Kız arkadaşım evlenme teklifi edecekken ayrıldı

22 yaşında hem üniversite okuyan hem de çalışan bir öğrenciyim. Hayatım zorluklarla geçti. Kendimi hep güçlü görürdüm ama anladım ki güçlü olmak diye bir şey yokmuş. Sadece bazı şeylere sabretmekmiş bu güçlü olmanın anlamı.
27 yaşında evlenmiş, boşanmış bir sevgilim oldu. 3 gün önce ilişkiyi bitirdik çünkü son zamanlarda ufak şeylerden kavga ve tartışmalar yaşamaya başladık.
Daha önce de denedik ayrılmayı ama bir şekilde barıştık.
Aynı yerde farklı saatlerde çalışıyoruz. Kendisi benim gibi aile baskısına çok maruz kalan, onlardan kaçmak için genç yaşta berbat bir evliliğe razı olan ve her şeye rağmen kendisini kurtarmış bir insan.
Hâlâ da aile baskısı, geçim sıkıntısı gibi sorunlarla uğraşıyor.
Biz bu ilişkide birbirimizin eksik yönleri tamamlıyorduk.
Hiç kimseyi birbirimizi sevdiğimiz kadar sevmedik. Her şeyin fazlası zarardır, bizi bitiren de bu muydu bilmiyorum...
Merhaba Güzin Abla, ben 7 aylık evli, genç bir kadınım. Şu anda da 6 aylık hamileyim.
Severek evlenip, çok isteyerek hamile kaldım. Bebeğimizi benim gibi çok isteyen bir eşe sahibim. Her şey çok yolundayken eşim son 1 aydır değişti.
Sürekli “Evlenmeseydim şunları yapardım, her günümü farklı bir kızla geçirirdim” gibi sözler söylüyor.
Bu da beni çok üzüyor.
Zaman zaman da “Mesleğe atılır atılmaz evlendim, bir genç erkek olarak bütün istediklerimi yapamadım” gibi pişmanlık sözleri duyuyorum.
İlişkimizde cinsel veya duygusal yönden hiçbir ilgiden mahrum olmamasına rağmen bana sürekli etraftaki kızların ilgisini çektiğini söylüyor.
Daha 22 yaşındayız. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Şimdi tam bebeğimiz olacakken, böyle birden değişmesi beni çok üzüyor. Hem beni sevip hem de şimdi başka bir hayata heveslenmesi, başka kızlara ilgi duyduğunu söylemesi de ayrı bir mesele.
Güzin Ablacığım, derdimi kimseye anlatamıyorum, “yuva yıkan kadın” konumuna düşerim diye...
Ben 41 yaşında, yurtdışında yaşayan, eşinden 7 yıl önce uyuşturucu ve kumar bağımlılığı yüzünden ayrılmış bir kadınım.
Bu ağır sürecin getirdiği yalnızlık duygusuyla, 2016’nın sonbaharında yaşadığım yerde biriyle tanıştım.
Bana eşinden ayrıldığını söyledi. Ama onu biraz araştırınca gördüm ki 1 yıl kadar önce ikinci evliliğini yapmış. Evli olduğunu öğrendikten sonra ondan sürekli kaçtım. Evimin önünde sabahladı, içkili kapıma geldi.
Bir türlü peşimi bırakamadı. Bir yerden sonra ben de dayanamayıp onu kabul ediyordum. 2 sene önce eşi beni öğrenmiş. Sevdiğim adam, ilişkimizi ona benim söylediğimi düşünerek “Şimdi senin yüzünden ona katlanıyorum, her şeyi ayarlamıştım, sen bozdun” dedi ve sessizce gitti.
Sonuçta ben de onu her yerden engelledim.
Ama yine de bana ulaştı. Yeniden bir araya geldik...
Dicle Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, 1. sınıf öğrencisiyim. Daha 14 yaşındayken babam “Kızımı istemiyorum” diye beni karakola ve kimsesizler yurduna bile götürmeye kalktı.
Beni kimse sevmiyor. Polise gidemiyorum, herkes kötü gözle bakacak, ailesizlik ileriki hayatımı etkileyecek. Kaldı ki kayıtlarıma sığınma evinde kalmış biri olarak geçsin istemem. 2 kez saçımı eğri büğrü kesip bacağıma bıçak batırdılar.
12’nci sınıftayken, okulda dövdü. Daha neler yaşamadım ki...
Üniversite sınavında ilk 13 bine girdim ve Türkçe öğretmenliği kazandım. Yeteneklerimi engelledi, ortaokulda sesim için yarışmaya sokmaya kalkan öğretmenlerime izin vermedi.
Bir sevgilim oldu, onunla da iki ay önce bitti. Kimseyi de istemiyorum, sadece ailem tarafından sevilmek, okumak, mesleğimi almak istiyorum.
Bana, “Çık git” diyorlar. Annem de bana vuruyor... Gidecek yerim yok, biliyorum. Kaç kez attı beni evden... Kaza orucumu tuttum, akşam yemeği yiyecektim fakat eve gelince beni yine dövdü.
Ben de korkmadığımı söyledim, yumurtalıklarıma tekme attı. Nefes alamıyorum. Annemin de babamın da sevgisini tadamadım.
11 yıllık evliyim ve 7 yaşında bir kızım var. Eşimle anlaşamıyoruz ve 2 yıldır da ev arkadaşı gibi yaşıyoruz.
Buna sadece kızım için katlanıyorum. Eşimle de konuştuk, kızımızın yanında hiçbir şey belli etmiyoruz. Konuştuğum pedagoglar boşanma sürecinin çocuğu daha az etkilemesi için birkaç sene daha beklemem gerektiğini söyledi. Ama ben artık daha fazla dayanamıyorum. 38 yaşındayım ve arkama dönüp baktığımda kızım hariç hayatımda beni mutlu eden bir şey yok.
Hayattan soğudum, hiçbir şeyden zevk almıyorum ve bu şekilde yaşamanın da gereksiz olduğunu düşünmeye başladım.
Bu kadar sene eşime haksızlık etmemek için hayatıma başka kimseyi almadım. Son 1 aydır biri var. O da evli ve benimle aynı yaşta çocuğu var. Malum o da eşiyle sıkıntılı zamanlar geçiriyor.
Ara sıra birbirimizle dertleşirken nasıl olduğunu anlamadan hayatıma girdi. Hâlâ yanlış bir şey yapıp aldatan erkek olmadım.
Fakat karşımdaki kişinin de ilgi ve sevgi gibi eşinde görmediği eksiklerini benimle tamamlıyormuş olmasından endişeleniyorum.
Evet, bazen ileriye dönük programlar yapıyoruz. Gün geliyor benimle çok iyi oluyor, gün geliyor sanki başka biri olup çıkıyor. Bu konuyu kimseyle konuşamıyorum.
Bir taraftan kızıma hissettirmeden yürütmek zorunda olduğum kağıt üzerinde kalan bir evlilik, diğer tarafta hayatıma giren ama sonunu kestiremediğim bir insan var. Ben bu kadar yükü taşıyamıyorum.
Merhaba Güzin Abla, kadını önceleyen topyekûn bakış erkeklerin yaşam hakkını elinden alıyor.
Müsaade ederseniz kısaca hikayemi sizinle paylaşıyorum.
Eşimle 1.5 yıl evli kaldık.
Çocuğumuz yok.
Eşim üniversite mezunudur. Ben de kamu kurumunda çalışmaktayım.
Eşim çalışmıyor. 28 yaşındayım, o da 26 yaşında.
Bu kısa bilgiden sonra size boşanma sürecimi anlatmaya çalışacağım.
Eşim evi terk etti. Terk ettiği gün 6284 sayılı kanun müsaade ettiği için darp raporu (beyan esaslı geçici rapor) alarak hakkımda evden uzaklaştırma talebinde bulundu.
Sevgili Güzin Abla, ben 23 yaşındayım. Bu yaşıma kadar biriyle sevgili olmak, karşı cinsle muhabbet kurmak bana pek doğru gelmiyordu.
Yani yaşım itibarıyla cahilce davranıp yanlış yola düşebilirim diye hep dikkat ettim. Bir gün bir gençle tanıştım. Hayatımda ilk defa biriyle görüşmeyi kabul ettim ama aşırı tedirgin ve şüpheciydim.
Tam 2 ay boyunca bu genç, ilişkiye önem verdiğini, beni kaybetmek istemediğini, benimle ciddi düşündüğünü söyledi durdu. Hatta o kadar dürüst davrandı ki, “Ben kirli bir insanım. Senin gibi temiz birini hak etmiyorum” gibi sözler söyleyip beni kendine inandırdı.
Başta hep kaçtığım için sürekli kovalandım. Ama aradan 1 ay geçti, ben de onu sevmeye, kıskanmaya başladım. Yine de ona hiçbir zaman inanmadım, güvenmedim çünkü bana geçmişini anlatmıştı. Ondan her vazgeçmeye karar verdiğimde, beni kendine döndürmeyi başardı. Bu böyle 9 ay sürdü.
Ama bu 9 ay boyunca evine de, onunla sessiz bir yere de gitmedim. Elini bile tutmadım, asla öpüşmedim.
Bana defalarca beni öpmek istediğini söyledi, ben kabul etmeyince sonunda beni tüm sosyal medya hesaplarından engelledi.
Bu da yetmedi, bir sabah bir kızla internetten konferans yapıp beni aradı. Kıza “Bak aşkım bu kız namussuz” diyerek benimle alay etti.
10 yıldır evli ancak bütün bu evliliği boyunca eşinden sürekli dayak yiyip işkence gören bir kadınım. Eşim evlilik hayatımı cehenneme çevirdi. Bana sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyor.
Cinsel hayatımız ise bir felaket çünkü bana bu sırada akıl almaz işkenceler ve dayatmalarla inanılmaz acılar çektiriyor. Ama artık katlanmak istemiyorum.
Çocuklarım yeterince büyüdü, onların hatırı için bugüne kadar her şeye katlandım. Artık evden ayrılmak istiyorum.
Ama benden asla ayrılmayacağını, ayrılmaya kalkışırsam, iftira atacağını ve herkese rezil edeceğini söylüyor. Bunu yapar da eminim...
Bir yandan da ne yapacağımı, nasıl yaşayacağımı da bilmiyorum. Herhangi bir işte çalışabilirim. Yeter ki ondan kurtulayım.
Bir insanın bu kadar gaddar olabileceğini düşünemezsiniz.
Eğer ben bu adamdan kaçıp kurtulamazsam sonunda katil olacağım. Zaman zaman gazetelerde kocalarını öldüren kadınlarla ilgili haberler çıkıyor.
Üniversite mezunu genç bir kızım... Çok sevdiğim biri var ve 2 yıldır görüşüyoruz.
Ancak ailem onu eğitim durumu ve işinden dolayı istemiyor. Sevdiğim, lise mezunu bir esnaf.
Ailem bir kez bile “kızımız sevmiş, bir tanıyalım” demedi. Onun yerine “el alem ne der”in derdine düştüler.
Ayrılmam için her türlü baskı, tehdit ve zorbalığa maruz kaldım.
Şu an sevgilimle görüşmediğimi sanıyorlar. Ancak biz buluşamasak da sosyal medya sayesinde görüşüyoruz.
27 yaşındayım fakat yeri geliyor evden tek başıma bile çıkamıyorum, artık çok bunaldım. Bir işe girmek istedim, ona da sırf onlara karşı gelirim ve bağımlı kalmamam korkusundan izin vermediler. Ama artık ruhen iyice bunalmış haldeyim.
Aileme bu hislerimi söylemek istiyorum. Ama daha önce yaşadıklarımı düşününce cesaretim, kendime olan güvenim azalıyor. Çünkü o dönem fiziki ve psikolojik olarak şiddet görmüştüm.
Kimseyle konuşamamaktan akıl sağlığımı kaybedeceğim. Ya kendi başıma gidip evleneceğim ya da çare bulamayıp intihar edeceğim. Bulunduğum psikolojik durumu anlatmaya kelimeler asla yetmiyor.
29 yaşında, hiç evlenmemiş bir genç kızım. 34 yaşında bir adama âşık oldum. 4 sene önce boşanmış. 3 buçuk yaşında bir kızı var. Kızını hiç görmedim. Zaten bana o kısmı yansıtmıyor. Aslında biz çok iyi anlaşıyoruz.
Bazı takıntıları var ama bunları beni üzmemek için törpülüyor. Bir süre önce evliliği düşünmeye başladık. Bu arada o 1 buçuk yıldır hayatımda. Ben Karadenizliyim ve belki bilirsiniz, Karadenizli aileler böyle şeylere biraz ters bakar.
Hadi bunları aştık, bu sefer de aklıma çocuğu takılıyor.
Bir yandan çocuğunun maddi açıdan ona yük olacağı ortada. Çünkü eski eşine nafaka ödüyor.
Bunun akabinde çocuğunun bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Belki şu anda bunu karşılayacak gücü bulunuyor.
Fakat ileride bu aramızda bir sorun olur mu?
Şu anda çocuk küçük ama ileride bizimle yaşamak ister mi? Eski eşi bu süreçlerde sorun çıkarır mı? İşte bu şekilde birden fazla soru kafamda dönüp duruyor.
Merhaba Güzin Abla, ben Antepli bir ailenin 21 yaşında kızıyım. Annemin bana uyguladığı psikolojik şiddete artık dayanamıyorum. Bir yandan üniversitede okuyup bir yandan çalışıyorum. İşe sadece bu evden kaçmak için başladım. Evde durduğum her saniye annem bir şey bulup bana bağırmaya başlıyor. Ağzımı açıp tek kelime etsem, hemen “Sen terbiyesizsin” der.
Erkek arkadaşım var. Hem annem hem babam, erkek arkadaşımı biliyor. Annem onunla buluşmama izin vermeyi geçtim, evimizin hemen yanında oturan kız arkadaşımla gezmeme bile izin vermiyor.
Annem benden asla memnun olamıyor, çalışmama, okumama asla saygısı yok. Matematik öğretmenliği okuyorum. Ama annem onun gibi olayım, sürekli temizlik yapayım istiyor. Erkek kardeşime hizmet etmemi istiyor...
Babam beni hep destekler ve “Okuyabildiğin kadar oku” der. Ama annem “Bitirsin üniversiteyi yeter.
Daha fazla para harcayamam ona ben” diye karşılık veriyor.
Evde artık sanki yediğim lokmaları sayıyor gibi hissediyorum...
Çalıştığım parayı haraç keser gibi alır, devletin verdiği bursu da...
2 yıldır evli bir erkeğim... Ben 26, eşimse 21 yaşında. Geçen yıl, 6 aylığına askere gittim. Eşim de aynı ayın sonunda annesinin akrabası olan 38 yaşındaki bir adamla görüşmeye başlamış. Bir ara izne yanına gittim. Tabii bu sırada görüştüklerini bilmiyordum. O dönem daha buluşmamışlar.
İzinden askerliğimi yaptığım bölgeye döndükten iki hafta sonra bir kafede buluşmuşlar. Birkaç gün sonra tekrar görüşmüşler.
Eşim sadece 2-3 defa bir barda görüştüklerini söylüyor. Sürekli gece geç saatlere kadar arabayla geziyorlarmış. Bunu da 3 ay boyunca haftanın 3 günü yapmaya devam etmişler. Ben bir şekilde arayıp o adamı buldum.
Evde beraber sabahladıklarını, defalarca ilişkiye girdiklerini söyledi.
Üstelik eşimle tanışmadan önce bunlar çok yakınlarmış. 38 yaşında olan bu adam zamanında eşimden hoşlanıyormuş. Şimdi eşimin de ona karşı boş olmadığını görüyorum.
Eşim çok pişman olduğunu, bir daha yapmayacağını, onunla ilişkiye girmediğini, sadece gezip eğlendiklerini ve içki içtiklerini daha ilerisinin olmadığını söylüyor.
Beni çok sevdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu dile getiriyor. Ben ise hâlâ askerdeyim. 5 gün sonra askerliğim bitiyor ve boşanmayı düşünüyorum.
Aslında karımı çok seviyorum ama o ben askerdeyken bana ihanet etti. Şimdi söyleyin ben ne yapayım; kafam karma karışık...
İnternet üzerinden bir adamla tanıştım. 7 senedir yurtdışında yaşadığını ve ülkemizde iki tekstil firması olduğunu söyledi. İnternet üzerinden bir adamla tanıştım. 7 senedir yurtdışında yaşadığını ve ülkemizde iki tekstil firması olduğunu söyledi. Kısa bir süre yazıştık. bu 6 ay devam etti. Bu süre içinde maddi sıkıntıya düştüğünü söyleyip benden para yardımı istedi. Ben de ileride eşim olacak kişiyi sıkıntıda bırakmamak adına, yardım etmekte bir sakınca görmedim. Ancak zamanla tutumu değişmeye başladı. Bir gün bana verdiği bir telefon numarasına “yarın size para çıkarıyorum, transfer numarasını bildireceğim” şeklinde bir mesaj göndertti. “Kim bu” diye sorduğumda, “Yeni bir gayrimenkul alıyorum, onun için” dedi. Aradan bir süre geçtikten sonra, mesaj gönderdiğim bu kişi yurtdışından telefon etti. Bir beyefendinin kendisiyle evlenmek üzere olduğunu fakat kredi kartlarını kullanıp kendisini maddi bakımdan zor durumda bıraktığını ve benden para beklediğini söyledi. Ben de 6 aydır bu adamla görüştüğümü, yazın da Türkiye’de evleneceğimizi söyledim. Beni arayan bu hanım da “O benimle burada evlenecek” dedi. Bana da aşağı yukarı aynı şeyleri söylediğini belirttim. Ve ikimizde de jeton düştü, dolandırılmıştık. Yurtdışındaki bir telefon numarasını aradığımda daha da şok oldum. Telefonu açan hanım, eşinin uzun süredir evden ayrıldığını ama sürekli onu aradıklarını söyledi. Hatta eşinin Türkiye’den bazı müşterilere “yurtdışından ilaç temin edeceğim” diye para topladığını ve karşılığında hiçbir şey gönderilmediğinden sürekli telefonla arayıp ilaçlarını sorduklarını anlattı. Bu adamdan, paramı geri istedim ve gerçekleri öğrendiğimi söyledim. Yeni sevgilisiyle onu telefonla taciz ettiğim için beni savcılığa şikâyet edeceklerini söyleyip tehdit ettiler. Sizden ricam başıma gelenleri okurlarınıza anlatmanız ve internette tanışılan kişilere hiçbir zaman inanılmayacağını bildirmeniz. Bunu birçok defa anlattınız ama benim gibi hâlâ anlamayanlar, belki canları daha fazla yanmadan anlarlar.◊ Rumuz: Başı dertte
YANIT
Eskilerin “bir musibet, bin nasihatten iyidir” diye bir sözü vardır. Ne kadar doğru değil mi?
Düşünün ki, siz de benim bu uyarılarımı okuduğunuz halde, yine böyle bir tuzağa düşmekten geri kalmamışsınız. Canınız çok yanmış olmalı ama hiç değilse bundan böyle size internetten yazan, iltifatlar yağdıran, size evlenme vadeden, kim olduğunu bile bilmediğiniz kişilere asla güvenilmeyeceğini öğrenmiş oldunuz.
Umarım aynı şekilde, benim öğütlerime kulak asmayan ama işte bu satırları okuyup sizin yaşadığınız gerçekleri gören okurlarıma örnek olur, onların bu sizin yaşadığınız tuzağa düşmelerini önlemiş olursunuz.
Yoksa ben bu sizin yaşadıklarınıza benzer o kadar çok öykü dinledim ki okurlarıma da sürekli yazdım, dikkatlerini çektim.
Kız arkadaşım evlenme teklifi edecekken ayrıldı
Ailemin sorunlarıyla ilgilenmekten kız arkadaşıma yeterince vakit ayıramadım. Tam ona evlenme teklif edeceğim zaman benden ayrıldı. Ama ben onu hâlâ çok seviyorum...
Uzun bir süreden sonra gerçekten birini sevdim.10 aylık bir ilişkimiz oldu. Onunlayken çok mutluydum.
Kız arkadaşımla çok uyumlu olduğumuzu düşünüyordum ve çok seviyordum. Son zamanlarda ailemin sorunlarıyla ilgilenirken ona fazla zaman ayıramadım, farkındaydım.
İstediği sıklıkta buluşamıyorduk, onu her gün arayamıyordum...
Ona ayrıntı vermemiştim ama beni anladığını düşünüyordum ki bir gün moralinin bozuk olduğunu hissettim. “Neyin var” diye sordum, “Bir şeyim yok” dedi. Fakat akşam mesajlaşırken, “Senin bana davrandığın gibi davranıyorum” dedi ve sonrasında benden ayrılmak istediğini söyledi.
Oysa benden ayrılmasaydı 15 gün sonra yani 14 Şubat’ta bundan sonraki ömrünü benimle geçirmesini isteyecektim.
Mesajında “Kararlıyım” dedi ve bitirdi. Ben yine de ikinci bir şans istedim. En azından son defa yüz yüze konuşmak istedim ama o reddetti.
Üstelik beni, ona ulaşabileceğim her kanaldan engelledi. Bütün bunlar gerçekleşeli tam 2 ay olacak.
Yine de geri döner umuduyla bekliyorum...
◊ Rumuz: Baki
YANIT
Sevgili okurum, siz erkekler genç bir kadının neler hissettiğini, nelerden etkilendiğini ve nelere çok kırıldığını ne yazık ki iş işten geçtikten sonra bile anlayamıyorsunuz. Bu genç hanım senden ilgi ve sevgi bekliyormuş...
Ne yazık ki, sen ailenin sorunları nedeniyle, ona karşı oldukça uzak davranmışsın. O senden ilgi beklerken sen ona beklediği sıcaklığı verememişsin.
Belki ona sevdiğini bile söylemeyi ihmal etmişsin. Hep ileri bir tarihe atmışsın ona söylemeyi, zamanının çoğunu ailenin sorunlarıyla uğraşmakla geçirmişsin.
Bilmem ama bu sorunlar her neyse, senin için çok önemli bile olsa, bunu ona anlatabilirdin, bir süreliğine kafanın bunlarla meşgul olduğunu söyleyebilirdin.
Seni anlayacağından eminim. Ama senin garip tavırlarını, uzak ve soğuk tutumunu, onu aramayışına, beklentilerine karşılık vermeyişine o bambaşka anlamlar yüklemiştir.
Böyle durumlarda kadınlar hemen ikinci bir kadının varlığından şüphelenir. Senin bu soğukluğunu o başkasına ilgi duyduğun şeklinde yorumlamış olmalı.
Oysa sen 14 Şubat’ta ona evlenme teklif edecek kadar onu seviyormuşsun. Ama o bunu hiç bilememiş. Senden beklediği sevgi ve ilgiyi görmediği için sonunda senden kopmuş.
Şimdi de onu tekrar kazanmak istiyorsun... Hâlâ onu böylesine severken ve kaybettiğin için büyük pişmanlık duyarken, bilmem ona tüm bu duygularını açtın mı? Ona evlenmek istediğinden söz ettin mi?
Pişmanlığını, ailenle olan sorunlarını anlattın mı? Yoksa bunları kendine mi saklıyorsun hâlâ...
Belki ona ulaşabileceğin bir adres vardır, bir e-mail adresi mesela... Ya da doğrudan ev, iş adresi... Mutlaka sosyal medya ya da telefon olması gerekmiyor ya... Bir de bu yolu dene bakalım sevgili okurum.