rüyalarını yazıyor. Bu rüyalar da işte gördüğünüz gibi hep ihanet üzerine...
Önce şunu söylemeliyim ki, ben bu konunun uzmanı değilim. Ama şu var ki genellikle bu tür rüyaların insanların, en çok üzerinde durdukları endişelerinden, kuşkularından, korkularından kaynaklandığını düşünüyorum.
Okurlarımı cevapsız bırakmamak için uzman görüşlerini de şöyle bir araştırdım; edindiğim bilgiler ise şu doğrultuda: Rüyada eğer, evli bir kadının kocasını aldattığı görülürse, kadının eşinden rahatsızlık duyduğu ve kendine yapılan bazı davranışlardan bıktığı olarak yorumlanmaktadır.
Bu, gerçek hayatta da doğru olmayan davranışlar içinde bulunacağınız, sizi aldatmaya iteleyen insanlara karşı dikkatli olmanız gerektiğine işaret eder.
Eğer evli bir kadın rüyasında kocasının başka bir kadınla kendini aldattığını gördüyse, o kadının kocasına güvenmediğini, çevresindeki kadınlardan, özellikle de iş ortamındaki kadınlardan, kocasını sakındığını fakat bu durumdan da içten içe rahatsızlık duyduğuna işaret eder.