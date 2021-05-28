Kızımız kanser olunca eşimle uzaklaştık

Etrafımda kimin ne ihtiyacı varsa hep yanlarında olmaya çalışıyorum. Ama onlardan hiç vefa ve sevgi göremiyorum. Hiç dostum yok...

Güzin Abla, sizi sürekli takip ediyorum. Psikoloğa gidemeyecek durumda olan bizlere yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim.

Benim sıkıntım ise kendimle.

Etrafımda kimin ihtiyacı varsa hep yanlarında olmaya çalışıyorum ama hiç vefa ve sevgi göremiyorum.

Herkes, kötü günleri atlatınca bir daha ne arıyor ne soruyor...

Hiç dostum yok.

Aylarca kimseyi aramasam, “Ne oldu ki bu kız acaba? Niye aramıyor” diyen olmaz.

9 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Eşimle aram aslında iyi ama ben yine de kendimi yalnız ve mutsuz hissediyorum. Çocuklarıma da çabucak sinirleniyorum. Sabırsızım... Hiç tahammülüm yok. Ama başkalarına karşı aşırı anlayışlı ve kibarım.

Eşim çok kızıyor bu duruma.