Önce abisiyle ilişkim oldu

Şu an ilişki yaşadığım adamın önce abisiyle beraber oldum. Bunu kendisine söyleyemedim. Ne yapmalıyım?
27 yaşında genç bir kadınım. 3 yıl önce aynı şirkette çalıştığım biriyle cinsel anlamda birlikteliğim oldu. Duygusal olarak aramızda pek bir şey yaşanmadı. Daha sonra ilişkiyi noktaladık. İyi arkadaş olduk, çünkü sonuçta aynı işyerinde çalışıyorduk. Zamanla ilişkimiz unutuldu gitti.
Yıllar sonra ben bu genç adamın aynı sektörde çalışmaya başlayan erkek kardeşiyle tanıştım. Aklımda asla böyle bir yakınlaşma yoktu, fakat kendisi bana ilgi duydu ve görüşmeye başladık. Sevgili olduk.
Ben de ondan çok etkilendim. Benimle evlenmeyi düşünüyor ama ileriye yönelik herhangi bir şey düşünemiyorum. Aklımda hep abisiyle yaşadıklarımız var, bunu ona söyleyemedim. Sizce ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: İlişki
YANIT
Sevgili kızım, elbette ki bu rastlantı senin için pek hayırlı olmamış. Bazen işte böyle düşüncesizce kurulan ilişkiler zaman içinde insanın karşısına beklenmedik bir şekilde çıkıveriyor...
Bilmem bu duygusal olmayan ama sadece cinsellik üzerine kurulduğunu söylediğin ilişkideki erkek bugün ne durumda?
Evlendi mi, seninle arkadaş kalmaya devam ediyor mu? Sana karşı dostça bir yaklaşımı var mı?
Bu gibi olaylarda sıkça görüldüğü gibi, bir ihtimal bu genç adam seni unutmuştur ve kardeşiyle yakınlık kurmanla ilgilenmez. Madem bu ilişki kısa sürdü ve sizi pek fazla etkilemedi, belki insani yönü ağır basar ve senin gerçek anlamda yakınlık duyduğun küçük kardeşiyle yakınlaşmanı umursamaz.
Eğer böyleyse, o zaman ilişkini huzur içinde sürdürebilirsin. Ama ola ki sana hâlâ ilgi duyuyorsa, seninle yaşadığı bu cinsellikle sınırlı ilişki onu rahatsız ediyorsa, erkek kardeşiyle beraberliğini hoş karşılamayabilir.
Hatta engelleyebilir sizi. Yine de sevdiğin genci kaybetme ihtimalin de olsa, ben her şekilde ona bu yaşadıklarını anlatmanı tavsiye ederim.
Gizli kalması hiç kimseye bir yarar sağlamaz. Belki de şimdiki erkek arkadaşın bunu pek fazla sorun etmez, dürüst davrandığın için de değer kazanırsın gözünde.
Kız arkadaşımın hayallerini karşılamam imkansız
Kız arkadaşım gelecekteki evindeki eşyalara dair hayallere dair hayaller kuruyor. Fakat onun bu hayallerini karşılamam imkansız...
28 yaşında mühendisim. Şu anda asgari ücretten daha düşük bir miktara ve sigortasız olarak, harçlığımı çıkarmak için alakasız bir sektörde çalışıyorum.
Bir kız arkadaşım vardı. 24 yaşında üniversite mezunu ve çalışıyor. Kendisinin her genç kız gibi güzel bir yuva hayali var.
Fakat benim şu anda, onun bu hayallerini karşılayabilecek durumum yok. İlerisi için de umudum yok.
Kendisi birçok kez bunu problem yapmayacağını söyledi. Fakat gençlik hayalleri işte... İstediği mobilyaları anlatıyor, gururuma dokunuyor.
İmkanım olsa hiç düşünmem, yaparım. Bu yüzden onunla ilişkime devam edemeyeceğim.
◊ Rumuz: İmkansızlık
YANIT
Sevgili oğlum, anlattığın şartlar senin gibi pek çok gencin şu dönemde yaşadığı bilinen şeyler. Bu gerek pandeminin, gerekse ekonomik şartların getirdiği acı bir gerçek. Ancak elbette bu böyle devam etmeyecek. Bugün bütün dünya bu tür sorunlarla boğuşuyor.
Eğer bu kız arkadaşın sana gerçekten bağlıysa, seni seviyorsa, aranızda da bu ekonomik sorunlar dışında önemli bir anlaşmazlık yaşanmıyorsa, hayallerini de erteleyebilir. Ayrılma fikrini doğru bulmuyorum, ikinize de yazık edersin. Umudunuzu yitirmemelisiniz.
Önce abisiyle ilişkim oldu
Şu an ilişki yaşadığım adamın önce abisiyle beraber oldum. Bunu kendisine söyleyemedim. Ne yapmalıyım?
27 yaşında genç bir kadınım. 3 yıl önce aynı şirkette çalıştığım biriyle cinsel anlamda birlikteliğim oldu. Duygusal olarak aramızda pek bir şey yaşanmadı. Daha sonra ilişkiyi noktaladık. İyi arkadaş olduk, çünkü sonuçta aynı işyerinde çalışıyorduk. Zamanla ilişkimiz unutuldu gitti.
Yıllar sonra ben bu genç adamın aynı sektörde çalışmaya başlayan erkek kardeşiyle tanıştım. Aklımda asla böyle bir yakınlaşma yoktu, fakat kendisi bana ilgi duydu ve görüşmeye başladık. Sevgili olduk.
Ben de ondan çok etkilendim. Benimle evlenmeyi düşünüyor ama ileriye yönelik herhangi bir şey düşünemiyorum. Aklımda hep abisiyle yaşadıklarımız var, bunu ona söyleyemedim. Sizce ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: İlişki
YANIT
Sevgili kızım, elbette ki bu rastlantı senin için pek hayırlı olmamış. Bazen işte böyle düşüncesizce kurulan ilişkiler zaman içinde insanın karşısına beklenmedik bir şekilde çıkıveriyor...
Bilmem bu duygusal olmayan ama sadece cinsellik üzerine kurulduğunu söylediğin ilişkideki erkek bugün ne durumda?
Evlendi mi, seninle arkadaş kalmaya devam ediyor mu? Sana karşı dostça bir yaklaşımı var mı?
Bu gibi olaylarda sıkça görüldüğü gibi, bir ihtimal bu genç adam seni unutmuştur ve kardeşiyle yakınlık kurmanla ilgilenmez. Madem bu ilişki kısa sürdü ve sizi pek fazla etkilemedi, belki insani yönü ağır basar ve senin gerçek anlamda yakınlık duyduğun küçük kardeşiyle yakınlaşmanı umursamaz.
Eğer böyleyse, o zaman ilişkini huzur içinde sürdürebilirsin. Ama ola ki sana hâlâ ilgi duyuyorsa, seninle yaşadığı bu cinsellikle sınırlı ilişki onu rahatsız ediyorsa, erkek kardeşiyle beraberliğini hoş karşılamayabilir.
Hatta engelleyebilir sizi. Yine de sevdiğin genci kaybetme ihtimalin de olsa, ben her şekilde ona bu yaşadıklarını anlatmanı tavsiye ederim.
Gizli kalması hiç kimseye bir yarar sağlamaz. Belki de şimdiki erkek arkadaşın bunu pek fazla sorun etmez, dürüst davrandığın için de değer kazanırsın gözünde.
Kız arkadaşımın hayallerini karşılamam imkansız
Kız arkadaşım gelecekteki evindeki eşyalara dair hayallere dair hayaller kuruyor. Fakat onun bu hayallerini karşılamam imkansız...
28 yaşında mühendisim. Şu anda asgari ücretten daha düşük bir miktara ve sigortasız olarak, harçlığımı çıkarmak için alakasız bir sektörde çalışıyorum.
Bir kız arkadaşım vardı. 24 yaşında üniversite mezunu ve çalışıyor. Kendisinin her genç kız gibi güzel bir yuva hayali var.
Fakat benim şu anda, onun bu hayallerini karşılayabilecek durumum yok. İlerisi için de umudum yok.
Kendisi birçok kez bunu problem yapmayacağını söyledi. Fakat gençlik hayalleri işte... İstediği mobilyaları anlatıyor, gururuma dokunuyor.
İmkanım olsa hiç düşünmem, yaparım. Bu yüzden onunla ilişkime devam edemeyeceğim.
◊ Rumuz: İmkansızlık
YANIT
Sevgili oğlum, anlattığın şartlar senin gibi pek çok gencin şu dönemde yaşadığı bilinen şeyler. Bu gerek pandeminin, gerekse ekonomik şartların getirdiği acı bir gerçek. Ancak elbette bu böyle devam etmeyecek. Bugün bütün dünya bu tür sorunlarla boğuşuyor.
Eğer bu kız arkadaşın sana gerçekten bağlıysa, seni seviyorsa, aranızda da bu ekonomik sorunlar dışında önemli bir anlaşmazlık yaşanmıyorsa, hayallerini de erteleyebilir. Ayrılma fikrini doğru bulmuyorum, ikinize de yazık edersin. Umudunuzu yitirmemelisiniz.