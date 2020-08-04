Kaynanama ilgi duyuyorum

Eşimle 4 yıldır evliyiz. Ama kaynanamla tanıştığımdan beri ilginç duygular içindeyim. Ona ilgi duyuyorum ve bu düşüncemden dolayı çok utanıyorum. Lütfen, bana yardım edin...
4 yıldır evli bir genç erkeğim. Karımı çok seviyorum. Aramızda hiçbir problem yok. Kaynanamla tanıştığım günden beri de onu sevdim...
Kaynanam, güler yüzlü, sevecen bir kadındır. Genç ve güzeldir de... Üstelik her zaman bana iyi davranır. Ben de onu kendime hep yakın hissetmişimdir.
Bir sene önce ona ilgi duymaya başladım ve her gittiğimde de onunla yakından ilgilendim...
Aslında bu durumdan çok utanıyorum ve böyle bir düşünce içine girmek de istemiyorum.
Fakat kendimi bu düşünceden de vazgeçiremiyorum.
Kaynanam da sanki her geçen gün bana daha bir yakın davrandı gibi...
Bakışları bile eskisi gibi değil ya da ben öyle sanıyorum.
Bilmiyorum, belki de ben düşüncelerimden dolayı her şeyi yanlış anlıyorum.
Belki de onun bana karşı duyguları eskisinden farklı değildir.
Ancak cinsel ve duygusal anlamda aramızda bir şeyler yaşanacak diye de çok korkuyorum.
Bu düşüncelerden nasıl kurtulabilirim, bana yardım edin.
Rumuz: Lütfen yardım!
YANIT
Sanırım bir cinsel zaaf yaşamaktasınız. Eşinizle aranızın iyi olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu söylüyorsunuz.
Demek ki cinsel açıdan da aranızda uyum sağlamışsınız. O halde bir sorun olmamalı.
Ancak bazı insanlar kendilerini aşırı cinsel istekli oldukları şeklinde algılar ve bu durumlarını zor kontrol edebildiklerini düşünürler.
Aslında bu duruma “aşırı seks düşkünlüğü” ya da hiperseksüalite de denebilir.
Bazen kişi istemediği halde, birine karşı cinsel istek duyabilir. Bu cinsel isteğin yanlış kişiye karşı olduğu düşünülebilir.
İşte siz de cinsel isteğinizi kontrol edemediğinizi ya da cinsel isteğinizin yaşamınızda sorun yarattığını düşünüyorsunuz. Gerçekten de böyle bir durumdaysanız, uzmanlardan destek almanız gerekebilir.
Asırlardır tüm toplumlarda seks ve ortak yaşama ilişkin belirli kurallar, geleneksel düşünceler vardır.
Bu ilke ve kuralların bazıları, örneğin nasıl aile birliği kuracağımızı öngören yasalarla belirlenmiştir.
O toplum içinde yaşayabilmek için bunlara uymak zorundayız.
Yine toplum içinde namus alanında, günah, ayıp ve yasak olarak algılanabilecek birçok ilke ve kural vardır. Namus konusunda beklentilere uyulmadığında kişi toplumdan dışlanabilir...
Cinsel isteğin kişiye sıkıntı oluşturacak veya sosyal ve tıbbi sorunlara yol açacak düzeyde olması, aşırı cinsel fantezi merakı, cinsel davranış bozukluğu gibi sorunlar yaratabilir. Bu durum tahmin edileceği gibi psikolojik, fiziksel sosyal sorunlara da yol açar.
Bu durum dinimiz açısından da asla kabul edilemez.
Bu yaşadıklarının normal olmadığını fark edecek kadar zeki bir insansınız.
Ben kayınvalidenizin size karşı bir yanlışı olduğunu asla düşünmüyorum; sorun sizde olmalı...
Bu nedenle eğer kendi iradenizle bu durumu aşamıyorsanız, pek çok kişinin yaptığı gibi profesyonel yardım alabilirsiniz.
Kaynanama ilgi duyuyorum
Eşimle 4 yıldır evliyiz. Ama kaynanamla tanıştığımdan beri ilginç duygular içindeyim. Ona ilgi duyuyorum ve bu düşüncemden dolayı çok utanıyorum. Lütfen, bana yardım edin...
4 yıldır evli bir genç erkeğim. Karımı çok seviyorum. Aramızda hiçbir problem yok. Kaynanamla tanıştığım günden beri de onu sevdim...
Kaynanam, güler yüzlü, sevecen bir kadındır. Genç ve güzeldir de... Üstelik her zaman bana iyi davranır. Ben de onu kendime hep yakın hissetmişimdir.
Bir sene önce ona ilgi duymaya başladım ve her gittiğimde de onunla yakından ilgilendim...
Aslında bu durumdan çok utanıyorum ve böyle bir düşünce içine girmek de istemiyorum.
Fakat kendimi bu düşünceden de vazgeçiremiyorum.
Kaynanam da sanki her geçen gün bana daha bir yakın davrandı gibi...
Bakışları bile eskisi gibi değil ya da ben öyle sanıyorum.
Bilmiyorum, belki de ben düşüncelerimden dolayı her şeyi yanlış anlıyorum.
Belki de onun bana karşı duyguları eskisinden farklı değildir.
Ancak cinsel ve duygusal anlamda aramızda bir şeyler yaşanacak diye de çok korkuyorum.
Bu düşüncelerden nasıl kurtulabilirim, bana yardım edin.
Rumuz: Lütfen yardım!
YANIT
Sanırım bir cinsel zaaf yaşamaktasınız. Eşinizle aranızın iyi olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu söylüyorsunuz.
Demek ki cinsel açıdan da aranızda uyum sağlamışsınız. O halde bir sorun olmamalı.
Ancak bazı insanlar kendilerini aşırı cinsel istekli oldukları şeklinde algılar ve bu durumlarını zor kontrol edebildiklerini düşünürler.
Aslında bu duruma “aşırı seks düşkünlüğü” ya da hiperseksüalite de denebilir.
Bazen kişi istemediği halde, birine karşı cinsel istek duyabilir. Bu cinsel isteğin yanlış kişiye karşı olduğu düşünülebilir.
İşte siz de cinsel isteğinizi kontrol edemediğinizi ya da cinsel isteğinizin yaşamınızda sorun yarattığını düşünüyorsunuz. Gerçekten de böyle bir durumdaysanız, uzmanlardan destek almanız gerekebilir.
Asırlardır tüm toplumlarda seks ve ortak yaşama ilişkin belirli kurallar, geleneksel düşünceler vardır.
Bu ilke ve kuralların bazıları, örneğin nasıl aile birliği kuracağımızı öngören yasalarla belirlenmiştir.
O toplum içinde yaşayabilmek için bunlara uymak zorundayız.
Yine toplum içinde namus alanında, günah, ayıp ve yasak olarak algılanabilecek birçok ilke ve kural vardır. Namus konusunda beklentilere uyulmadığında kişi toplumdan dışlanabilir...
Cinsel isteğin kişiye sıkıntı oluşturacak veya sosyal ve tıbbi sorunlara yol açacak düzeyde olması, aşırı cinsel fantezi merakı, cinsel davranış bozukluğu gibi sorunlar yaratabilir. Bu durum tahmin edileceği gibi psikolojik, fiziksel sosyal sorunlara da yol açar.
Bu durum dinimiz açısından da asla kabul edilemez.
Bu yaşadıklarının normal olmadığını fark edecek kadar zeki bir insansınız.
Ben kayınvalidenizin size karşı bir yanlışı olduğunu asla düşünmüyorum; sorun sizde olmalı...
Bu nedenle eğer kendi iradenizle bu durumu aşamıyorsanız, pek çok kişinin yaptığı gibi profesyonel yardım alabilirsiniz.