Küfürlü konuşan eşimden boşanmak istiyorum

Sevgili Güzin Abla, erkek arkadaşımla 1 yıldır birlikteyiz.
Beni sevdiğini biliyorum. Fakat internetten bir fal uygulamasına katıldım.
Orada baktırdığım kahve falında “Erkek arkadaşın başka bir kızla görüşüyor” dediler. Bu beni çok etkiledi.
Erkek arkadaşım kapıya kadar beni görmeye geldi, karşısına çıkmadım. Beni telefonla aradı, bir şey diyemedim, çünkü haberi yoktu bu durumdan.
Bundan önce erkek arkadaşımı işlettim.
Kız arkadaşımın hesabından ona mesaj attım, “Benim sevgilim yok, senin de yoksa görüşelim” demişti kız arkadaşıma.
Sonunda erkek arkadaşıma da onu nasıl işlettiğimi dayanamayıp anlattım.
18 yaşındayım ve bir kızı çok seviyorum. Kızla lisede tanıştım. Çok sevdim onu... Okulun ilk yılı ona açıldım, ama beni reddetti.
Ben de zamana bıraktım, 2 yıl geçti lise son oldum, sonra staj yapmaya başladım.
Bir baktım staj yerinde ilk gün o karşımda, onunla aynı staj yerine düşmüşüm.
1 yıl boyunca sürekli ona değer verdim. Kıyamadım, kötü söz söylemedim sırf kırılıp üzülmesin diye.
Sonra tekrardan açıldım ama WhatsApp üzerinden yine reddetti.
Bana sadece arkadaş ve kardeş gözüyle baktığını söyledi. En sonunda bana hocalarımız sayesinde bir şans verdi.
2-3 gün konuştuk ama bana soğuk davrandı.
Sevgili Güzin Abla, 1 yıllık bir ilişkim oldu. İlişkimizin son dönemlerinde annesini kaybetti. Yanında olmak istedikçe o beni itti.
Ama ben yine de yanında olmaya çalıştım. Önceden erkek arkadaşlarım sorun değilken, o dönemde sorun yapmaya başladı.
Bana farklı ithamlarda bulundu. Bu da son nokta oldu.
Bir süre ayrı kaldık.
Ailem baskıcı bir yapıya sahip. Köyde kalıyorum, evden fazla çıkamıyordum ve yine de aileme bir bahane uydurup yanına gittim.
Büyük bir kavga ettik ve ayrıldık. Ertesi gün yorgunluk sebebiyle uyuya kaldım.
O da tutup anneme bir şeyler yazmış ki ben ona en başından o zamana kadar ne olursa olsun aileme yazma demiştim.
18 yaşında genç bir kızım... Uzun süredir içimde taşıdığım bir sırrım var.
Ne yazık ki annem, babamı aldatıyor. Annem çok güzel ve çok zeki bir kadın. Bir akrabamız, 2 yıl önce kendisiyle aynı mahallede bize bir ev buldu. Biz de satın aldık.
Akrabam dediğim kişi de evli ve 4 çocuğu var. Annemle karısı da yakın arkadaştı. Evi ilk aldığımız zamanlarda sık sık birbirlerine gidip gelirlerdi. Ama son 1 yıldır ne bizimkiler gidiyor, ne onlar geliyor. O adamın numarası da annemde var.
Bir gün annemin telefonunu alıp WhatsApp’ta dolanırken gördüm ki annem onu kaydetmişti. Aşk acısı tarzında videolar gönderiyordu anneme, “Seni seviyorum ama kavuşamıyoruz, sana bu kadar yakınken benim değilsin. Sana sadece uzaktan bakabiliyorum” gibi... Şüphelenmeye başladım. Ve annemi izledim. Sonra baktım ki bu adam bizim pencerenin önünden geçince annem ona el sallıyor. Bazen işten dönüş saatine denk geliyor, gidene kadar bakışıyorlar. Adam da gözlerini ondan alamıyor.
Bugün bir şeye şahit oldum. Annem odaya girip kapıyı kilitledi ve 1 saat çıkmadı. Gidip kapıyı çaldım “Ne yapıyorsun bir saattir burada” dedim. Daha sonra telefonu gizlice aldım.
WhatsApp’a baktım ki o adam “Birazdan düğüne gideceğim, gitmeden seni göreyim” diye mesaj atmış. Annemin babama tavırlarını sorarsanız, normal karı koca gibi...
Ama annem hep o adamı övüyor, “Bak karısına nasıl davranıyor, bak karısı o kadar çirkin ama o mükemmel bir adam” gibi bir sürü şey. Bu arada annem çok küçük yaşta zorla evlendirilmiş. Ama babam mükemmel bir adamdır, gerçekten hiçbir kötü alışkanlığı yok.
16 yaşımdayım ve ailemden psikolojik şiddet görüyorum. Evde özgürlüğüme el konuluyor. Lisede olmama rağmen bu yaşıma kadar evden okula, okuldan eve gidip gelen birisiyim.
Hiçbir şekilde arkadaşlarımla değil bir yere gitmek, telefonumla bile sohbet etmiyorum.
Evde en ufak bir şeye bile gülsem, binlerce laf yiyorum. Gülmek kızlara uygun olmazmış... Çevremdeki arkadaşlarımla hiç sohbet edemez hale geldiğim için internetten, online kendime arkadaş edindim. Ailem bunu öğrenince etmedikleri tehdit kalmadı. Ayrıca sadece ben değil, karşı tarafı da tehdit ettiler.
Onların bu tutumundan dolayı arkadaşlarım bile benimle konuşmaya korktu.
Tehditler de hep şu yönde:
“Okulundan alırım. Seni hastanelik ederim. İnsan içine çıkamazsın...”
Bir de en ufak bir sorunda bile telefonumun elimden alınmasından sıkıldım. Kıyafetimden tutun her türlü davranışıma kadar bana karışmaktan vazgeçmiyorlar. Bundan önce kolumdan tutup dövmeye kalktılar.
Polisi arayacaktım engel oldular. Başıma daha kötü birtakım olayların gelmesinden korkuyorum.
Güzin Abla, şu an psikolojim çok bozuk, çünkü eşim tarafından aldatıldım.
Eşim 35 yaşında, beni aldattığı kişi ise 17.
Aslında görüştüklerini biliyordum ama onlar ayrılmıştı. Sonradan öğrendim ki eşim birkaç kadınla daha birlikte olmuş.
Ben bu konuda çok hassas biriyim. Onu en ufak şeyden bile kıskanırken, karşılaştığım bu çok acı olaylar aklımı başımdan aldı.
Beni 6 yıl önce ilk kez aldattığında, herkesin ikinci bir şansı hak ettiğine inandığımdan onu affetmiştim.
Bir de o dönemde cezaevine girdi, hep arkasında durdum. Kötü günlerinde ona sahip çıktım.
Ama iyi günlerinde o bana ihanet etti.
Boşanma davası açtım ama ayrılmayı kabul etmiyor, “Seni bırakmam” diyor.
Merhaba Güzin Abla, bana yardımcı ol, ne yapacağımı bilmiyorum.
Uzun süredir konuştuğum biri var. Sevgili değiliz sadece arkadaşça görüşüyoruz. Aslında ben, onu böyle görüyorum.
Ama kendisi farklı düşünüyor.
Sanki onun için dünyada tek değerli insan benim... Onun için her şeymişim ve hayatına anlam kazandırıyormuşum.
Duygularını çok yoğun yaşıyor.
Üzerime çok düşüyor ve benden de karşılık bekliyor. Fakat ona hiç içim ısınmadı. Ona karşı en ufak bir şey hissetmiyorum.
Aklım ve kalbimde de kimse yok. Onu da sevmek gelmiyor içimden. Evet, o iyi biri...
Güzin Abla, ben de sana yazan birçok kişi gibi evden kaçmak istiyorum. Bazen ergenlikten dolayı diye düşünüyorum ama öyle olmadığı ortada...
Ailemden nefret ediyorum. Evlatları arasında ayrım yapıyorlar. Abimle beni eşit sevmiyorlar. Küçüklüğümden beri ailemle yemek yemekten hoşlanmıyorum, çünkü yemek süresince konuyu ne yapıp edip benim hayatıma bağlıyorlar.
Bu sene LGS’ye gireceğim. Zaten üstümde ciddi bir stres var ama yanımda olacaklarına kötü bir sonuç almam için eminim dua ediyorlar.
Kötü bir sonuç alırsam beni okutmayacaklarını, evde hizmetçi gibi çalıştıracaklarını, reşit olduğumda da hemen evlendireceklerini söylüyorlar.
Oysa okumak ve mimar olmak istiyorum. Çünkü hayallerim var.
Tabii bir erkek arkadaşımın da olmasına karşılar. Aslında kız arkadaşımın olmasına bile karşılar. Hiç kimseyle görüşmemi istemiyorlar.
Abimin ise bir sevgilisi olsa bile bir şey demezler, çünkü o erkek...
13 yıl önce lisede başlayan bir ilişkim vardı. Bir buçuk yıl beraberdik. Onun beni aldatmasıyla ilişkimiz bitti. Ben 16, sevgilim 17 yaşındaydı.
Şu an ise 29 yaşındayım.
O eski sevgilim peşimi hiç bırakmadı.
Rahatsız etmeden mücadele etti.
Hatasından pişman olduğuna inandım. 1 yıl önce ona geri döndüm.
Her şey çok güzel gidiyordu.
Anneme ilişkimizi anlattım, sevdiğimin mesleği asker olduğu için istemedi. Askerle evliliğin çok zor olacağını söyledi. Sevdiğim kişi de bunları duyunca psikolojisi bozuldu.
24 yaşındayım ve 1 yıl 2 aylık evliyim. Evlenmeden önce 6-7 yıllık bir sevgililik dönemimiz oldu.
Ve şimdi bir bebek bekliyoruz, iki ayı kaldı aramıza katılmasına. Sıkıntım, eşim ailesi ne derse onu yapıyor, her dediklerine “tamam” diyor.
Biz bir konu hakkında konuşuyoruz ve düşünüyoruz.
Sonra annesiyle konuşuyor, o başka bir şey diyor ve bizim konuştuğumuz, karar verdiğimiz her şey havaya gidiyor... Eşim annesinin her dediğine “tamam” diyor ve onu uyguluyor.
Misal, evlenmeden önce “Kızımız olursa şu isim olsun mu?” dedi. Ben de kabul ettim. O kızın ismini koyunca, ben de erkek olursa onun adını koymayı teklif ettim ve anlaştık.
Sonra evlendik hamile olduğumu öğrendik. Bir gün kayınvalidem eşimi aradı.
Görümcemin 4 yaşımdaki kızına telefonu verdi ve “Bebeğe anneannemin ismini koy dayı” dedirtti.
Ve ben bunu hâlâ hazmedemiyorum. Ufacık çocuğu kendi oyununa alet ediyor ve böyle bir teklifte bulunuyor. Eşim o günden sonra “Kızımızın adı annemin adı olacak” demeye başladı.
Merhaba Güzin Abla, ben 16 yaşında bir genç kızım. Okul hayatımda gayet başarılı bir öğrenciyim.
Ama dokuzuncu sınıfta babamın zorlamasıyla beni okuldan aldılar. “Kızlar okumaz” dediler. Dokuzuncu sınıfı açıktan okudum ve geçen sene onuncu sınıftayken koronavirüs çıktı, evlerde kaldık.
Bu son senem ve yine de online derslerimi aksatmamaya çalışıyorum. Kiloluyum, yüzümde lekeler var ve kendimi çirkin hissediyorum. Ama bazen de aynanın karşısına geçip, “ben kusurlarımla da güzelim” diyebiliyorum. Maddi olarak çok şükür geçinebiliyoruz, istediklerimizi alabiliyoruz, bu konuda pek derdim yok.
Gelelim en büyük sıkıntıma, özellikle de bu pandemi döneminde daha da hissettiğim ve giderek artan aile baskısı...
Babam biraz eski kafalıdır. Genç bir kızım, arkadaşlarımla dışarı çıkmak, gezmek, gençliğimi yaşamak istiyorum.
Ama babam özellikle de kız olduğum için izin vermiyor.
Bazen izin veriyor ama yine de beni strese sokuyor.
Eşimle 10 senedir evliyim. Bunun 7 senesi kanser hastası kızımızla uğraşarak geçti. Yorulduk ama kızımız artık iyi.
Kızım okula başladı fakat eşimle ayrılma noktasına geldik.
Ben 25 gün önce evden ayrıldım. Aslında 1 evladım daha var. Kızım ise büyüğü...
Sonra birbirimize bir şans daha tanımak istedik ve barıştık. Ama eşim şimdi bana güvenmiyor. Evi bir daha terk etmemden korkuyor.
Ben de ona güvenmiyorum.
Ben eşime saygısızlık yaptım, o da anlayışlı olmadı.
Eşimi çok seviyorum, o da beni seviyor. Bana yardımcı olun. Ne yapmalıyız?
Ben üniversite 4. sınıf öğrencisiyim ve sınıf arkadaşımla ilk senenin başından beri ilişkimiz var.
Fakat koronavirüs dolayısıyla okullar uzaktan eğitime geçtiği için yaklaşık bir buçuk yıldır hiç görüşemedik, ayrı şehirlerdeyiz.
Erkek arkadaşım kendi halinde biri. Fakat benimle doğru düzgün ilgilenmiyor.
Bu arada ben 3 ay önce bir dil öğrenme uygulamasından Rus bir adamla tanıştım.
O 27 yaşında, benden 5 yaş büyük ve çok iyi anlaşıyoruz.
İkimiz de birbirimize karşı bir şeyler hissediyoruz.
Benimle çok ilgileniyor ve çok romantik. Fakat ilişkim olduğu için sevgili olamıyoruz.
Güzin Abla, sizi sürekli takip ediyorum. Psikoloğa gidemeyecek durumda olan bizlere yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim.
Benim sıkıntım ise kendimle.
Etrafımda kimin ihtiyacı varsa hep yanlarında olmaya çalışıyorum ama hiç vefa ve sevgi göremiyorum.
Herkes, kötü günleri atlatınca bir daha ne arıyor ne soruyor...
Hiç dostum yok.
Aylarca kimseyi aramasam, “Ne oldu ki bu kız acaba? Niye aramıyor” diyen olmaz.
9 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Eşimle aram aslında iyi ama ben yine de kendimi yalnız ve mutsuz hissediyorum. Çocuklarıma da çabucak sinirleniyorum. Sabırsızım... Hiç tahammülüm yok. Ama başkalarına karşı aşırı anlayışlı ve kibarım.
Eşim çok kızıyor bu duruma.
Merhaba Güzin Abla, ben 1.5 yıllık evli bir kadınım.
Evliliğimizin başında eşimi çok seviyordum ama eşim bana hep yalan söyledi, her konuda ama özellikle de maddi açıdan.
Kumar oynamış, bana aylarca “Borç ödüyorum” diyerek maaşından eve hiç harcama yapmadı. Benim adıma zamanında kredi çektirdi, bu yüzden de çok zor günler yaşadık.
Benim evlenmeden önce 3 yıl süren bir ilişkim olmuştu. Ailem sevgilimi istemeyince ayrılmıştım...
Ama şimdi çok mutsuzum Güzin Abla. Eşim borçları çok kafaya takıyor. Başını telefondan kaldırmıyor, sürekli sağa sola mesaj atıyor. O böyle yaptıkça ben hep pişmanlık yaşıyorum.
Aslında beni sevdiğine inanıyorum.
Bu maddi sıkıntılar hayattan soğuttu artık beni. O böyle yaptıkça hep rüyalarıma eski sevgilim giriyor.
Önceden kendimi çok suçlu hissederdim ama artık eşim de benimle ilgilenmiyor. Bir de ben çok inat ettim Güzin Abla. Aslında ailem eski sevgilim gibi eşimi de istemedi.
Eşimle 4 yıl boyunca ayrılıp barıştığımız bir ilişkimiz oldu. 6 aydır da evliyiz.
En baştan beri ailesi beni hiç istememişti. 4 yıl boyunca ayrılıp ayrılıp barıştık. Ama baktılar eşim benden başkasıyla evlenmiyor, zorla beni istemeye geldiler ve evlendik. Nişanlılık dönemim çok problemli geçti.
Ailesi, ailemi ve beni hep küçük gördü. Ben âşık olduğum için ailem her daim alttan aldı, yapıcı bir tavır sergiledi.
Evlendiğimizde eşimin ailesinin evlerinin üst katına taşındık. Ama hiç özelimiz olmadı. Evimizi döşerken bile kayınvalidemle görümcem her şeye karıştı.
Evlendikten bir ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Lakin eşimin ailesi bebeğimi istemedi. Beni kürtaja zorladılar.
Kürtaj sonrası fiziksel ve psikolojik olarak çöktüm. Ailemin, eşimi ve ailesini istememesine rağmen evlendiğim için boşanmaya korktum.
Eşimi her daim alt kata çağırıp bana karşı doldurdukları için tartışmalarımız eksik olmadı.
Küfürlü konuşan eşimden boşanmak istiyorum
Eşim sürekli küfürlü konuşuyor, hakaretler ediyor. Bu yüzden ondan boşanmayı düşünüyorum...
Eşimle 2 yıl önce tanıştık. Eski sevgilimden yeni ayrılmıştım, ona sığındım.
Evlendik. Ama şimdi eşim aileme kötü davranıyor, evde sürekli küfürler ve hakaretler ediyor. Bu davranışlarından rahatsız olduğumu söylememe rağmen şaka yaptığımı sanıyor, devam ediyor.
Bazen ev işlerinde yardım ediyor ama bazen de bana çok yükleniyor.
Ondan soğuduğumu, uzaklaştığımı fark ediyorum.
Böyle yaptıkça onunla aynı yerde oturmak bile gelmiyor içimden.
Dışarıya mutluymuşum gibi görünüyorum. Çünkü severek ve isteyerek evlendim.
Aileme bile karşı çıktım.
Ama evlendikten sonra gördüm ki karakterlerimiz çok farklı ve işin kötüsü eski sevgilimle tartışma konularımız da aynıydı.
Düşünüyorum da, acaba sorun bende mi?
Çok üzülüyorum.
Şunu da söylemeden edemeyeceğim, eşim aslında kendi sorumluluklarını bilir, istediğim hiçbir şeyi eksik etmez. Ne yapacağımı bilemiyorum...
◊ Rumuz: Ayrılmalı mıyım?
YANIT
Anlaşılan eşin bu tarz konuşmalara alışmış, gençliğinden bu yana çevresinde bunu görmüş, bunu yaşamış. Şimdi de evlendiği halde kendini yenilemeyi, daha saygılı ve senin istediğin gibi biri olmayı bir türlü kabullenemiyor.
Bu kaba ve küfürlü tarzı ona kendini daha erkeksi hissettiriyor ve kendine güvenini artırıyor olmalı...
Ama aslında seni seven, sorumluluklarının bilincinde olan, özünde iyi bir adam. Hatta seni mutlu etmek için çırpınan bir koca... Bu kabadayı hali seni ondan soğutuyorsa elbette sen de haklısın. Ama madem seni sevdiğini biliyorsun, onunla açık açık konuşmalısın.
Aslında değişmesi biraz zor gibi görünüyor ama belki seni kaybedeceğini anlayınca hareketlerine daha dikkat eder. O zaman sen de yuvanı yıkmayı düşünmezsin artık.
O mesaajları aileme göndermekle tehdit ediyor
İnternette tanıştığım adamla cinsel içerikli yazışmalar yaptım. Şimdi bu yazışmaları aileme yollamakla tehdit ediyor.
Instagram’dan biriyle tanıştım ve onunla 2-3 ay yazıştım. O, İstanbul’da çalışıyor. Ben ise Doğu’da yaşıyorum. Birbirimize “Evleneceğiz” dedik.
Cinsel konularda da konuştuk.
Ben üniversitede okuduğum için “Ailem beni okumayan birine vermez” diye düşünerek ayrılma kararı aldım.
Ama o bunu duyunca delirdi. Cinsel içerikli konuşmalarımızın ekran görüntüsünü alıp aileme ve bütün arkadaşlarıma yollamakla tehdit etti beni. Korkudan ayrılmaktan vazgeçtim.
Sürekli beni tehdit ediyor. Elim kolum bağlı. Lütfen, bir akıl verin.
Rumuz: Tehdit altında
YANIT
Bak başına ne işler açmışsın güzel kızım. Hiç tanımadığın bir adama nasıl güvenebildin? O sana bir anlamda tuzak kurmuş, sen de saf saf bu konularda onunla yazışmaktan kaçınmamışsın.
Aslında bu senin suçun değil. Farkında bile değilsin sana kurulan bu tuzağın.
Şimdi işte seni elinde tutmak için o yazışmaları kullanıyor. Bana kalırsa ailene ve arkadaşlarına bu gerçeği anlatmalısın.
Bir tür sapığın tuzağına düştüğünü, istemeden bu yazışmalara katıldığını söyle ve kurtul. Yoksa bu adam seni istediği gibi kullanabilir.
Onun oyuncağı olmaktansa, ailenin ve arkadaşlarının karşısında mahcup olmayı tercih etmen çok daha uygun...