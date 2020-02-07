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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Kedilerdeki koronavirüs insanlara bulaşabilir mi?

7 Şubat 2020

Evinde 5 kedi, 1 köpek besleyen bir hayvanseverim. Kedilerde ortaya çıkan koronavirüsün insanlara geçme olasılığı var mıdır?

Sevgili Güzin Abla biz hayvanseverler ve hayvan besleyenler olarak son zamanlarda koronavirüsle ilgili endişe duymaktayız.
Sosyal medyada o kadar çok saçma sapan yazılar paylaşılıyor ki insan neye inanacağını bilemiyor.
Veterinerim, kedilerin çoğunda bulunan koronavirüsün her zaman öldürücü olmadığını, ancak FİB hastalığına dönüşürse bağışıklık sisteminin durumuna bağlı olarak öldürücü olabileceğini söyledi.
Evinde 5 kedi, bir köpek besleyen bir hayvan dostu olarak yine de endişe içindeyim.
“Bunu bize en iyi Güzin Ablamız anlatır”, diye düşündük. Sizin ne kadar hayvan sevdiğinizi, iyi bilmekteyiz.
Üstelik sizin her konuda olduğu gibi bize açıklayıcı bilgi vereceğinizden de eminiz.
Lütfen bizi aydınlatın Güzin Abla.
Kedilerdeki koronavirüs insanlara bulaşabilir mi

YANIT
◊ Rumuz: Melike K.
Sevgili Melike Hanım, gerçekten de sosyal medyada paylaşılan yazılar kafa karıştırıyor. Her aklına gelen bu konuda bilir bilmez fikir yürütüyor.
Kısa bir süre önce canım Mavi’mi FİB hastalığından kaybettiğimden beri bu konuyu ele almak için fırsat arıyordum. Datça’daki veterinerimiz Ali Tan Akyazı’ya danıştığımda onun da anlattıklarından gördüm ki, endişe edecek bir şey yok.
Çünkü kedi ve köpeklerde çok sıklıkla görülen koronavirüs hastalığının insanlara bulaşma ihtimali yok. Kedilerimiz ve köpeklerimizi çok seviyoruz.
Onlardan bizlere hastalık bulaşma ihtimalini düşünmek, onlardan uzaklaştırma fikrini düşünmek dahi istemeyiz.
Maalesef hayvanlardan insanlara bulaşan birçok hastalık var. Bu nedenle almamız gereken önlemler ve güvenmemiz gereken veteriner hekimler var.
Koronavirüs ismini Çin’in Wuhan kentinde her çeşit canlının yenilebildiği (yarasa, yılan, kubağa, fare) bir marketin çalışanlarının ve müşterilerinin ağır akciğer enfeksiyonu belirtileriyle hastalanması ile duymayan kalmadı.
Veteriner hekimler bu virüs ile yıllardır özellikle kedilerde mücadele veriyor.
Peki bu virüs insanlardaki koronavirüs ile aynı mı? Hayır, değil.
Kedilerden ve köpeklerden insana koronavirüs geçmiyor.
Köpeklerdeki koronavirüsün aşısı var.
Köpekleri bu hastalıktan koruyor. Ancak kediler için ne yazık ki henüz böyle bir aşı üretilemedi. Kedilerde ölüme yol açan aslında koronavirüsün mutasyona uğrayıp FİB hastalığına dönüşmesi… Bunun da henüz bir tedavisi yok.
Ama insanların bu konuda endişe etmesi gereksiz, bu insanları hasta etmiyor. Hatta evdeki kedilerin birinde bile olsa bile diğerlerine bulaşma ihtimali çok az.

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