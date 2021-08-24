Nişanlımı zamanla sevebilir miyim?

Evli sevgilim ne eşinden ayrılıyor ne de beni bırakıyor. Üstelik ayrılmak istediğimi söyleyince beni tehdit ediyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır evli bir adama âşığım. O da bana âşık olduğunu söylüyor fakat eşinden de bir türlü ayrılmıyor. Bizim için bir adım bile atmıyor. Sürekli “Az kaldı, sabret, bitti” diyor ama sonuç her defasında beni şaşırtmıyor. Ona olan inancım ve güvenim her geçen gün azalıyor.

Ne bana gelmeyi becerebiliyor, ne de hayatımdan çıkmayı.

Yorulduğumu, artık ayrılmak istediğimi söylüyorum.

Fakat beni bırakmıyor. Psikopat gibi davranıyor ve “Benden ayrılman ölümün olur” diyor. Ama bana da gelme gibi bir çabası yok.

Ne yapmalıyım? Ya eşinden ayrılsın ya da beni bıraksın istiyorum. Bu yaptığı iki kadına da haksızlık değil mi? ◊ Rumuz: Böyle gitmez

YANIT

Evet, kızım çok doğru düşünüyorsun, “bu yaptığı iki kadına da haksızlık değil mi?” diyorsun. Gerçekten çok büyük haksızlık. Çünkü eminim o kadıncağızın senin varlığından haberi bile yoktur. Ancak belki de eşinin giderek uzaklaştığını görüyor ve üzülüyordur.

