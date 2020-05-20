Merhaba Güzin Abla, bana bir konuda yardımcı olmanızı ve neler yapabileceğimi söylemenizi bekliyorum.
26 yaşındayım ve hiç evlenmedim.
Hatta bu yaşıma kadar çok ciddi bir ilişki de yaşamadım.
Şu an nişanlıyım.
Sizi rahatsız etmemin nedeni şu... Nişanlım çok kıskanç, sürekli bu yüzden tartışıyoruz.
Beni hep kırıyor.
Saçma sapan bir şeyler söylediğinde ben de ona karşılık veriyorum.
Tartışma büyüyor.
Akıl almaz şeylerle itham ediyor beni.
Sürekli başka kızlara baktığımı dile getiriyor.
Onu aldattığımı düşünüyor.
Hâlbuki onu çok seviyorum.
Ne ihanet ediyor, ne de hainlik yapıp bir başkasına bakıyorum.
İstediği gibi biri olmak için elimden geleni yapıyorum.
Nişanlımın evine gidiyorum, ablası ile yan yana oturuyorlar.
Ablası evli, ara sıra onlara geliyor.
O zaman da ablasına ve ablasının 13 yaşındaki kızına kötü gözle baktığımı iddia ediyor.
Ben bu dediklerinin hiçbirini yapmam, yapamam.
Buna rağmen hep bir tartışma, hep bir kavga içerisindeyiz.
Katlanamıyorum artık ama bana kendini asacağını söylüyor. Ardından da bana ‘şerefsiz’ diyor, çok terbiyesiz sıfatlar da yakıştırıyor.
Hangisini söyleyeyim...
Beni birçok kez de evden kovdu. Bu aralar onu anlamakta çok güçlük çekiyorum.
Benim kırıldığımın bile farkına varmıyor.
İnan çok çaresizim, ne yapmam gerekiyor?
◊ Rumuz: Tartışmalar
YANIT
Aman sevgili oğlum, ne tartışması? Aman sevgili oğlum, ne tartışması? Bu tartışmanın çok ötesinde bir durum. Senin aklın yok mu, bu genç hanım ya çok ciddi bir psikolojik rahatsızlık yaşıyor, ya da eğer hasta değilse, saygısız biri. Bilmem onunla nasıl tanıştınız, nasıl nişanlandınız, aile baskısıyla mı ya da akrabanızdan biri tarafından mı tanıştırıldınız, ama bu evlilik olmamalı. Sana yazık değil mi, bu nasıl bir düşünce? Bence bu kıskançlığın çok ötesinde bir durum.Kendi ablasına ve onun 13 yaşındaki kızına baktığını söyleyen, sana küfreden, evden kovan, bir de üstelik kendini asmakla seni tehdit eden bir insana normal demek mümkün mü? Onu sevdiğini söylüyorsun. Ama sanırım daha önce hiç kimseyle arkadaşlık bile etmediğin için, böyle sanıyorsun. Yoksa bu nasıl sevgi, kendi kendine eziyet etmekten zevk alıyorsan o başka.Bence bu evlilikten bir an önce vazgeçmelisin. Ailesi bu genç hanımı bir uzmana götürmeli çünkü ona da yazık oluyor gibi geldi bana.
Nişanlım çok kıskanç
Merhaba Güzin Abla, bana bir konuda yardımcı olmanızı ve neler yapabileceğimi söylemenizi bekliyorum.
26 yaşındayım ve hiç evlenmedim.
Hatta bu yaşıma kadar çok ciddi bir ilişki de yaşamadım.
Şu an nişanlıyım.
Sizi rahatsız etmemin nedeni şu... Nişanlım çok kıskanç, sürekli bu yüzden tartışıyoruz.
Beni hep kırıyor.
Saçma sapan bir şeyler söylediğinde ben de ona karşılık veriyorum.
Tartışma büyüyor.
Akıl almaz şeylerle itham ediyor beni.
Sürekli başka kızlara baktığımı dile getiriyor.
Onu aldattığımı düşünüyor.
Hâlbuki onu çok seviyorum.
Ne ihanet ediyor, ne de hainlik yapıp bir başkasına bakıyorum.
İstediği gibi biri olmak için elimden geleni yapıyorum.
Nişanlımın evine gidiyorum, ablası ile yan yana oturuyorlar.
Ablası evli, ara sıra onlara geliyor.
O zaman da ablasına ve ablasının 13 yaşındaki kızına kötü gözle baktığımı iddia ediyor.
Ben bu dediklerinin hiçbirini yapmam, yapamam.
Buna rağmen hep bir tartışma, hep bir kavga içerisindeyiz.
Katlanamıyorum artık ama bana kendini asacağını söylüyor. Ardından da bana ‘şerefsiz’ diyor, çok terbiyesiz sıfatlar da yakıştırıyor.
Hangisini söyleyeyim...
Beni birçok kez de evden kovdu. Bu aralar onu anlamakta çok güçlük çekiyorum.
Benim kırıldığımın bile farkına varmıyor.
İnan çok çaresizim, ne yapmam gerekiyor?
◊ Rumuz: Tartışmalar
YANIT
Aman sevgili oğlum, ne tartışması? Aman sevgili oğlum, ne tartışması? Bu tartışmanın çok ötesinde bir durum. Senin aklın yok mu, bu genç hanım ya çok ciddi bir psikolojik rahatsızlık yaşıyor, ya da eğer hasta değilse, saygısız biri. Bilmem onunla nasıl tanıştınız, nasıl nişanlandınız, aile baskısıyla mı ya da akrabanızdan biri tarafından mı tanıştırıldınız, ama bu evlilik olmamalı. Sana yazık değil mi, bu nasıl bir düşünce? Bence bu kıskançlığın çok ötesinde bir durum.Kendi ablasına ve onun 13 yaşındaki kızına baktığını söyleyen, sana küfreden, evden kovan, bir de üstelik kendini asmakla seni tehdit eden bir insana normal demek mümkün mü? Onu sevdiğini söylüyorsun. Ama sanırım daha önce hiç kimseyle arkadaşlık bile etmediğin için, böyle sanıyorsun. Yoksa bu nasıl sevgi, kendi kendine eziyet etmekten zevk alıyorsan o başka.Bence bu evlilikten bir an önce vazgeçmelisin. Ailesi bu genç hanımı bir uzmana götürmeli çünkü ona da yazık oluyor gibi geldi bana.