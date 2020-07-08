O kız aslında bana âşıkmış

Üniversiteye başladığımız yıl en yakın arkadaşım bir kıza âşık oldu. Benim de aynı kıza hislerim vardı ancak arkadaşım için geri çekildim. Ama sonradan öğrendim ki meğer o kız da bana âşıkmış.
Merhabalar Güzin Abla, üniversiteye başladığımız yıl en yakın arkadaşım bir kıza âşık oldu. Onu yakından tanımak istedi ve bir süre konuştular. Kız ilk günlerde onunla umut verici konuşuyor olsa da sonrasında vazgeçti.
Kız, “Tanışma aşamasında bu arkadaşlığı bitirelim” dedi. Neden olarak da onu sevmediğini söyledi. Sonrasında bir başka arkadaşım bana gelip, “O kız aslında senden hoşlanıyormuş” dedi. Benim de gerçekten ilk başlarda o kıza karşı sempatim vardı.
Ancak, arkadaşım ona âşık olduğunu söylediğinde aradan çekildim. Kızın hislerini öğrendikten sonra arkadaşıma gidip “Benim de ona karşı hislerim vardı ama sen araya girince vazgeçtim” dedim. Kızla da konuştum, ona “İlk başlarda sana karşı benim de duygularım vardı ama artık olamaz. Çünkü ben hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Yapamam da... Arkadaşımın aşkı olan birine bakamam” dedim.
Ama sonrasında ortak arkadaşlarımız durumu arkadaşıma anlatmışlar. O da şu anda benimle mesafeli.
Sizce yanlış bir şey mi yaptım? Arkadaşımın gönlünü alabilir miyim? Lütfen yardım edin.
◊ Rumuz: Yanlış seçim
YANIT
Sevgili oğlum, sen yapman gerekeni yapmışsın. Dürüstçe davranmış, hem arkadaşına, hem de o kıza doğrudan tüm duygularını ve düşüncelerini açmışsın. Belki o kızla sen daha önce görüşmeye başlasaydın, olayların seyri çok daha değişik olacaktı.
O kız büyük ihtimalle seninle olacaktı, arkadaşın da aşkını yüreğine gömmek zorunda kalacaktı. Arkadaşın o zaman sana karşı işte bu mesafeli tavrı takınma hakkını kendinde görebilirdi.
Oysa sen arkadaşına duyduğun saygıdan dolayı, duygularını açığa vurmamışsın. Onların flört etmesine fırsat vermişsin. Ama bu küçük hanım, aslında seninle yakınlaşmak amacıyla, önce o arkadaşına yüz vermiş. Onun aracılığıyla seninle tanışmaya çalışmış.
Ama sanırım bu planı tutmayınca, o ilişkiyi sürdürmekten vazgeçmiş. İşler istediği gibi yürümemiş çünkü.
Kendini suçlamaktan vazgeçmelisin sevgili oğlum, çünkü sen gerçekten yapman gereken şeyi yapmış ve her ikisine karşı da dürüst davranmışsın.
Umarım arkadaşın da senin ne kadar iyi bir dost olduğunu zamanla anlayacak ve sana karşı tavır aldığı için pişman olacaktır.
O kız aslında bana âşıkmış
Üniversiteye başladığımız yıl en yakın arkadaşım bir kıza âşık oldu. Benim de aynı kıza hislerim vardı ancak arkadaşım için geri çekildim. Ama sonradan öğrendim ki meğer o kız da bana âşıkmış.
Merhabalar Güzin Abla, üniversiteye başladığımız yıl en yakın arkadaşım bir kıza âşık oldu. Onu yakından tanımak istedi ve bir süre konuştular. Kız ilk günlerde onunla umut verici konuşuyor olsa da sonrasında vazgeçti.
Kız, “Tanışma aşamasında bu arkadaşlığı bitirelim” dedi. Neden olarak da onu sevmediğini söyledi. Sonrasında bir başka arkadaşım bana gelip, “O kız aslında senden hoşlanıyormuş” dedi. Benim de gerçekten ilk başlarda o kıza karşı sempatim vardı.
Ancak, arkadaşım ona âşık olduğunu söylediğinde aradan çekildim. Kızın hislerini öğrendikten sonra arkadaşıma gidip “Benim de ona karşı hislerim vardı ama sen araya girince vazgeçtim” dedim. Kızla da konuştum, ona “İlk başlarda sana karşı benim de duygularım vardı ama artık olamaz. Çünkü ben hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Yapamam da... Arkadaşımın aşkı olan birine bakamam” dedim.
Ama sonrasında ortak arkadaşlarımız durumu arkadaşıma anlatmışlar. O da şu anda benimle mesafeli.
Sizce yanlış bir şey mi yaptım? Arkadaşımın gönlünü alabilir miyim? Lütfen yardım edin.
◊ Rumuz: Yanlış seçim
YANIT
Sevgili oğlum, sen yapman gerekeni yapmışsın. Dürüstçe davranmış, hem arkadaşına, hem de o kıza doğrudan tüm duygularını ve düşüncelerini açmışsın. Belki o kızla sen daha önce görüşmeye başlasaydın, olayların seyri çok daha değişik olacaktı.
O kız büyük ihtimalle seninle olacaktı, arkadaşın da aşkını yüreğine gömmek zorunda kalacaktı. Arkadaşın o zaman sana karşı işte bu mesafeli tavrı takınma hakkını kendinde görebilirdi.
Oysa sen arkadaşına duyduğun saygıdan dolayı, duygularını açığa vurmamışsın. Onların flört etmesine fırsat vermişsin. Ama bu küçük hanım, aslında seninle yakınlaşmak amacıyla, önce o arkadaşına yüz vermiş. Onun aracılığıyla seninle tanışmaya çalışmış.
Ama sanırım bu planı tutmayınca, o ilişkiyi sürdürmekten vazgeçmiş. İşler istediği gibi yürümemiş çünkü.
Kendini suçlamaktan vazgeçmelisin sevgili oğlum, çünkü sen gerçekten yapman gereken şeyi yapmış ve her ikisine karşı da dürüst davranmışsın.
Umarım arkadaşın da senin ne kadar iyi bir dost olduğunu zamanla anlayacak ve sana karşı tavır aldığı için pişman olacaktır.