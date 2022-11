Onu sevdiğime inanmıyor

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, ben 23 yaşındayım. Uzun bir süredir okuluma ve aileme odaklandığım için karşı cinsle bir ilişki için iletişime geçmedim.

Yalnız uzun süredir çarşıda dolanırken karşılaştığım göz göze geldiğim bir hanım vardı, bir süre sonra tanıştık, konuşmaya başladık.

İlk başta ilişkimiz çok güzeldi, her gün buluşuyor, her buluştuğumuzda çok mutlu olduğumuzu hissediyorduk.

Zaman geçtikten sonra onun kuzeni benim yakın arkadaşımla sevgili oldu. Çift buluşmaları yapmaya başladık, birlikte eğleniyorduk...

Sonrasında arkadaşımla kuzeni ayrıldı.

Bu ayrılık sonrası beni suçladı.

Sonra da özür diledi, sevdiğim için affettim. Ona hiç kötü davranmadım, hiç kötü söz söylemedim...

Bu sefer de eskiden beni seven birisi hâlâ sosyal medya hesabımda arkadaş olarak ekli olduğu için kavga çıkardı. O gün evine bıraktırmadı, sonraki gün yine buluştuk.

Bu sefer “normalde senden ayrılacaktım fakat yapamadım” dedi.

Ben de bir şey diyemedim...

Yine her gün buluşmaya devam ettik, ben kendimi affettirmeye çalıştım.

O andan itibaren her şeyi abartmaya başladım daha çok güzel sözler söylemeye, daha çok ilgi göstermeye başladım.

Böyle geçen 1 haftanın sonunda “bana arkadaş kalalım” dedi.

Ben başta kabullenemesem bile sonradan kabul ettim, yine buluşuyor fakat eskisi gibi birbirimize sarılamıyor, dokunamıyorduk.

Bu arada kuzeni ve arkadaşım barışmışlar. Kuzeninin yanına gittim, bana biraz onu rahat bırakmamı söyledi. Ondan uzak kalmaya çalıştım. Sonra tekrar yazışmaya başladık.

Birkaç olay oldu, bana onun beni aldattığını söylediler, başkalarıyla gezdiğini söylediler.

Bir süre sonra da bana ilgisiz davranmaya başladı.

“Neden eskisi gibi değil ilişkimiz” diye sordum. Bu sefer beni tersledi, çok sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Onu sevdiğime inanamıyordu, bana söylediği cümle içimi yaktı: “Beni annem, babam sevmemiş. Sen neden sevesin ki...”

Ne yapayım, yardımcı olun...

◊ Rumuz: Neden olamıyoruz

YANIT

Şu seni etkileyen cümle, beni de çok etkiledi sevgili oğlum.

Bu genç hanımın çocukluktan kaynaklanan birtakım ruhsal sorunları olduğu belli.

Seninle ilişkisindeki tutarsızlıklarından da bu anlaşılıyor zaten. Seni bir istiyor, bir istemiyor...

Ne yaptığı belli değil.

Sen elinden gelenin fazlasını yapmışsın, bu yüzden kendini suçlama...

Sorun ondan kaynaklanıyor.

Belki de üzerine fazla düşmüşsün.

Zaten o da söylüyor bunu...

Sevgiye alışmamış, sevilmeyi bilmemiş, bu yüzden seni yadırgamış olabilir.

Bir süre sabret, bekle bakalım, ama kendini de yıpratma sakın.

Olmazsa olmaz, zorla değil ya...