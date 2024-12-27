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Güzin Abla, ben 22 yaşında, öğretmenlik yapan bir kadınım. Sevdiğim kişiyi bırakıp başkasıyla evlenebileceğimi düşündüm ama büyük bir hata yapmışım...

Üniversiteye başlarken liseden tanıştığım biriyle sevgili olmuştum.

4 sene boyunca zaman zaman ayrılıp barıştığımız bir ilişki ilerlettik.

Son zamanlarda artık onu eskisi gibi sevmediğimi ve ayrılmak istediğimi fark ettim.

Beni isteyen bir yakınımız var. Ailem onunla evlenmemi çok istiyordu.

KPSS sınavından sonra ilişkimi bitirip ailemin beğendiği gençle konuşma kararı aldım.

Sosyal medyada sahte bir hesap açıp onunla konuşmaya başladım ama beni tanıdı.

Görüşme ilerleyince aramızda cinsellik konusu açıldı, sanal ilişki yaşadık. Sonraki günlerde bu yüzden karakterime ve namusuma laf etti.

Sanal ilişki teklifini hemen kabul eden bir kadına nasıl güvenebileceğini sordu.

Bense çok pişmandım yaptığımdan. Sadece onun istediklerini yerine getirdim. O ne dediyse onu yaptım. Büyük bir gaflete düşmüşüm...

Ondan önceki erkek arkadaşımla da böyle bir şey yaşadığımı anlattım. Beni dinledi, uzun uzun konuştuk. Sonra benimle tekrar görüşmek istediğini söyledi.

Ama artık ona güvenmiyorum, beni kandırdığını düşünüyorum. Bana söylediklerini aklımdan çıkaramıyorum.

Bu arada eski sevgilim de mesaj attı ve iş sahibi olduktan sonra onu beklersem benimle hâlâ evlenmek istediğini dile getirdi.

Oysa ben ona ihanet ettim, hem de büyük bir ihanet.

Allah’a tövbe ediyorum. Çok pişmanım, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık, bana hakaret eden o gençle de artık bir araya gelemem.

Ama onunla sanal da olsa cinsellik yaşadım. Bir yandan da ilk sevgilimi terk ettiğim için pişmanım. Şimdi onun kıymetini anladım.

Lütfen bana yardım eder misiniz? Ne yapmalıyım?

◊ Rumuz: Çok pişmanım

YANIT

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Sevgili kızım, mazbut bir aile kızı olduğunu anlıyorum da pek tanımadığın bir gencin yönlendirmesiyle nasıl böyle bir tuzağa düşmüşsün, onu anlayamıyorum.

Zaten bu söylediğinin nasıl bir şey olduğunu bile düşünmek istemiyorum.

Umarım görüntülü görüşme yapmamışsındır.

Bir yandan da soyunup fotoğraflarının çekilmesine fırsat vermediğini diliyorum bütün kalbimle...

Yoksa o genç adam bunu fırsat bilip sana şantaj bile yapabilir.

Bu vesileyle tüm genç kızları uyarıyorum.

Şu görüntülü görüşmeler çok çok

tehlikeli, bunu aklınızdan çıkarmayın.

Bu görüntüleri hatta konuşmaları kayda alıp size istemediğiniz her şeyi yaptırabilirler.

Kim olursa olsun, uzun yıllardır tanıdığınız biri bile olsa, karşınızdakine inanıp böyle bir hataya düşmeyin sakın…

İşte kızım, senin için de endişeliyim bu yüzden.

Ne gerek vardı da çok fazla tanımadığın birine güvenip, inandığın değerleri de göz ardı edebilmişsin?

Yanlış yapmışsın güzel kızım, çok yanlış.

Diyorsun ki; “Ben daha önceki sevgilimle de bunu yaşamıştım”.

Hayır kızım, öyle her erkeğe inanıp telefon ya da bilgisayar aracılığıyla böyle bir deneyime girişme.

Sanal olduğu için sakınca görmüyor olabilirsin ama sandığının aksine, bu gibi davranışların çok ciddi sonuçları olabilir.

Eski erkek arkadaşına dönsen de yeni bir erkek arkadaş edinsen de hiç kimseye güvenip böyle bir yanlışı tekrarlamaya kalkışma sakın.