Kendimi evin erkeği gibi hissediyorum

7 yıllık eşim ile her gün kavga ediyoruz. Eşimin evlendiğimizden beri cinsel isteği yok. Benden her zaman para istiyor ve tatil yerine annesine gitmek istiyor. Evin erkeği benmişim gibi hissediyorum.
Merhaba Güzin Abla, 7 yıllık evliyim eşimden kaynaklı sorun yüzünden çocuğumuz olmuyor.
Ama bu benim için hiç önemli değil, onu her türlü kabullendim, öyle seviyordum.
“Her şey Allahtan” deyip, yolumuza devam ediyoruz ama eşimin evlendiğimizden beri cinsel isteği yok denecek kadar az.
Bu zamana kadar hep ben yöneldim ona, ben yanaşmazsam o bana yanaşmıyor.
Ancak ayda bir aklına geliyor sevişmek. Ben de aksi gibi cinselliğe çok düşkünüm. Ona “Tedavi ol” diyorum ama istemiyor.
Bir de evlendiğimizden beri hiç tatile gitmedik, gidemedik. Önceleri maddi imkansızlıklardan ötürüydü.
Şimdiyse durumumuz düzeldi. Memur oldum ve eşime “Bu sene tatile gidelim. Baş başa kafamızı dinleyelim” diyorum.
Ardından “Yok, ben memlekete ailemin yanına gitmek istiyorum” açıklamasını yapıyor. Bundan önceki senelerde hep ailesinin yanına gittik.
Hatta yeri geldi senede iki kere gittik. O çok bencil biri.
Bir de eşim, sürekli benden bir şeyler için para istiyor.
Annesinin yanına gitmemiz, evin çatısı, arabanın bakımı için hep para istiyor. Sıkıldım artık evlendiğimizden beri borç ödüyorum. Kendimi erkek gibi hissediyorum... Evin erkeği benmişim gibi sanki.
Bir şey söylemeye kalksam, “Sen benden daha çok kazanıyorsun, bu normal” diyor.
Çok yoruldum ve eşim beni hiç düşünmüyor. Benim de kimsem yok hayatta, tek başımayım, bir tek eşim. Ama onunla da rahat konuşamıyorum.
Bir şey söylüyorum, hemen sinirleniyor, bağırıp çağırıyor ve kızıyor. Kendimi rahat ifade edemiyorum.
Her şeyimizi ailesine anlatıyor. Yine tatile gitmek istediğimizi söyledim ve “Annemin mutfağı harap durumdayken ben tatile mi gideceğim, utanırım” diyor.
Abla, ben iyice soğudum artık kocamdan. Ona tahammül edemiyorum. ◊ Rumuz: Bencil
YANIT
Sevgili kızım, çocuğunuzun olmaması elbette ki eşinin bu cinsel soğukluğundan kaynaklanıyordur.
Evlilik hayatının en doğal gereksinimi cinsel beraberliktir kızım. İnsanlar hayatlarını birleştirdikleri kişiyle, hem yol arkadaşı olmak, ama aynı zamanda da nesillerini devam ettirmek için evlenir.
Evlilikte eşler arasındaki cinsel uyum işte bu yüzden çok çok önemlidir.
Evlilik iki insanın hem ruhsal anlamda hem de fiziksel olarak belirli bir uyumu yakalamaları sonunda mutlulukla sürdürülebilir ancak. Aksi takdirde bir şekilde bu evlilik yıkılacaktır. Yürümeyecektir kısacası...
Senin durumunu da hiç beğenmedim, doğrusunu istersen.
Eşinin senden sürekli para istemesi, sana bağırıp çağırması, seni anlamaması, bencilce davranması...
Bütün bunların seni rahatsız etmesi ve artık ona tahammül edememen...
Hepsi hepsi aranızda cinsel uyum olmamasından kaynaklanıyor. Kendin de söylüyorsun, “Ben sekse düşkünüm” diyorsun.
Sen ondan ilgi beklerken, onun uzak durması seni rahatsız ediyor, ona içerliyorsun, öfkeleniyorsun... Ama bunu kendine bile söylemekten kaçınıyorsun.
Gencecik insanların ayda bir kez beraber olması normal mi?
Bu durumda tabii ki bir bebeğinizin olabilmesi de zorlaşıyor. Eşini bencillikle suçlamanın kökeninde de yine bu uyum sorununuz yatıyor.
Ona defalarca gidip bir uzmana danışmasını ve gerekiyorsa tedavi olmasını önermişsin. Ama o her seferinde itiraz etmiş, bir eksiği olduğunu kabul etmemiş.
Bu genellikle bu tür sorunları olan erkeklerin genel tutumudur. Kendilerine toz kondurmazlar ve eşlerinin ne kadar mutsuz olduğunu görmezden gelirler.
Bence eşine durumun ciddiyetini anlatmaktan kaçınmamalısın. Gerçeği görebilmeli, senin onunla mutlu olmadığını anlayabilmeli.
Tedavi olmayı denemeli, aksi halde seni kaybedebileceğini hissedebilmeli. Belki o zaman karar değiştirir.
Kendimi evin erkeği gibi hissediyorum
7 yıllık eşim ile her gün kavga ediyoruz. Eşimin evlendiğimizden beri cinsel isteği yok. Benden her zaman para istiyor ve tatil yerine annesine gitmek istiyor. Evin erkeği benmişim gibi hissediyorum.
Merhaba Güzin Abla, 7 yıllık evliyim eşimden kaynaklı sorun yüzünden çocuğumuz olmuyor.
Ama bu benim için hiç önemli değil, onu her türlü kabullendim, öyle seviyordum.
“Her şey Allahtan” deyip, yolumuza devam ediyoruz ama eşimin evlendiğimizden beri cinsel isteği yok denecek kadar az.
Bu zamana kadar hep ben yöneldim ona, ben yanaşmazsam o bana yanaşmıyor.
Ancak ayda bir aklına geliyor sevişmek. Ben de aksi gibi cinselliğe çok düşkünüm. Ona “Tedavi ol” diyorum ama istemiyor.
Bir de evlendiğimizden beri hiç tatile gitmedik, gidemedik. Önceleri maddi imkansızlıklardan ötürüydü.
Şimdiyse durumumuz düzeldi. Memur oldum ve eşime “Bu sene tatile gidelim. Baş başa kafamızı dinleyelim” diyorum.
Ardından “Yok, ben memlekete ailemin yanına gitmek istiyorum” açıklamasını yapıyor. Bundan önceki senelerde hep ailesinin yanına gittik.
Hatta yeri geldi senede iki kere gittik. O çok bencil biri.
Bir de eşim, sürekli benden bir şeyler için para istiyor.
Annesinin yanına gitmemiz, evin çatısı, arabanın bakımı için hep para istiyor. Sıkıldım artık evlendiğimizden beri borç ödüyorum. Kendimi erkek gibi hissediyorum... Evin erkeği benmişim gibi sanki.
Bir şey söylemeye kalksam, “Sen benden daha çok kazanıyorsun, bu normal” diyor.
Çok yoruldum ve eşim beni hiç düşünmüyor. Benim de kimsem yok hayatta, tek başımayım, bir tek eşim. Ama onunla da rahat konuşamıyorum.
Bir şey söylüyorum, hemen sinirleniyor, bağırıp çağırıyor ve kızıyor. Kendimi rahat ifade edemiyorum.
Her şeyimizi ailesine anlatıyor. Yine tatile gitmek istediğimizi söyledim ve “Annemin mutfağı harap durumdayken ben tatile mi gideceğim, utanırım” diyor.
Abla, ben iyice soğudum artık kocamdan. Ona tahammül edemiyorum. ◊ Rumuz: Bencil
YANIT
Sevgili kızım, çocuğunuzun olmaması elbette ki eşinin bu cinsel soğukluğundan kaynaklanıyordur.
Evlilik hayatının en doğal gereksinimi cinsel beraberliktir kızım. İnsanlar hayatlarını birleştirdikleri kişiyle, hem yol arkadaşı olmak, ama aynı zamanda da nesillerini devam ettirmek için evlenir.
Evlilikte eşler arasındaki cinsel uyum işte bu yüzden çok çok önemlidir.
Evlilik iki insanın hem ruhsal anlamda hem de fiziksel olarak belirli bir uyumu yakalamaları sonunda mutlulukla sürdürülebilir ancak. Aksi takdirde bir şekilde bu evlilik yıkılacaktır. Yürümeyecektir kısacası...
Senin durumunu da hiç beğenmedim, doğrusunu istersen.
Eşinin senden sürekli para istemesi, sana bağırıp çağırması, seni anlamaması, bencilce davranması...
Bütün bunların seni rahatsız etmesi ve artık ona tahammül edememen...
Hepsi hepsi aranızda cinsel uyum olmamasından kaynaklanıyor. Kendin de söylüyorsun, “Ben sekse düşkünüm” diyorsun.
Sen ondan ilgi beklerken, onun uzak durması seni rahatsız ediyor, ona içerliyorsun, öfkeleniyorsun... Ama bunu kendine bile söylemekten kaçınıyorsun.
Gencecik insanların ayda bir kez beraber olması normal mi?
Bu durumda tabii ki bir bebeğinizin olabilmesi de zorlaşıyor. Eşini bencillikle suçlamanın kökeninde de yine bu uyum sorununuz yatıyor.
Ona defalarca gidip bir uzmana danışmasını ve gerekiyorsa tedavi olmasını önermişsin. Ama o her seferinde itiraz etmiş, bir eksiği olduğunu kabul etmemiş.
Bu genellikle bu tür sorunları olan erkeklerin genel tutumudur. Kendilerine toz kondurmazlar ve eşlerinin ne kadar mutsuz olduğunu görmezden gelirler.
Bence eşine durumun ciddiyetini anlatmaktan kaçınmamalısın. Gerçeği görebilmeli, senin onunla mutlu olmadığını anlayabilmeli.
Tedavi olmayı denemeli, aksi halde seni kaybedebileceğini hissedebilmeli. Belki o zaman karar değiştirir.