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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Kayınvalidem evimden gitmiyorKayınvalidem evimden gitmiyor

7 Mayıs 2020

Eşimin ailesi ben 6 aylık evliyken köyden bize misafirliğe geldi. Doğum yaptım, bebeğim 9 aylık oldu hâlâ da gitmediler. Kayınvalidemin bana olan tavırlarına artık dayanamıyorum, ne yapmalıyım?

Eşimle evleneli 2 yıl oldu. Nişanlıyken ailesinden ayrı yaşayacağımızı düşünürken evliliğimin 6’ncı ayı ailesi köyden bize geldi ve hâlâ gitmedi. Eşimle evleneli 2 yıl oldu. Nişanlıyken ailesinden ayrı yaşayacağımızı düşünürken evliliğimin 6’ncı ayı ailesi köyden bize geldi ve hâlâ gitmedi. Bu süre içerisinde hamile kaldım. Çocuğum 9 aylık oldu. Kayınvalidem sürekli oğlum ve torunum yanımda olsun ama gelin olmasa da olur gibi bir tavır sergiliyor. Her seferinde bunu eşime anlatmama rağmen, hiç tepki göstermiyor. Haksız bensem bana kızmalı ama mutlaka tepki vermeli değil mi? Yaklaşık 2 yıldır herkese “tamam” diyen ama sözlerinde çok samimiyetsiz bir adamla evliyim. Sürekli elinde telefon ya da kumanda, öyle zaman geçiriyor.  Benimle hiçbir konuda konuşmaz. Kayınvalide sorununu iteleye iteleye bu zamana kadar geldik. Ama benim itmeye artık gücüm kalmadı. Bir evlilik kolay kurulmuyor. Kolay yıkılmasından da yana değilim ama artık saygımın limiti bitmek üzere. Hem eşime karşı, hem de annesine karşı... Kayınvalidem yatak odama kapıyı çalmadan girer, sözlerimin altında hep art niyet arar, yaptığım en ufak bir şeye bile tepki gösterir. Eşim “sus” demez. Benim sus dememden anlamaz. 7 aylık hamileyken dayanamayıp, çekip annemlere gittim. Ne “gitme” dediler, ne geri döndürmek için, ne de sağlığımı sormak için aradılar.Malum koronavirüs salgını var; eşimin anne ve babası geçenlerde hastaneye gitti. Korktuğumdan çocuğu kayınvalidemin kucağına vermedim. Bu yüzden annemi arayıp beni şikayet etmiş. Bu duruma artık dayanamıyorum, ne yapmalıyım? ◊ Rumuz: Katlanamıyorum

YANIT

Sevgili kızım, bütün mesele senin, eşinin ailesinin varlığına katlanamıyor olman. Sanırım eşinin davranışlarının ve ilgisizliğinin tüm suçunu onlara yüklüyorsun. Belki zaman zaman haklısın da...
Çünkü daha evliliğinizin hemen başında, ailesi gelip sizin evinize yerleşmiş. Bu durum eşinin de sana karşı tutumuna yansımış, seninle ilgilenmez olmuş.
Genellikle erkekler, kendi ailelerinin yanında eşlerine zaaf göstermek istemez, eşleriyle ilgilenirlerse, bunun ailelerine karşı saygısızlık olacağını düşünürler.
Bu yüzden sen de, bu çok uzayan misafirlikten sıkılmış olmalısın. Evde her şeye karışan, seni iğneleyen, her şeye kusur bulan bir insan varsa, senin hayatın pek de rahat olmayacaktır elbette. Eşinin bu durumdan pek fazla şikayetçi olduğunu sanmıyorum.
Sonuçta evdeki bu insanlar kendi ailesidir ve bu onlar için sorun değildir.
Eğer sürekli kusur bulmasalar, sorun çıkarmasalar belki sen de zaman içinde onlara alışabilirdin.
Sonuçta onlar sevdiğin adamın ailesi. Ama sanırım tam tersi olmuş, eşinin de yanlış tutumu nedeniyle, onlardan giderek soğumuşsun. En kötüsü de saygını kaybetmişsin.
Yuvanı yıkmak istemiyorsun, çok da haklısın. Üstelik yeni doğmuş bir bebeğin var. İyi düşünmelisin. Ama dikkatimi çeken, eşinin herkese “tamam” diyen ama sözlerinde samimiyetsiz bir adam olduğunu söylemen.
Bunu herkesi yatıştırmak amacıyla yapıyor olmalı. Aksi halde, senin ya da ailesinin tarafını tutsa, herkes çok daha fazla gerilmez mi?
Eşini ailesinin bir an önce evlerine dönmeleri konusunda nasıl ikna edeceksin, bilemiyorum. Ama bunu yumuşaklıkla, iyi niyetle ve sükunetle yapmanı tavsiye ederim.

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