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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Kayınvalidem eşime aşırı düşkün

11 Şubat 2020

İki yıldır evliyim, kayınvalidemle aynı evde oturuyoruz. Kayınvalidem eşime aşırı düşkün, her şeyimize karışıyor. Bu durum evliliğimizi kötü etkiliyor...

Merhaba Güzin Abla, benim sorunum kayınvalidemle ilgili... Ben iki yıllık evliyim... Evlenir evlenmez kayınvalidemin evine geldik, onunla berabere yaşıyoruz...
Ancak kayınvalidem eşime aşırı düşkün, her şeyimize karışıyor; oğlunun yediğine, içtiğine, gittiği yerlere vs.
Ben de bundan çok rahatsız oluyorum ve bunu eşime yansıtıyorum...
Aslında eşimle severek evlendik; mutluyuz.
Ancak kayınvalidemin davranışları huzurumuzu kaçırıyor.
Gizlice odama girip karıştırıyor, benim eşyalarımı izinsiz kullanıyor...
Tüm bunlar yetmezmiş gibi yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyor ve sürekli kızlarının yaptıkları örnek gösteriyor...
Benden hiç memnun olmaması beni deli ediyor. Ancak oğlunun yanında ise sanki tüm bunları yapmayan bir melek.
Bu yüzden çok huzursuzum...
◊ Rumuz: Huzursuz gelin

YANIT

Sorun şu ilk cümlenden başlıyor sanırım, sevgili kızım; kayınvaliden oğluna çok fazla düşkün ve onun evlenmesini hâlâ pek benimseyememiş.
Hâlâ kendini oğlunun hayatındaki tek söz sahibi kişi olarak görüyor.
Bu şekilde davranarak da sana bir anlamda gözdağı veriyor.
Bu, ülkemizdeki birçok erkek annesinin genel tutumu aslında.
Erkek anneleri oğullarının kendilerinden başka bir kadına bağlanmış olmasını, onu sevmesini kolay kolay kaldıramıyorlar.
Bu durum nedense kız annelerinde pek görülmüyor.
Ama kayınvalide gelin sürtüşmesi filmlere, karikatürlere, fıkralara konu olmuştur, bildiğin gibi.
Bu yüzden biraz çaresiz bir sorun.
Senin tek yapacağın, sürekli eşine annesini
şikayet edip duracağına, tam tersine kayınvalidene yaklaşmak, ona sevgi ve şefkat göstermek, ona değer verdiğini belli etmekten ibaret.
Bu durum önceleri onu şaşırtabilir.
Ama zamanla o da sana daha iyi davranmayı öğrenebilir.
Bir de tabii mümkünse, ayrı bir eve çıkmanız geliyor aklıma...
Ama sanırım bu sizin için pek kolay bir çözüm değil.

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