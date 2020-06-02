Nişanlım ile aramızda sorunlar oluşmaya başladı. Ona göre evlilikte erkek bir adım önde olmalı. Ben ise durumdan şikayetçiyim. Acaba kafamın dikine giderek onu çok mu bunaltıyorum?
Sevgili Güzin Abla, sizi yıllardır yakından takip eder, ilgiyle okurum. Kafa yapım ve hayat görüşüm sizinkiyle tamamen örtüşüyor. Bu yüzden danışabileceğim en sağlıklı kişi sizsiniz.
26 yaşında çevresi tarafından oldukça hoşgörülü olarak tanımlanan, kendince de insanlara iyi niyetli yaklaşmaya çalışan bir kadınım.
Lakin her ne kadar pozitif tutumumu korumaya çalışsam da geçirdiğim şu süreçte öyle stresliyim ki sıkıntımdan yaklaşık 10 kilo verdim. Ben eş seçimi yaparken yaşıtlarımın aksine biraz daha muhafazakâr birini seçtim. Şu anki nişanlım hayatımda beraber olmayı seçtiğim tek erkek.
Benden 6 yaş büyük. Kendisi oldukça zeki, yakışıklı, iyi kalpli, esprili ve karizmatik. Hatta itiraf etmeliyim ki kendisi hayatımda gördüğüm en müthiş erkek. Ve bütün bu iyi özelliklerine rağmen gayet de mütevazı. Lakin buna rağmen aramızda aşamadığımız bazı sorunlar var.
Öncelikle kusuru kendimde aradığımda gördüğüm hatam, fazlasıyla alıngan olmam.
Ufacık şeyleri sorun yaparak onu bezdirebiliyorum. Niyetim bu işin başında temeli daha sağlam bir birliktelik kurmak. Ama onun düşüncesine göre onun işlerine çok karışıyor ve onu uyarıyorum.
Soruna onun tarafından baktığımda ise şikayetçi olduğu konu benim onu hiç dinlememem. Ona göre evlilikte erkek bir adım önde olmalı. Bu düşünce benim yetiştiğim aile yapıma uygun olmasına rağmen günlük hayatta ayak uyduramıyorum.
Acaba aramızdaki 6 yaş farka mı ayak uyduramıyorum?
Lütfen, yuva kurmak isteyen benim gibi genç kızlarla tecrübenizi paylaşın. Bana göre hayatta verilecek en önemli karar eş seçimi ve evlilik konusunda tecrübesizlikten dolayı hata yapmak istemiyorum.
Rumuz: Yavru kuş
YANIT
Sen evleneceğin bu adama hayran olduğunu söylüyorsun.
Bu durumda onun düşüncelerine itiraz etmemeli, ona fazla karışmamalısın.
Aslında evlilik konusundaki düşüncelerimi sorarsan, böyle değil elbette. Düşüncelerime göre, evlilikte kadın erkek aynı kulvarda, birlikte uyum içinde yürüyebilmeli.
Erkek kadının fikirlerine önem verip ona akıl danışabilmeli, kadın da eşine değer verip onun beklentileri doğrultusunda evliliğini sürdürebilmeli.
Böyle olmazsa kadın kendini ikinci planda hisseder, o zaman da bu evlilik yürümez. Ama sen bana muhafazakâr bir eş ve aile ortamı istediğini söylüyorsun.
Ancak bu duruma da ayak uyduramıyormuşsun.
O halde sorun sende güzel kızım. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Eşin olacak kişi senin onu dinlemediğinden şikâyetçi. Sen de hep kafanın dikine gittiğini söylüyorsun.
O zaman sevgili kızım, ya seçimin yanlış ya da kendini iyi tanımıyorsun.
Eğer dik başlılık yapacaksan, eşine tabi olmayacaksan, böyle bir evliliği tercih etmemelisin.
Aksi halde evliliğinde çok büyük hayal kırıklığı yaşarsın.
İyi düşün öyle karar ver.
Onu çok mu bunaltıyorum?
Nişanlım ile aramızda sorunlar oluşmaya başladı. Ona göre evlilikte erkek bir adım önde olmalı. Ben ise durumdan şikayetçiyim. Acaba kafamın dikine giderek onu çok mu bunaltıyorum?
Sevgili Güzin Abla, sizi yıllardır yakından takip eder, ilgiyle okurum. Kafa yapım ve hayat görüşüm sizinkiyle tamamen örtüşüyor. Bu yüzden danışabileceğim en sağlıklı kişi sizsiniz.
26 yaşında çevresi tarafından oldukça hoşgörülü olarak tanımlanan, kendince de insanlara iyi niyetli yaklaşmaya çalışan bir kadınım.
Lakin her ne kadar pozitif tutumumu korumaya çalışsam da geçirdiğim şu süreçte öyle stresliyim ki sıkıntımdan yaklaşık 10 kilo verdim. Ben eş seçimi yaparken yaşıtlarımın aksine biraz daha muhafazakâr birini seçtim. Şu anki nişanlım hayatımda beraber olmayı seçtiğim tek erkek.
Benden 6 yaş büyük. Kendisi oldukça zeki, yakışıklı, iyi kalpli, esprili ve karizmatik. Hatta itiraf etmeliyim ki kendisi hayatımda gördüğüm en müthiş erkek. Ve bütün bu iyi özelliklerine rağmen gayet de mütevazı. Lakin buna rağmen aramızda aşamadığımız bazı sorunlar var.
Öncelikle kusuru kendimde aradığımda gördüğüm hatam, fazlasıyla alıngan olmam.
Ufacık şeyleri sorun yaparak onu bezdirebiliyorum. Niyetim bu işin başında temeli daha sağlam bir birliktelik kurmak. Ama onun düşüncesine göre onun işlerine çok karışıyor ve onu uyarıyorum.
Soruna onun tarafından baktığımda ise şikayetçi olduğu konu benim onu hiç dinlememem. Ona göre evlilikte erkek bir adım önde olmalı. Bu düşünce benim yetiştiğim aile yapıma uygun olmasına rağmen günlük hayatta ayak uyduramıyorum.
Acaba aramızdaki 6 yaş farka mı ayak uyduramıyorum?
Lütfen, yuva kurmak isteyen benim gibi genç kızlarla tecrübenizi paylaşın. Bana göre hayatta verilecek en önemli karar eş seçimi ve evlilik konusunda tecrübesizlikten dolayı hata yapmak istemiyorum.
Rumuz: Yavru kuş
YANIT
Sen evleneceğin bu adama hayran olduğunu söylüyorsun.
Bu durumda onun düşüncelerine itiraz etmemeli, ona fazla karışmamalısın.
Aslında evlilik konusundaki düşüncelerimi sorarsan, böyle değil elbette. Düşüncelerime göre, evlilikte kadın erkek aynı kulvarda, birlikte uyum içinde yürüyebilmeli.
Erkek kadının fikirlerine önem verip ona akıl danışabilmeli, kadın da eşine değer verip onun beklentileri doğrultusunda evliliğini sürdürebilmeli.
Böyle olmazsa kadın kendini ikinci planda hisseder, o zaman da bu evlilik yürümez. Ama sen bana muhafazakâr bir eş ve aile ortamı istediğini söylüyorsun.
Ancak bu duruma da ayak uyduramıyormuşsun.
O halde sorun sende güzel kızım. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Eşin olacak kişi senin onu dinlemediğinden şikâyetçi. Sen de hep kafanın dikine gittiğini söylüyorsun.
O zaman sevgili kızım, ya seçimin yanlış ya da kendini iyi tanımıyorsun.
Eğer dik başlılık yapacaksan, eşine tabi olmayacaksan, böyle bir evliliği tercih etmemelisin.
Aksi halde evliliğinde çok büyük hayal kırıklığı yaşarsın.
İyi düşün öyle karar ver.