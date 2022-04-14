29 yaşında genç bir kızım. Bugüne kadar sevgilim olsun istemedim. Türk örf ve adetlerine uygun olarak, benimle evlilik yolunda ilerleyecek erkeği bekledim. Bekledim de bekledim ama sonuçta hiç talibim olmadı bu yaşa kadar...
Merhaba Güzin Abla, ben 29 yaşında bir kızım. İnanın tek değilim bu konuda, belki adımı gizleyerek köşenizde yayımlarsanız bu yazıyı, insanlara ilham olur... Bugüne kadar erkeklerle arama hep mesafe koydum. Sevgilimin olmasını istemedim. Türk örf ve adetlerine uygun olarak, benimle ciddi düşünen, evlilik yolunda ilerleyecek erkeği bekledim. Bekledim de bekledim ama sonuçta hiç talibim olmadı bu yaşa kadar... Üniversite bitti bitecek, az kaldı. Suratım hiçbir zaman asık olmaz, hep güler yüzlüyümdür. Çirkin de değilim... Fakat bugüne kadar hiçbir erkek bana yaklaşmadı.
Yıllarca bunu sorguladım. Hocalar “kader”, psikologlar, “baban sorunlu olduğu için bilinçaltın garip erkekleri sana çekiyor” dedi... Bu işten hiçbir şey anlamadım. Sosyal bir insanımdır da ancak erkekler çoğunlukla günübirlik kız peşinde olduğu için, acaba yanlış ortamda mıyım diyorum?
Sakın beni yanlış anlamayın, sizden bana eş bulmanızı beklemiyorum, fakat gerçekten kader deyip daha fazla beklemem mi lazım? Dengeli, evlenmiş veya sevgilisiyle evlenme yolunda olan erkekler görünce ‘demek böyleleri de var’ diyorum, ama bu insanlar neden benim karşıma çıkmıyor?
Çevremdeki insanlara açılıp bu durumumdan bahsetmem mümkün değil, toplumumuzun nasıl karşılayacağı belli. Koca arıyor, evde kalmış gibi şeylerle uğraşmak istemiyorum.
İlişki dışında gerçek anlamda arkadaşlarım da olsun istedim. O da olmadı. Okul ve üniversitede hep ders notu için bana yaklaştılar.
Bütün bunlara bakarak bana ne önerirsiniz? Bende eksik olan bir şeyler mi var, neden hayatımın erkeğiyle karşılaşamıyorum? ◊ Rumuz: Almanya’da yaşayan kız
YANIT
Sevgili kızım, elbette ismini yayımlamam, köşemi izliyorsan, sadece rumuz yayımlıyorum ve okurlarımın mail adreslerini bir süre arşivimde muhafaza ediyor, sonra da siliyorum.
Dediğin gibi güzel kızım, senin durumunda pek çok genç kız var. Sen Almanya’da yaşıyorsun, bu yüzden de çevrendeki kızlar senden biraz daha serbest ve rahat davranıyor olabilir ama ülkemizde de sorunlar çok farklı değil.
Flört etmek istemeyen, aile yapısı ya da kendi karakteri nedeniyle bir erkekle sadece evlilik amacıyla görüşmeyi düşünen kızlar, bazen böyle hayal kırıklıkları yaşayabiliyor. Gerçekten de onlara yaklaşmayı düşünen erkekler, sanki düşüncelerini okur gibi, korkup kaçıyorlar.
Aynen dediğin gibi, gerçek arkadaş olarak bile yaklaşmaktan korkuyorlar...
Bu asla senin suçun değil, boş yere güzel değil miyim, benim neyim var, gibi sorunu kendinde aramaya çalışma.
Sorun toplumda...
Gençler artık eskisi gibi evliliğe sıcak bakmamaya başladı. Bunun ciddi bir nedeni maddi olarak evliliğe hazır olmamaları, hayat şartlarının bir yuva kurmaya izin vermemesi...
Bir başka ve önemli nedeni de artık insanların birlikte olabilmek için evliliği beklemek zorunda olmaması. Gençler artık çok kolay cinselliği yaşayabiliyor.
Senin gibi cinselliğe adım atmak için evleneceği erkeği bekleyen kızlar da çoğunlukta ama cinsel güdülerine boyun eğerek gençlik heyecanlarına kapılan, karşılarına çıkan herhangi birinin, birkaç tatlı sözüne kapılabilen kızlar da var elbette.
Bu durumda işte o günübirlik ilişkilere daha sık rastlaman, beklediğin o beyaz atlı prensi bir türlü bulamaman çok doğal kızım.
Ancak yaşın henüz çok genç, umudunu asla yitirmemelisin. Beklediğin adam bir gün bir şekilde karşına çıkacaktır.
Neden hayatımın erkeğiyle karşılaşamıyorum
29 yaşında genç bir kızım. Bugüne kadar sevgilim olsun istemedim. Türk örf ve adetlerine uygun olarak, benimle evlilik yolunda ilerleyecek erkeği bekledim. Bekledim de bekledim ama sonuçta hiç talibim olmadı bu yaşa kadar...
Merhaba Güzin Abla, ben 29 yaşında bir kızım. İnanın tek değilim bu konuda, belki adımı gizleyerek köşenizde yayımlarsanız bu yazıyı, insanlara ilham olur... Bugüne kadar erkeklerle arama hep mesafe koydum. Sevgilimin olmasını istemedim. Türk örf ve adetlerine uygun olarak, benimle ciddi düşünen, evlilik yolunda ilerleyecek erkeği bekledim. Bekledim de bekledim ama sonuçta hiç talibim olmadı bu yaşa kadar... Üniversite bitti bitecek, az kaldı. Suratım hiçbir zaman asık olmaz, hep güler yüzlüyümdür. Çirkin de değilim... Fakat bugüne kadar hiçbir erkek bana yaklaşmadı.
Yıllarca bunu sorguladım. Hocalar “kader”, psikologlar, “baban sorunlu olduğu için bilinçaltın garip erkekleri sana çekiyor” dedi... Bu işten hiçbir şey anlamadım. Sosyal bir insanımdır da ancak erkekler çoğunlukla günübirlik kız peşinde olduğu için, acaba yanlış ortamda mıyım diyorum?
Sakın beni yanlış anlamayın, sizden bana eş bulmanızı beklemiyorum, fakat gerçekten kader deyip daha fazla beklemem mi lazım? Dengeli, evlenmiş veya sevgilisiyle evlenme yolunda olan erkekler görünce ‘demek böyleleri de var’ diyorum, ama bu insanlar neden benim karşıma çıkmıyor?
Çevremdeki insanlara açılıp bu durumumdan bahsetmem mümkün değil, toplumumuzun nasıl karşılayacağı belli. Koca arıyor, evde kalmış gibi şeylerle uğraşmak istemiyorum.
İlişki dışında gerçek anlamda arkadaşlarım da olsun istedim. O da olmadı. Okul ve üniversitede hep ders notu için bana yaklaştılar.
Bütün bunlara bakarak bana ne önerirsiniz? Bende eksik olan bir şeyler mi var, neden hayatımın erkeğiyle karşılaşamıyorum? ◊ Rumuz: Almanya’da yaşayan kız
YANIT
Sevgili kızım, elbette ismini yayımlamam, köşemi izliyorsan, sadece rumuz yayımlıyorum ve okurlarımın mail adreslerini bir süre arşivimde muhafaza ediyor, sonra da siliyorum.
Dediğin gibi güzel kızım, senin durumunda pek çok genç kız var. Sen Almanya’da yaşıyorsun, bu yüzden de çevrendeki kızlar senden biraz daha serbest ve rahat davranıyor olabilir ama ülkemizde de sorunlar çok farklı değil.
Flört etmek istemeyen, aile yapısı ya da kendi karakteri nedeniyle bir erkekle sadece evlilik amacıyla görüşmeyi düşünen kızlar, bazen böyle hayal kırıklıkları yaşayabiliyor. Gerçekten de onlara yaklaşmayı düşünen erkekler, sanki düşüncelerini okur gibi, korkup kaçıyorlar.
Aynen dediğin gibi, gerçek arkadaş olarak bile yaklaşmaktan korkuyorlar...
Bu asla senin suçun değil, boş yere güzel değil miyim, benim neyim var, gibi sorunu kendinde aramaya çalışma.
Sorun toplumda...
Gençler artık eskisi gibi evliliğe sıcak bakmamaya başladı. Bunun ciddi bir nedeni maddi olarak evliliğe hazır olmamaları, hayat şartlarının bir yuva kurmaya izin vermemesi...
Bir başka ve önemli nedeni de artık insanların birlikte olabilmek için evliliği beklemek zorunda olmaması. Gençler artık çok kolay cinselliği yaşayabiliyor.
Senin gibi cinselliğe adım atmak için evleneceği erkeği bekleyen kızlar da çoğunlukta ama cinsel güdülerine boyun eğerek gençlik heyecanlarına kapılan, karşılarına çıkan herhangi birinin, birkaç tatlı sözüne kapılabilen kızlar da var elbette.
Bu durumda işte o günübirlik ilişkilere daha sık rastlaman, beklediğin o beyaz atlı prensi bir türlü bulamaman çok doğal kızım.
Ancak yaşın henüz çok genç, umudunu asla yitirmemelisin. Beklediğin adam bir gün bir şekilde karşına çıkacaktır.