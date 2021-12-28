Onunla evlenmek zorundayım

Eşim çalışmıyor ve çocuklarımıza bakıyor. Ama artık beni beğenmiyor. Beni hem iş hayatı hem de ev işleri çok yoruyor. Evimde yardımcı bir kadın gibi hissediyorum.

Evli, 2 çocuk sahibi bir kadınım. Eşim evliliğimizin ilk yıllarında çalışıyordu ve beni hep evde oturup hiçbir şey yapmayan biri olarak görüyordu. Çalışmadığım için bana kendimi kötü hissettiriyordu. Ben de çok çalışıp memur oldum ve iyi bir yere atandım.

Ben işe girdikten bir süre sonra eşim çalışmamaya başladı. Evde çocuklarla ilgileniyor. Çalışma şartlarım çok ağır ve yorucu.

Eve geldiğim zaman da yemek ve temizlikle uğraşmaktan anneliğimi yaşayamıyorum. Çocuklarımı bu şekilde büyütmek beni çok üzüyor.

Ev işleri için eşimden yardım istediğim zaman zaten çocuklara bakıp çok yorulduğunu söylüyor. Ama inanın gün içinde başka hiçbir iş yapmıyor.

Maddi olarak da çok rahat yaşamıyoruz. Kendisine iş bulması gerektiğini söylediğim zaman çocukları bahane ediyor.

Çocuklara ne annemin ne de kayınvalidemin bakmasını istiyor.

Hem iş hayatı hem ev işleri beni çok yoruyor. Bu kadar şey yaptığım halde hiç takdir edilmiyorum.

Hep beni beğenmemek için bir bahanesi var. Kendimi, kendi evimde yardımcı bir kadın gibi hissediyorum. Bütün gün evde oturup sadece yaptığım şeyleri eleştiriyor.