Kız kardeşimden şiddet görüyorum

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Merhaba Güzin Abla, benim çok ciddi bir kız kardeş sorunum var. Kız kardeşim 17, ben ise 21 yaşındayım. Kız kardeşim aşırı kıskanç biri.

Ben şehir dışında okuyorum, eve gelip gittiğimde sürekli huzursuzluk çıkarıyor.

Uzun yoldan gelmeme rağmen akşam yemeği bile yedirtmedi bize. Ağladı zırladı, annemi ağlattı. Ve tüm bunları benim eve gelmeme bağlıyor.

Oysa ben üniversitedeyken de annemle çok kötü kavgalar ediyor. Bağırıyor çağırıyor. Aşırı saygısız. İki kelime güzel bir dille konuşmaya başlayınca bile bağırıyor. Büyük küçük dinlemeden herkese karşı böyle ve bana şiddet uyguluyor.

Son olarak dün yaptıklarını anlatayım da olayı biraz anlayın.

Dün kuzenimle video çekiyorlarmış. Ben de bir tanıdığımızın nişanlandığını söyledim ona, duymadı sanıp ikinci kez söyledim.

Kalktı ve bağırmaya başladı, “sus diyorum sana video çekiyoruz” diye bağırıyordu. Sonra bacağıma vurdu, ama ben ona karşılık vermedim.

Sonra tekrar geldi ve bana saldırmaya başladı.

Kendisi iri yarı olduğu için kuzenim bile ayıramadı. Saçımı yoldu, yüzümü tırmaladı. En son kafamı tutup kafasına vurdu ve o an benim için dünya durdu gözlerimde şimşekler çakmaya başladı, önümü göremedim.

Şu an ellerimde tırnak izleri ve alnımdaki şişlikle yazıyorum size.

Bıktım artık.

Annem de bana tavır almış, kız kardeşime bir şey söylemiyor.

Bense hiçbir şey yapmadan dayak yedim.

Aileme bütün bu yaşadıklarımdan ne kadar rahatsız olduğumu ve üzüldüğümü anlatmak isterdim. Ama asla anlattıklarımı dinlemezler, bana inanmazlar, yine mi kavga ediyorsunuz, bıktık sizden derler.

Bu yaşta kendimden kaç yaş küçük kardeşimden bu derece şiddet görüp hâlâ ailemin bu kadar rahat olmasını kaldıramıyorum.

Lütfen yardımcı olur, yol gösterir misiniz bana?

◊ Rumuz: Anormal kız kardeş

YANIT

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Sevgili kızım, kız kardeşinin acilen psikolojik yardım almalı. Bu söylediğin sadece sana karşı bir kıskançlık sonucu bile olsa, bir genç kızın davranışları olarak düşünüldüğünde, asla kabul edilemez. Belli ki kardeşinde öfke kontrolü eksikliği var.

Ailen bu durumu sadece kardeşler arası bir geçimsizlik, bir çekemezlik olarak görüyor olabilir. Ama 17 yaşında bir genç kızın ablasına saygısızlık ötesi şiddet uygulaması son derece ciddi bir durum.

Beni en çok rahatsız eden de büyüklerinizin, belki de ikinizin arasında yıllardır devam eden bu geçimsizliği hafife almaları. Görülüyor ki, bu geçimsizlik giderek tırmanmış ve kız kardeşin büyüyüp, belirli bir güce ulaştıktan sonra tartışma sınırını çoktan aşmış ve şiddet uygulamaya kadar ilerlemiş.

Ailenle konuşmalı ve bu durumun ciddiyetini onlara anlatmalısın. Eğer bu bana yazdıklarının dışında da zaman zaman kız kardeşinde bu tür davranışlara şahit oldunsa, onları da paylaşmalısın...

Rahatsızlığı her neyse, elbette bir çözümü vardır, tedavi olur ve düzelir. Ama eğer bu yapılmazsa, yalnız sen değil, ev halkından herkesin de bu şiddetten nasibini alması söz konusu.

Ve bunun çok ciddi sonuçları da olabilir, hatırlatmak isterim.