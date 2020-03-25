Evli ve bir çocuğu olan bir kadınım. Hiç beklenmedik bir şekilde karşı komşuma âşık oldum. Platonik aşkımdan dolayı evimden taşınmaya karar vermem doğru mu?
Sevgili Güzin Abla, ben evli ve bir çocuk sahibi bir kadınım. Üstelik iyi bir mesleğim var. Beni sevmeyenler bile mesleğime dürüstlüğüme ve başarıma saygı duyarlar. Ancak ben ortalama mutlulukla süren bu evliliğime rağmen hiç beklenmedik bir şekilde komşuma âşık oldum.
Onun yüzünü gördüğümden beri bir anda dünyam değişti. Bir yıla yakın bir süredir o hep aklımda. Sanki ben gittim yerime bir başkası geldi.
Kendisini tesadüfen gördüğüm anlarda yüreğim ağzıma geliyor. Sanki kalbim sıkışıyor ve çok daha hızlı atmaya başlıyor. Kaç kere beynimden de yüreğimden de atmaya çalıştım. Ama başaramadım. Güzel bir çiçeğe, bir kelebeğe, bir manzaraya baktığımda, hemen aklıma o geliyor.
O da evli ve çocukları var. En azından görünüşte mutlular, ben bu yoğun duygularıma, tertemiz aşkıma rağmen hiçbir zaman kendisine açılmayı düşünmedim. Bizim aramızda var olan tek şey kaçamak bakışlar. Hiç oturup karşılıklı konuşamadık. Birbirimize hiç dokunmadık.
Evli bir kadın olarak ona nasıl gidip söyleyebilirim ki “Ben sana aşığım” diye. Evlerimiz yan yana...
Hiç olmayacak şeylerden mesajlar, işaretler çıkarıyordum. Bazen umutlanıyor, bazen üzülüyordum.
Ben bu platonik aşka mağlup olan tarafım. Ona hiçbir zaman açılamayacağım, onun için hep bir bilinmez olarak kalacağım. Bunun nedeni ise, şerefim, evladım, eşim, toplumun değerleri ve inançlarım.
Ancak şu da bir gerçek ki birbirimizi yakından tanımadığımız, henüz eli elime değmediği halde onu çok seviyorum. Bu yüzden her zaman onun ve ailesinin iyiliği için duacıyım. Onun güler yüzü solmasın, yeter ki...
Ben böyle ikilemlerde kıvranmaya razıyım. Zaten en kısa zamanda oturduğum bu evden taşınmayı düşünüyorum. Belki zavallı ruhum o zaman huzur bulur. Belki de bu sadece bir kaçış olacak. ◊ Rumuz: Aşk Acı Veriyor
YANIT
Sevgili kızım, neyse ki aklı başında bir insansın ve aşka kapılıp olmayacak davranışlarda bulunmaya kalkışmamışsın.
Duygularına gem vurmayı, aileni ve karşı tarafı düşünüp saçma sapan davranışlardan kaçınmayı başarmışsın.
Çünkü belki de senden ve duygularından haberi bile olmayan, kendi ailesiyle mutlu ve mesut yaşayan bir insanın hayatını da altüst edecek, kendi ailenin huzurunu da kaçıracak, kim bilir kaç kişinin acı çekmesine neden olacaktın.
Her şeyden önemlisi o ailede iki masum yavru, senin ailende senin masum evladın, hiçbir şeyden habersiz anne ve babalarının sevgisiyle sarılmış yaşamak isterler.
Onların senin bu duygu karmaşandan haberleri bile olamaz, anlayamazlar bile... Bir an olsun kendi çocukluğuna dön, böyle bir şey yaşamak ister miydin?
Ya senin eşin, eminim senin bu yaşadıklarından haberi bile yoktur, senden böyle bir şey beklemiyordur. Seni her zaman dürüst, aklı başında, saygın ve sevgi dolu bir insan olarak tanımlıyordur eminim.
Bir de tabii o âşık olduğunu söylediğin genç adamın hiçbir şeyden haberi olmayan, eşinden asla kuşkulanmayan karısı var. Böyle bir şeyi duysa, nasıl da dünyası yıkılır bir anda.
Neyse ki, “Sen ne olursa olsun aşkımın peşinden gideceğim” diye anlamsız ve tehlikeli bir yol çizmiyorsun. Zaten senin bu aşk dediğin belirsizliklerle dikkat çekiyor. Karşı tarafın senden haberi bile yok, büyük ihtimalle.
Aşkını açıklasan, eminim reddedileceksin, küçük düşeceksin, utanç içinde kalacaksın. Bu nedenle çok sağlıklı bir karar almışsın.
Bu evden ayrılmayı düşünüyorsun. Seni bu nedenle kutluyorum.
Bunu hemen, zaman kaybetmeden gerçekleştir güzel kızım. En doğrusu bu...
Komşuma âşık oldum
Evli ve bir çocuğu olan bir kadınım. Hiç beklenmedik bir şekilde karşı komşuma âşık oldum. Platonik aşkımdan dolayı evimden taşınmaya karar vermem doğru mu?
Sevgili Güzin Abla, ben evli ve bir çocuk sahibi bir kadınım. Üstelik iyi bir mesleğim var. Beni sevmeyenler bile mesleğime dürüstlüğüme ve başarıma saygı duyarlar. Ancak ben ortalama mutlulukla süren bu evliliğime rağmen hiç beklenmedik bir şekilde komşuma âşık oldum.
Onun yüzünü gördüğümden beri bir anda dünyam değişti. Bir yıla yakın bir süredir o hep aklımda. Sanki ben gittim yerime bir başkası geldi.
Kendisini tesadüfen gördüğüm anlarda yüreğim ağzıma geliyor. Sanki kalbim sıkışıyor ve çok daha hızlı atmaya başlıyor. Kaç kere beynimden de yüreğimden de atmaya çalıştım. Ama başaramadım. Güzel bir çiçeğe, bir kelebeğe, bir manzaraya baktığımda, hemen aklıma o geliyor.
O da evli ve çocukları var. En azından görünüşte mutlular, ben bu yoğun duygularıma, tertemiz aşkıma rağmen hiçbir zaman kendisine açılmayı düşünmedim. Bizim aramızda var olan tek şey kaçamak bakışlar. Hiç oturup karşılıklı konuşamadık. Birbirimize hiç dokunmadık.
Evli bir kadın olarak ona nasıl gidip söyleyebilirim ki “Ben sana aşığım” diye. Evlerimiz yan yana...
Hiç olmayacak şeylerden mesajlar, işaretler çıkarıyordum. Bazen umutlanıyor, bazen üzülüyordum.
Ben bu platonik aşka mağlup olan tarafım. Ona hiçbir zaman açılamayacağım, onun için hep bir bilinmez olarak kalacağım. Bunun nedeni ise, şerefim, evladım, eşim, toplumun değerleri ve inançlarım.
Ancak şu da bir gerçek ki birbirimizi yakından tanımadığımız, henüz eli elime değmediği halde onu çok seviyorum. Bu yüzden her zaman onun ve ailesinin iyiliği için duacıyım. Onun güler yüzü solmasın, yeter ki...
Ben böyle ikilemlerde kıvranmaya razıyım. Zaten en kısa zamanda oturduğum bu evden taşınmayı düşünüyorum. Belki zavallı ruhum o zaman huzur bulur. Belki de bu sadece bir kaçış olacak. ◊ Rumuz: Aşk Acı Veriyor
YANIT
Sevgili kızım, neyse ki aklı başında bir insansın ve aşka kapılıp olmayacak davranışlarda bulunmaya kalkışmamışsın.
Duygularına gem vurmayı, aileni ve karşı tarafı düşünüp saçma sapan davranışlardan kaçınmayı başarmışsın.
Çünkü belki de senden ve duygularından haberi bile olmayan, kendi ailesiyle mutlu ve mesut yaşayan bir insanın hayatını da altüst edecek, kendi ailenin huzurunu da kaçıracak, kim bilir kaç kişinin acı çekmesine neden olacaktın.
Her şeyden önemlisi o ailede iki masum yavru, senin ailende senin masum evladın, hiçbir şeyden habersiz anne ve babalarının sevgisiyle sarılmış yaşamak isterler.
Onların senin bu duygu karmaşandan haberleri bile olamaz, anlayamazlar bile... Bir an olsun kendi çocukluğuna dön, böyle bir şey yaşamak ister miydin?
Ya senin eşin, eminim senin bu yaşadıklarından haberi bile yoktur, senden böyle bir şey beklemiyordur. Seni her zaman dürüst, aklı başında, saygın ve sevgi dolu bir insan olarak tanımlıyordur eminim.
Bir de tabii o âşık olduğunu söylediğin genç adamın hiçbir şeyden haberi olmayan, eşinden asla kuşkulanmayan karısı var. Böyle bir şeyi duysa, nasıl da dünyası yıkılır bir anda.
Neyse ki, “Sen ne olursa olsun aşkımın peşinden gideceğim” diye anlamsız ve tehlikeli bir yol çizmiyorsun. Zaten senin bu aşk dediğin belirsizliklerle dikkat çekiyor. Karşı tarafın senden haberi bile yok, büyük ihtimalle.
Aşkını açıklasan, eminim reddedileceksin, küçük düşeceksin, utanç içinde kalacaksın. Bu nedenle çok sağlıklı bir karar almışsın.
Bu evden ayrılmayı düşünüyorsun. Seni bu nedenle kutluyorum.
Bunu hemen, zaman kaybetmeden gerçekleştir güzel kızım. En doğrusu bu...