Ona bir şans vermeli miyim

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Merhaba Güzin Abla, hayatım bir süre öncesine kadar gayet güzeldi, kendimi iyi hissediyordum.

Ancak nişan atmak zorunda kaldım.

Bu olaydan sonra kendimde büyük değişiklikler gördüm ama bunu pek dışarı yansıtamadım.

Çevremdeki insanlar bana “Çocuk gibisin, sürekli gülüyorsun, bu enerjin ne böyle” derken iş çıkışı bohem bir havaya bürünüyordum.

Sanki iki tane ben varmış gibi.

Şu sıralar yeni biriyle tanıştım.

Tanışalı 1 hafta oldu, kendisiyle kalabalık bir ortamda yüz yüze de görüştüm.

Ve beni sevdiğini, bensiz 1 saniye dahi geçirmek istemediğini söyledi.

Ben de “Bunlar için çok erken, bize zaman lazım” dedim.

Ama o öyle bir hayale kapılmış ki durdurabilene aşk olsun...

Sürekli temas halinde,

bana sarılmak, öpmek istiyor

ama ben bunların hiçbirini istemiyorum.

Yüz yüze görüşmeden önce onu çok umursamıyordum.

Ama 2 gündür onu düşünmekten, duygularımı anlamaya çalışmaktan uykularım kaçıyor.

Bir tarafım ‘şans ver’, diğer tarafım ‘sakın yapma’ diyor.

Ona karşı içimde sevgi var mı yok mu bilmiyorum.

Ama güvensizlik daha ağır basıyor.

Bu arada onu istemeyen tarafım daha baskın ama artık biri tarafından sevilmek de istiyorum.

Ne yapacağım bilmiyorum, konuşacak kimsem yok, güvensizlik yüzünden arkadaş dahi edinemiyorum. Edinince de sıkılıyorum onlardan.

Bu yüzden size yazdım, belki bana nasıl davranmam gerektiğini söyleyebilirsiniz diye...

◊ Rumuz: Güvensiz

YANIT

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Sevgili kızım, henüz 1 hafta olmuş tanışalı. Elbette ki ona güvenmemekte çok haklısın. Dediğin gibi sana seni sevdiğini, sensiz yaşayamadığını söylemesine karşılık, henüz çok erken...

Bu genç adamın yan yana geldiğinizde sana sürekli dokunmak istemesinden, öpmeye çalışmasından hoşlanmadığını söylüyorsun.

Burada da çok haklısın ve bir yandan onu fazla tanımadığın için, bir yandan da ona güvenemediğin için bu konuda rahat değilsin elbette. Ayrıca onu henüz sevip sevmediğini bilmiyorsun...

1 haftadır tanıdığın ve sadece birkaç kez gördüğün, henüz huyunu suyunu bilmediğin birine hemen âşık olacak kadar saf biri olmadığını düşünüyorum.

Üstelik henüz onu sevmediğini de söylüyorsun, neden onun isteklerine zoraki olarak karşılık vereceksin ki?

Tamam sevmek ve sevilmek istiyordun ama hiçbir şey böyle zoraki olmamalı. Ona istemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda olmadığını anlatabilmelisin.

Sana gerçeği söylemeliyim güzel kızım, senin neşeli, canlı hayat dolu bir genç kız olman yanlış anlamasına yol açmış besbelli. Senin uçarı bir kız olduğunu düşünmüş olmalı.

Bu nedenle sana istediği gibi dokunabileceğini, senden faydalanabileceğini düşünmüş belki de. Tabii sadece tahmin yürütüyorum.

Ama 1 haftadır tanıdığı bir genç kıza böyle davranmaya cesaret etmesi bana öyle düşündürdü.

Eğer söylediği gibi seni seviyorsa, sana gerçekten bağlanmışsa, seni önce duygusal olarak mutlu edebilmeli. Sana önce güven verebilmeli...

Ondan sonra sen ilişkinizin nasıl ilerleyeceğine karar verebilirsin ancak.

Ayrıca ondan hoşlanmıyorsan, devam etmek zorunda da değilsin. Senin duyguların her şeyden önemli, bunu unutma.