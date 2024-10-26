Lisede yaşadıklarım beni bu hale getirdi

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Merhaba Güzin Abla, ben 24 yaşındayım. Kendimi kadın düşmanı olarak nitelendirebilirim.

Özellikle kendimle aynı yaştaki kadınlara karşı içim kin ve nefret dolu. Onlarla aynı dünyada yaşamaya bile tahammül edemiyorum.

Geçmişte yaşadıklarım yüzünden travma sahibiyim. İlk kez liseyi bitirirken kendim için bir şey istemiştim.

Lise mezuniyet törenimin olmasını, annemin ve babamın beni gururla izlemelerini istemiştim. Daha 18 yaşında bile değildim.

Mezuniyet günü sınıftaki kızlardan biri benim mezuniyete gelmemi engellemişti. Bana yanlış bilgi vererek mezuniyet saatini yanlış söylemişti.

O günden beri kadınlara nefretim başladı ama öncesinde de hep kadınlara karşı bir antipatim vardı.

Daha sonraki yıllarda ise üniversiteye başladığımda sınıftaki kızlardan biri sürekli beni kullanmak istiyordu ve bana sürekli mesaj atıyordu. Ben de onu sosyal medyadan engellemiştim.

O kızın arkadaşlar,; kızlı erkekli bir grup olarak beni okulun dışında bir kafeye davet ettiler.

Oysaki her şey çok farklıymış. Beni kafeye yakın bir yere yaklaşınca kovdular. Gururum kırıldı.

Hiçbir alakam olmayan kadınlar yüzünden böyle şeyler yaşamak oldukça zoruma gidiyor.

Artık kendi yaşlarımda bir kız bana bir şey sormak istese sert bir üslupla yanımdan kovuyorum.

Hatta televizyonda bir genç kız, kadın görsem küfrederek kanalı değiştiriyorum. Gerçekten psikolojim altüst oldu.

O kadar mutsuzum ve stresliyim ki son zamanlarda biri evde biri tramvayda olmak üzere iki kere baygınlık geçirdim.

Bu durumumdan nasıl kurtulabilirim?

◊ Rumuz: Kadın düşmanı

YANIT

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Sevgili okurum, bu yazını tüylerim diken diken olarak okudum. Son zamanlarda giderek artan kadın cinayetlerinin bir bölümünün nedeni olarak da yorumlanabilecek bu satırlar, gencecik bir insanın ruhunda esen fırtınaları ve içinde yavaş yavaş filizlenen kadın düşmanlığının nedenini gözler önüne seriyor.

Lise yıllarında yaşadığın bir olay, bir genç kızın sana oynadığı bu acımasız oyun, senin ruhunda giderek artan bir kadına karşı nefretin filizlenmesine yol açabiliyor.

Bu arada elbette ki senin daha önce, belki ailende, belki başka bir ortamda yaşadığın sana yönelik birtakım yanlış davranışların da bu düşmanlığın tohumlarını atmış olması da mümkün.

“Zaten öncesinde de hep kadınlara karşı bir antipatim vardı” diyorsun. Demek ki, senin yaşamında kadınlara karşı nefret duymana neden olabilecek, bilinçaltına kaydırılmış bazı sorunlar ortaya çıkabilecek.

Bunun için de sevgili evladım, senin bu normal sayılamayacak duygularını anlayabilmek ve çözüm getirebilmek için mutlaka bir uzmanla görüşüp, çocukluğuna kadar dönmeni sağlayacak bir seansa tabi olman gerekebilir

Sakın yanlış düşüncelere kapılıp bundan kaçınma.

Çünkü yarın öbür gün senin, son zamanlardaki bu giderek artan, kadın düşmanlığı ve bundan kaynaklı kadına şiddet olaylarından birine karışmış olduğunu görmek istemem.