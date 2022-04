Maske çıkınca yüzlerine bakamıyorum

Haberin Devamı

15 yaşındayım, liseye gidiyorum. Korona döneminde maske takarken sorun yoktu. Kendimi hiç güzel bulmuyorum. Arkadaşlarım güzel olduğumu söylüyor. Fakat sadece arkadaşım oldukları için öyle diyorlar.

Okulda maskemi daha hiç açmadım. Bir kere açmayı denedim, herkes yüzüme baktı. Çok rahatsız oldum ve hemen kapattım. Şimdi de yasaklar kalktı. Kimse maske takmıyor. Kimse takmazken ben takınca da kendimi dışlanmış gibi hissediyorum.

Maskemi çıkarınca da insanların yüzüne bakamıyorum. Rahat bir şekilde gülemiyorum. Gülünce burnum genişliyor, o görüntüyü insanlar görsün istemiyorum.

Bu yüzden gülemiyorum ama maske varken sıkıntı yoktu. Lisede biliyorsundur ki çok fazla zorbalık yapılıyor. Çok huzursuzum ve ne yapmalıyım?

Rumuz: Dışlanmış gibiyim

Ameliyat parası biriktirmek için yemek yemiyorum

Haberin Devamı

Arkadaşlarım burnum büyük olduğunu ve estetik ameliyatı olmamı istiyor. Ben de ameliyat parası biriktirmek için yemek yemiyor, su bile içmiyorum...

Burnumu hiç beğenmiyorum. Okulda maskemi açamıyorum, yemek yiyemiyorum, su dahi içemiyorum. Maskeye bağımlı hale geldim.

Sınıf arkadaşlarım “Maskeni neden indirmiyorsun? Bir kere indirsene” gibi şeyler söylüyor. Arkadaşım maskemi tutup açıyor ve “Çok değişiksin burnun çok büyük. Estetik yaptırmayı düşünüyor musun, bence yaptırmalısın” gibi şeyler söylüyor. Bana gülüyorlar.

Her gün ağlıyorum, çok yoruldum bu durumdan ve derslerime odaklanamıyorum. Notlarım çok kötü. Hastaneye gittim. Burun ameliyatı fiyatının 14 bin TL civarında. Annemin okul için verdiği harçlıkları biriktiriyorum. Annem, yemek yediğimi sanıyor ama ben yemiyorum. Çünkü para biriktiriyorum. Yaşımdan dolayı 1 sene beklememi söylediler. Burnumu duvara vurup kırmayı bile düşünüyorum. Lütfen, yardım edin. Rumuz: Maskeye bağımlı

YANIT

Her iki kızımın da sorunları hemen hemen aynı. Her ikisi de burunlarını beğenmiyor ve bu yüzden büyük acılar yaşıyorlar. Birinin yaşı 15, diğeri sanırım 16-17’sinde. Her ikisinin de estetik burun ameliyatı olmaları için en az 18 yaşını doldurmaları gerekiyor.

Tabii bir de bu ameliyatın maddi külfeti var... Para biriktirmek uğruna yemek yememek çok yanlış. Bir o kadar da sağlıksız. Zaten bu şekilde bu kadar parayı biriktirmek de pek mümkün görünmüyor.

Ben yine de bu soruna ailelerinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum.

Aksine, aileleri bu sorundan her zaman haberdar olmayabiliyor. Belki büyüklerine söyleseler en azından onlardan destek alabilirler. Yine de sabırlı olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.

Genel olarak tecrübelerime dayanarak ve genç kızları çok iyi tanıdığımı hatırlatarak, şunu söylemek isterim...

Sizlerin yaşında gençler genellikle kendilerinde mutlaka kusurlar ararlar.

Bu yüzden o en güzel, pırıl pırıl tasasız geçmesi gereken bu yaşlarını depresyona girerek, zaman zaman kendilerine hayatı zindan ederek geçiriyorlar. Bu da gerçekten hem kendileri hem de aileleri açısından çok büyük bir sorun.

Çünkü bu bir takıntı ve bu yüzden, bu gencecik insanlar eğitim hayatlarında, sosyal hayatlarında büyük sorunlarla karşılaşıyor.

Biliyorum, bazen arkadaşları acımasız tenkitlerde bulunduklarında, sorun gözlerinde daha da büyüyor.

Zaman zaman da okurlarım arasından duyarlı bazı uzmanlar bu gencecik kızlarımıza yardımcı olabileceklerini de söylüyor.

Sonuçta sevgili kızlarım, bu dertleriniz çözümsüz değil. Yeter ki siz hayattan kopmayın, biraz sabırlı olmayı öğrenin. Ve aynaya biraz daha pozitif gözlerle bakmayı bilin.