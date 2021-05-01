Nikâh sonrası 2. kadın olduğumu öğrendim

Ben kariyerimde ilerlemek, yaşam koçu olmak istiyorum. Eşimin ailesi ise üçüncü çocuk için baskı yapıyor...

Evliyim ve iki kızım var. 32 yaşındayım. Eşim özünde saygısız, küfürbaz biri... Farklı karakterlere sahibiz. Ben çalışmıyorum ama evde online derslerle kendimi geliştiriyorum.

İyi bir yaşam koçu olma yolunda ilerliyorum.

Gelin görün ki eşimin ailesi buna izin vermiyor ve onlarla baş edemiyorum. Örneğin ben başka çocuk istemiyorum. Eşim de belki bu konuda ısrar etmiyor ama görümcem yüzünden devamlı kavga ediyoruz. Görümcem, “Oğlan çocuk doğurmazsan seni boşatırız” diyor. Ben buna katlanamıyorum. Hayallerim var ve ne yapacağımı şaşırdım.

Bir de iki yıl önce aldatıldım ve artık eşime güvenim yok.

Çünkü tekrar aldatacağını da biliyorum. Bunun için üçüncü çocuğu istemiyorum ve artık kariyer yapmak istiyorum. Bunu söylediğimde, eşim de ailesi de dalga geçiyor.

◊ Rumuz: Üstelik aldatıldım

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Sevgili kızım, ayaklarının üzerinde durmak, kariyer yapmak için geç bile kalmışsın.