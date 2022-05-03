Onu çok sevdim unutamıyorum

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Sevgili Güzin Abla, ben 25 yaşında bekar bir kızım. Bundan aylar önce internetten biriyle tanıştım. Birbirimizi sevdik, sonra yanıma geldi, yüz yüze görüştük.

Evlenecektik... Fakat onun aklına bazı sorular takıldı, kararsız kaldı. Böyle yapınca ayrılmak istedim ve ayrıldık. İki gün sonra pişman oldum tekrar barıştık...

Fakat bir hafta sonra bu sefer o ayrılık kararı aldı. Aradan aylar geçti, o “unutamadım seni” diye mesaj atınca tekrar konuşmaya başladık.

Ancak yine ilişkimizi yürütemedik ve ayrıldık...

Ayrıldıktan birkaç ay sonra onunla tekrar görüşebilmek için kimliğimi gizleyerek internette yeni bir hesap açtım.

Mesajlarıma cevap verdi. Bir süre konuştuktan sonra ona kimliğimi itiraf ettim. Beni affetti ama artık benimle bir ilişki istemediğini söyledi.

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Çok ağrıma gitti, laf olsun diye ‘istersen çevremden birini sana ayarlayayım’ dedim.

“Sen bilirsin” diye yanıt verince daha da zoruma gitti ve onu bir kız arkadaşımla tanıştırdım.

Bir hafta sonra sevdiğim adamın onu beğendiğini öğrenince kriz geçirdim.

Aradan bir ay geçti, onu görmeye gelmiş.

En sonunda ben dayanamayıp kızın geçmişiyle ilgili tüm bildiklerimi anlattım ona.

O da kıza sormuş bunları, kız da yalanlamış.

En çok zoruma giden de bana inanmaması, daha bir aydır tanıdığı kişiye inanması...

Bana sürekli “senin defterini kapattım, yeniden açmam” diyor, beni istemediğini söylüyor.

“Beni sevmediğini söyle” diyorum, söylemiyor.

“Sürekli gerek yok” diyor.

Yanına gitmek istedim, “gerek yok, gelme” diyor.

Hâlâ onu unutamadım, çok seviyorum.

O, bu kızı seviyor mu yoksa bana acı çektirmek için mi birlikte, bilmiyorum.

Ne olur yardımcı ol abla, bir akıl ver bana, artık çok yoruldum.

◊ Rumuz: Pişman olur mu

YANIT

Sevgili kızım, önce sana, internetten pek de fazla tanımadığın ve senden başka bir şehirde yaşayan birine gereksiz yere güvenmiş olduğunu, ona kalbini kaptırmanın çok yanlış olduğunu söylemeliyim.

Zaten o da tereddütler içindeymiş, sen de ayrılmak istemişsin.

Keşke o zaman kesin olarak ayrılıp onu kalbinden silip atabilseydin.

Ama bir ayrılıp bir barışıp zaten saçma bir süreç geçirmişsiniz.

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Bütün bunlar yüzünden sen bu ilişkiyi bir saplantı haline getirmişsin.

Artık seni istemediğini söyleyen bir adama sırtını dönüp, yüreğinin kapılarını tamamen kapatmayı bilememişsin.

Yanlış üzerine yanlış yapmaya devam etmişsin.

Onunla kız arkadaşını tanıştırmak da neyin nesi? Aklınca onu istemeyip sana mı koşacaktı?

Tam tersine ilişkileri devam edince krizler geçirmişsin. Değer miydi?

Aklımın almadığı siz kızların, bir erkek sizi istemediğinde, gururunuzu ön plana alıp, başınızı dik tutup, onun adını bile anmamaya karar vermek yerine, sürekli onunla iletişim kurmak için çareler aramanız.

Kendinizi bu kadar mı değersiz buluyorsunuz? Hiç mi gururunuz yok?

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Elbette çok yorulursun kızım, bu olayı bir türlü ne kafanda ne yüreğinde bitirmeye karar verebiliyorsun...

Sürekli onunla yaşıyor, onu düşünüyor, onunla ilgileniyorsun.

Seni hâlâ seviyor mu, öteki kızla sana nispet olsun diye mi görüşüyor? Aklın hep bunlarda.

Bırak artık, düşüncelerini başka şeylere yönlendir. Başka meşguliyetler bul kendine...

Sahi kızım sen çalışıyor musun, okuyor musun? Neyle meşgulsün Allah aşkına?