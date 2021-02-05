Kaygı bozukluğumu ciddiye almıyorlar

Eşimle 5 yıllık bir sevgililik döneminden sonra evlendik. 14 aydır da evliyiz. Eşimin ailesinden dolayı psikolojik sorunları var. Şu anda bir işi yok. Sevgililik döneminde beni çok üzdüğü ve aldattığı oldu. Asla kabul etmem dediğim şeyleri kabullendim ve evlendik.
Evlendikten ve ilk birlikteliğimizden sonra hiç düzenli bir cinsel hayatımız olmadı. Bazen 3- 4 ay birbirimize dokunmadık.
Giyinip kuşandım, makyaj yaptım, “Bu ne hal” diye dalga geçti. Bu durum gururumu kırdı. Bu arada internetten oyun oynamaya başladı.
İşten gelip gece yarısına kadar oyun oynuyordu. 1 ay önce evden ayrıldım. Sonra bir şans vermek için döndüm. 3 gün her şey normale dönmüş gibiydi. Ama giderek yine eski halimize döndük.
Terapi alması, bu durumun normal olmadığı konusunda çok dil döktüm ama reddetti. Bunun normal olduğunu, evliliğin ise sadece cinsellik olmadığını söyledi.
Ancak evliliğimizin 6’ncı ayında beni hayat kadınlarıyla aldatmaya kalktığı mesajları gördüm. Bunun için de “Düzelmeye çalışıyorum” dedi.
Sürekli beni sevdiğini, bensiz yaşayamayacağını söylüyor ama bu kadar olaydan sonra ondan çok soğudum ve güvenemiyorum. Hem zaten her açıdan sorunumuz var. Birlikte vakit geçirmek için “Parkta yürüyelim” dediğimde, onu bile reddediyor. Birlikte sarılıp film bile izleyemiyoruz.
16 yaşındayım, derslerimde başarılıyım ve arkadaş ilişkilerim her zaman çok iyi. Babam devlet memuru, annem hemşire ve 17 yıldır evliler. Babam 46 yaşında, annem 39 yaşında.
2 yıl önce istediğim liseyi kazandım ama 10 yıldır ikamet ettiğimiz şehirden taşınmak zorunda kaldık. Annem işinden ayrıldı ancak babamın tayinini beklemek zorundaydık.
Annemle bir ev kiraladık. Babamın tayin işi bir türlü halledilemediği için ben, annem ve 8 yaşındaki kız kardeşimle bir başımıza kaldık.
Bu süre zarfında babam her ay yanımıza gelip birkaç gün kaldı. Ancak annemle babamın yavaş yavaş bizden uzaklaştığını fark ettim. Çok büyük kavgalar ediyorlardı.
Bir gün babamın telefonuna öylesine bakıyordum. Telefonundan geçmişine girdim ve geçmişinde büyüklere yönelik açık saçık video aramaları gördüm. Haliyle şok oldum ancak evdeki durum zaten çok kötüyken sesimi çıkarmama kararı aldım.
Bunu anneme söylememek konusunda doğru mu yaptım, bilmiyordum.
Sonunda babamın tayini çıktı ve yeni bir eve yerleştik. Annem ve babam arasındaki durum benim ikisiyle de konuşmamla düzeldi ve ben bu olayı tamamen unuttum.
Merhaba Güzin Abla, eşimle 5 senedir evliyiz. 2 de çocuğumuz var. O 36 yaşında, ben ise 31 yaşındayım.
Tanıştığımızdan itibaren 4 sene boyunca kendisi bana mesajlar, e-postalar ile ulaşmaya çalıştı. Çok uğraştı ve neticede 2 sene flört ettikten sonra evlendik.
Eşim konuşmayı, hislerini, duygularını ifade etmeyi pek beceremeyen birisidir.
Bu 5 senelik evlilik boyunca eşimle yaşadığım tüm tartışmalar onda çığ etkisi yaratmış. Hepsini biriktirmiş, hiç unutmamış.
Bu durum ortalama bir yıl önce ikinci bebeğimize planlı olarak, konuşup anlaşarak karar verip, ben hamile kaldığımda patlak verdi. Eteğinde ne var ne yok döktü...
Aramızda tartışma olunca ben ona hakaret ederdim, bazen artık susmasın, cevap versin diye canını yakmak için, küfür ederdim. İnanın umursamazdı bile. Meğer hepsini içinde saklamış.
Bunaldığını, yorulduğunu, yapamadığını, depresyonda olduğunu söylüyor.
Sevgili Güzin Abla, ben eşimle severek evlendim. Evlendiğimde 16 yaşındaydım. Üç çocuğumuz oldu. Ama eşim bana çok fazla psikolojik eziyet uyguladı. Bana hiç sahip çıkmadı, beni ailemden ayırdı.
Annesi acımasızdı ama eşim beni onun kucağına attı, kendi ise hayatına devam etti. Ailem bana çok uzak, aramızda 14 saatlik yol var. Kimseye derdimi söyleyemedim.
Eşim beni defalarca aldattı. Hatta bu yüzden bir sürü sağlık sorunu yaşadım. 7 defa vücudumun farklı yerlerinden ameliyat geçirdim, yaşadığım üzüntülerden dolayı.
Doktorların dediğine göre, bunların bir kısmı vücudumun tepkisiymiş. En son ameliyat olduğumda eşim beni kaderimle baş başa bıraktı. Ben de ondan ayrıldım. Boşanma davası açtım. 2 yıl oldu.
Şimdi yeni biri çıktı karşıma ve beni deli gibi seviyor.
Çocuklarımı da bağrına basmaya hazır. Benimle çok ilgileniyor. Tabii bekar ve bana “Senden vazgeçmeyeceğim, iyi anlaşıyoruz” diyor. Bir sorun var; o benden 10 yaş küçük ve ben ya ileride pişman olursa diye korkuyorum. İşte bu yüzden, defalarca ondan ayrılmaya çalıştım. Sırf benden küçük ve hiç evlenmemiş biri diye. Ama o benden vazgeçmiyor.
Hayatımda görmediğim her türlü güzelliği yaşatıyor bana.
23 yaşındayım ve 5 yıldır bir ilişkim var. O, 27 yaşında... Bizim bunca yıl, öyle büyük bir kavgamız ya da sorunumuz olmadı. En ufak bir şeyde konuşup hallediyoruz ve küs kalmayı beceremiyoruz.
2018 yılında büyük bir nişan yaptık. Nişanda annem çalgı çalmaması gece 00.30’da elektrikleri kesti. Çünkü başı ağrıyormuş. Nişanlım o günden beri anneme zıt gidiyor.
Bu 5 yıl içinde, şehir dışında 2 yıllık üniversite okudum. O zamanlar ailemle pek görüşemiyordum.
Şimdi fark ediyorum, nişanlım bize ne zaman gelse, görüştüklerinde mutlaka bir konu bulup sürekli tartışıyorlar.
Sevdiğim, nişandan sonra askere gitti. Bu süre içinde borçları vardı, onları da ödedi. Aslında nişanlım yetiştirme yurdunda büyümüş, aile ortamını pek bilmiyor. Hiç sevgi görmemiş...
O askerdeyken annem de 32 yıllık evliliğini bitirdi. Babam, annemi aldatmış.
Psikolojik olarak çöktü.
Bizim de nikâhımıza çok az zaman kaldı. Bir gün ev temizliği yaparken annem, “Halıları şuraya koyarız” demeye başladı.
İnsan, hayvan, tüm canlılara saygı ve sevgi besleyen biriyim. 30 yaşında sokak ortasında aciz halde bulup sahiplendiğimiz Golden pati sayesinde sokak hayvanlarının dramını öğrendim. Sokak canlarıyla ilgili güzel şeyler yapmak için Türkiye’deki büyük oluşumların tepe noktalarına kadar iyi niyetlerle ulaştım.
Faaliyet aşamasında deneyimlediğim şeyler nedeniyle şaşırdım, hayal kırıklığına uğradım. Hayvansever camiadaki gözlemlerim neticesinde insanların bir bölümünün sadece rant peşinde oldukları sonucuna ulaştım.
Tam umudumu kaybetmek üzereyken yaklaşık 4 yıl önce Oral Yalçın’ın sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanıştım. Kimsesiz, ölmek üzere olan ve yaşamaya dair hiçbir isteği kalmamış yaşlı bir kadına yardım ediyordu. Herkesten, kadını en azından huzurevinde ziyaret ederek yalnız olmadığını hissettirilmesini rica ediyordu.
O çağrıya kız kardeşim ile ben, duyarsız kalamadık. O yaşlı kadını ziyarete gittik. İlk defa Oral Yalçın’la bu şekilde tanıştık. Yalçın’ın verdiği sözü tutan, dürüst, karakterli, vicdanlı ve güvenilir bir insan olduğuna dair izlenimlerim birikmeye başladı.
Oral Yalçın, koronavirüs yasakları kapsamında sokak canlarının daha da aç ve zor durumda kaldıklarına şahit olunca muhteşem bir başlangıç yaptı.
Çalıştığı bir lojistik firmasının hayvansever sahibinin şirket mutfağını, haftada iki gün orman canlarına açtı.
Haftada 8 ton gıda üreterek, ormanlarda besleme yapan 11 gönüllü gruba dağıtmaya başladı. Eğer bu hareket devleşirse, zor günlerde hayvanların hayatları kurtulabilir.
Güzin Abla, ben 13 sene önce bir beraberlik yaşadım. Bu beraberlikten biri kız, biri erkek ikiz çocuğum oldu. Ama biz nikah kıymadık. Çünkü eşinden ayrı yaşasa da boşanmamıştı.
Kayıtlarda evli gözüküyordu hâlâ... Ama çocuklarım babalarının soyadını taşıyor. Ancak doğduklarından beri onlara ben baktım.
Babaları hiçbir şekilde onlara maddi ya da manevi olarak yardım etmiyor.
Bu durumda çocuklarıma nafaka bağlatabilir miyim?
Bana bilgi verir misiniz?
◊ Rumuz: İkizlerim
YANIT
Sevgili kızım, önce evli bir adamla ilişki kurup, ondan çocuk yapmanın ne kadar büyük bir hata olduğunu sanırım anlamışsındır.
Ben 23 yaşındayım, eşim 27 yaşında. Evliliğimizde üçüncü yılımıza girdik. 1.5 yaşında da oğlumuz var. İlk günlerden beri sürekli boş yere tartışırıyoruz. Kavgalarımız iyice büyüdü.
Eşim evlenmeden önce bir ve sonrasında iki kere beyin ameliyatı oldu.
Ailesi onu ben hasta etmişim gibi sürekli imalı konuşuyor.
Hatta eşim de arada böyle söylüyor. Fakat doktor hatası yüzünden birkaç kez ameliyat olduğu ortaya çıktı.
Eşim, son ameliyatından sonra ise beni hepten istemedi. Sürekli ona karşı iyi olmaya çalışıyorum fakat son zamanlarda iyice bana karşı kötüleşti. Sürekli hakaret ediyor, “Beyinsizsin, seni sevmiyorum, senden tiksiniyorum, nefret ediyorum. Seni boşayacağım” diyor.
Bana, defalarca şiddet uyguladı. Oğlum annesiz babasız büyümesin diye her şeye tahammül etmeye çalıştım. Ama o, ısrarla boşanmak istedi. Eşimin ailesiyle birlikte yaşıyoruz. Kendimize ait bir evimiz var. O eve gitmek istedim. Çünkü baş başa kalınca aramız iyi olur ve belki her şey düzelebilir diye düşündüm.
Kayınpederim çok sert bir şekilde, “Burada yaşamak istiyorsan yaşa, yaşamıyorsan babanın evine gideceksin” dedi. Sesimi çıkaramadım...
Birbirimizi herkesin gıpta edeceği kadar seviyorduk. Ama onun ailesi beni istemiyordu, hatta onu benden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. O ne kadar belli etmemeye çalışsa da giderek benden uzaklaşıyordu. Ben de onun beni aldattığını zannederek, tuttum onu en yakın arkadaşıyla aldattım. sonradan öğrendim ki o beni hiç aldatmamış; hatta benden korktuğundan kızlara selam bile veremiyormuş. Tabi onu aldattığımı öğrenince yıkıldı 1 hafta kadar konuşmadı benimle. Ama sonra affetti… 8 ay kadar tekrar cıktık ve benden soğumaya başladığını hissettim. Çok az buluşuyorduk, görmediğim zamanlar bile oluyordu. Sonunda ayrıldık tekrardan. Zamanında o çok evlenmek istedi, ben istemedim… şimdi ben istiyorum o istemiyor abla. 6 aydır ayrıyız fakat ben onu unutamadım, her yere baktığımda onunla yasadığım günleri hatırlıyorum. Dayanamayıp aradım, buluştuk ama 'beni çok sevdiğini, unutamadığını fakat artık istemediğini, hatta nefret ettiğini, beni görmeyince daha mutlu olduğunu, başkasıyla evleneceğini, benim de başkasıyla evlenip mutlu olmamı, ama ne zaman, nerde olursa olsun aradığımda geleceğini' söyledi ve gitti. Ablacım birbirimizi seviyoruz ama birleşemiyoruz bir türlü. Lütfen akıl ver.
Rumuz: pişman
YANIT:
Ne kadar büyük bir saçmalık yaptığını anladın şimdi değil mi? Ne büyük çocukluk… İşte burada yaşının küçüklüğü ve tecrübesizliğin rol oynamış… Demek ki o genç seni ne kadar severse sevsin, gidip de en yakın arkadaşıyla birlikte olmana katlanamamış. Önceleri affetmek için çaba göstermiş olsa da, zamanla öfkesi onu zorlamış… seni sevse bile, bu ihanete ve haksızlığa katlanamamış… eh haksız da sayılmaz… ama belki zamanla senin çocukluğunu anlar, sevgisi galip gelir, sana döner. Biraz sabret, bekle unutsun, onu bir süre arama bakalım.
Annem yeniden evlenecek ama artık evde bir yabancı erkek daha istemiyorum.
16 yaşında bir genç kız olmama rağmen memelerim sarkık. 1 yılda 20 kilo verdim ve belimde kifoz var yani kamburluk...
Bu sebeplerden dolayı memelerim sarkık ve bu benim psikolojimi çok etkiliyor.
Bazıları “memeler sarkınca bir daha düzelmez” diyor. Yaşıtlarımın asla böyle bir problemi yok. Bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum.
İleride kendiliğinden memelerim dik hale gelir mi yoksa ameliyatsız mümkün değil mi?
Bazen dokunduğumda biraz daha dik hale geliyor ama tamamen değil...
Zaten birkaç dakika sonra yeniden aynı şekline dönüyor. Ne yapabilirim?
◊ Rumuz: Sorunlu kız
YANIT
Erkek arkadaşımın aile yapısı karışık... Baba-anne ayrı, anne yeni bir evlilik arifesinde...
Babası adam öldürmeden hapis yatıyor. Ailem bunu ileride öğrenince onu, hiç istemeyecek.
Ona karşı ön yargılı olacaklar.
Ne yapacağım bilmiyorum. Onu çok seviyorum, bu hayatı o seçmedi ki...
O çok iyi bir insan ve bütün bu olanların sebebi o değil. Ama ailem böyle düşünmeyecek, onu kabul etmeyecek.
Söyleyin ondan vazgeçmem mi gerekiyor? Ya da sevgimin arkasında mı durmam mı?
Rumuz: Vaz mı geçeyim
2 yıllık bir sevgilim var. İlişkimiz başladığı günden beri sevgilim, benimle ciddi düşünüyor. Ben daha ağır ilerlemek istemiştim ama o hemen yüzük alıp evlenme teklifi etti.
Teklifi kabul ederken ona hemen evlenemeyeceğimizi söyledim. Çünkü küçük bir şehirde yaşıyoruz ve daha düzgün bir iş bulamadım.
Beni burada iş bakma konusunda sınırlandırdığı için hayal ettiğim kariyere sahip olamıyorum. Bu dönemde güzel yerlerde iş buldum.
Fakat bulduğum işler başka şehirde olduğu için kabul etmeyip sorun çıkardı ve ben de gidemedim. Ailesi, “Oğlumuzu başka şehre göndermeyiz” dedi. Benim ailem ise “Nerede mutluysan orada yaşa” düşüncesinde.
Yurtdışında okudum ve ülkemde istediğim yerlere hep gittim. Ama sanki bu evlilikten sonra beni bu şehre mecbur edecekler ve hapsedecekler diye korkmaya başladım.
Sevgilim bu durumu anlamıyor, “2 yıldır uzattın, bir türlü evlenemedik” diyor. O da üniversite mezunu, başarılı bir akademik hayatı var.
Ama bu küçücük şehirde saplanıp kaldı. Belki bu ona yetiyor. Ben bu küçük şehirde istediğim şekilde çalışamıyorum, hatta iş bulamıyorum. Bu nedenle de evlenmiyorum.
Güzin Abla, eşimle 7 yıldır beraberiz. 1 yıldan beri de evliyiz. Çok mutluyduk. Ya da ben öyle sanıyormuşum...
2 hafta önce eşimin telefonunda ailece görüştüğümüz, benim üniversiteden en yakın, hatta oda arkadaşım olan bir kişiyle cinsel içerikli mesajlaşmalarını yakaladım.
Dünya başıma yıkıldı ve evde kıyamet koptu. Bu süre içinde kendisini asla savunmadı. Ancak çekip gitmeme izin vermedi. Çok pişman olduğunu, neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini, baştan sona saçmalık olduğunu söyledi.
Anlattığına göre sadece yazışmışlar, aralarında kesinlikle bir fiziksel yakınlaşma olmamış.
Hâlâ aynı evi paylaşmaya devam ediyoruz. Ama bu olayı yakaladığım günden beri üzerime titriyor, “Sana bunları unutturacağım, her şey normale dönecek” diyor.
Pişmanlığını hissettiriyor aslında. Ben de ne düşüneceğimi bilemiyorum. Çok soğudum ondan, o günden beri hiçbir şeyine tahammül edemiyorum, sürekli kötü davranıyorum.
O ise aksine bana karşı çok sabırlı, eskiye oranla aşırı ilgili. Ama bana her hareketi batıyor. Bazen unutur gibi oluyorum ama erkeklik gururuma yediremiyorum.
Bazen bir an eskisi gibi sevgi dolu oluyoruz ama ben mutlu olduğumuzu hissettiğim o anda yine sinirleniyorum, ona iyi davrandığım için kendimi suçluyorum.
Selam Güzin Abla, bekar bir genç kızım... Karşıma boşanma aşamasında olan bir adam çıktı. Eşiyle anlaşamadıkları için anlaşmalı boşanmak istemişler. Ama pandemi dolayısıyla mahkeme uzamış. Kendisi de benden 10 yaş büyük.
Aynı yerlerde oturuyoruz. Bir süre yazıştık, konuştuk. Bana âşık olduğunu söyledi. Her an beni çok seveceğini de dile getirdi.
Birkaç kez de buluştuk, görüştük. Kanım kaynadı ona... Gerçekten de ruhumuz uyuşuyor. Ama işte çocuklu biri kendisi.
Çocukları ise şu an eşinde. Boşanınca da eski eşinde kalacaklarmış. Ama içimde hep kötü bir his var. Onun geçmişini nasıl unutabilirim ya da nasıl görmezden gelebilirim!
İlişkimiz evliliğe kadar gitse durum ne olur? İleride çocukları yüzünden aramıza soğukluk girer mi? Benim bekar olmam, onun ise çocuklu ve dul biri olması herhangi bir sorun yaratır mı?
Ailem ve arkadaşlarımın ne diyeceklerini çok düşünüyorum. Fakat onunlayken de çok mutluyum. Kafam çok karışık. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.
Bir yandan şöyle düşünüyorum: “Benden olgun biri sonuçta başından bir evlilik geçmiş. Neyin ne olduğunu biliyor... Beni üzmez, kırmaz...”
Yine de emin olamıyorum.
Bundan yaklaşık 4 buçuk yıl evvel bir evlilik geçirdim. Fakat eşim olacak kişi, Doğu’dan Batı’ya tayin olmak için beni kullanmış. Bunu öğrenince beraberliğimiz yürümedi.
5 ay sonra hemen boşanma kararı alıp boşandık. Ama insanlara güvenim yerle bir oldu.
Aradan yıllar geçti... Ne kadar evlenmeye olumlu bakmasam da yeni birini hayatıma almaya karar verdim. Aynı işyerinde çalıştığım, hep abi dediğim biri vardı. Kendisi bana açılınca “deneyeyim” dedim.
Aramızda 7 yaş fark var.
Onun geçmişinde birçok sevgilisi olmuş.
Cinsel birliktelikleri de olmuş ve yabancı bir kadınla 6 ay birlikte yaşamış.
Muhafazakâr biriyim ve bunlar kabulleneceğim şeyler değil. Ama “her insan hata yapar” diyerek göz yumdum.
Ben, bu adamı sevmeye başladım...
Merhaba Güzin Abla, ben evli, 1 çocuk annesiyim. Eşimle nişanlıyken onu sevmediğimi söyledim. Ama eşim ısrarla beni sevdiğini söyledi ve vazgeçmedi.
Şu an evliyiz ve sürekli kavga ediyoruz. Hiçbir zaman yanımda olmadı, beni ailesine karşı hiç savunmadı ve hep yargıladı. Evliliğimiz boyunca, eski sevgilimi başıma kaktı.
Akrabamız olan eski sevgilim, nişanlıyken kaçmamızı istedi ama cesaret edip onunla gitmedim.
Onu çok sevmeme rağmen ailemin, üzülmesini istemedim.
Eşimin ailesinin bedduasının bizi mutsuz edeceğini düşündüm.
Onu sevsem de eşimle evlenmek zorunda kaldım.
Eşim de kendisini istemediğimi biliyor ve “Aklın, kalbin hâlâ onda. Ruhun benimle değil” diyor.
Eşimle yataklarımız ayrı.
Merhaba Güzin Abla, sevgilimle uzun yıllardır beraberdik. Sonra onu askere uğurladım. Başlarda her şey güzeldi... Ancak askerliğin sonlarına doğru değişmeye başladı, sanki benden uzaklaştı...
Askerden döndükten sonra ise sorun çözülmüş gibiydi...
Bana yanındayken çok güzel davranıyordu ama ayrılınca benimle mesajlaşmak yerine sosyal mecralara takılmayı tercih ediyordu. “Neden konuşmuyoruz” diye sorunca “Konuşacak bir şey yok ki... Konu yok” deyip geçiştiriyordu.
Askerden geldikten kısa bir süre sonra yoğun ve yorucu bir işe de girdi. Haliyle daha az konuşmaya başladık. Onu çok kıskanıyordum...
Sonra nişanlandık o süre boyunca o kadar ilgiliydi ki... Ama ne olduysa oldu yine soğuk davranmaya başladı.
Bunu ona söylediğimde, “İşe gidiyorum, yorgun oluyorum” diyor. Onu dinlediğimde anlayıp hak veriyorum. Ama bir süre sonra, tekrar bana zaman ayırmıyor diye düşünüp, kendimi kötü hissediyorum.
Askerden döneli 6 ay oldu. Acaba hâlâ normal hayata alışmaya mı çalışıyor? Çünkü beni sevdiğini biliyorum ama bazen kendimi o kadar kötü hissedip çıkmaza giriyorum ki...
Artık bana daha fazla zaman ayırmaya çalışıyor, geliyor görüşüyoruz. Ama yine de içim rahat değil. Abla nasıl davranmalıyım bilmiyorum...
Kaygı bozukluğumu ciddiye almıyorlar
Ailem kaygı bozukluğumu ciddiye almayarak beni başkalarıyla kıyaslıyor. Kaygım geleceğim değil, genel olarak gelecek. Kaygım, insanlık...
Ben, 17 yaşındayım. Aslında sorunum basit algılanabilir hatta yetişkinler, bunu ergen problemi olarak görebilir...
Panik atak hastasıyım. Babama ve anneme kaygılarımın olduğunu, kendimi kötü hissettiğimi anlattım. Anlamadılar, dinlemediler bile...
Annemle babam 6 seneyi aşkın süredir ayrı. Her zaman yaşadıklarımı daha dinlemeden başkalarıyla kıyaslıyorlar. Babam bana sürekli insanların kaygıyla büyüdüğünü anlatıyor.
Kaygımın sevdiğim insanların ölecekleriyle alakalı olduğunu bile düşündü. Ki ona hissettiklerimi anlatmamıştım bile... Sadece anksiyete bozukluğu yaşadığımı söylemiştim. Bana bunun saçmalık olduğunu söyledi ve inanmadı...
Aslında ben ölmek istiyorum... Beni kimse dinlemiyor.
Çevremdeki herkes o kadar koşuşturup duruyor ki dönüp dünyayı yok ettiklerini göremiyorlar.
Paraya tapıp paraya âşık oluyorlar. Kaygım geleceğim değil, genel olarak gelecek.
Kaygım insanlık...
Ben istediğim gibi giyinmek istiyorum. Cinsellikten, evlilikten, aşktan, üniversiteden, meslek ya da paradan uzak... Beton binalardan, sinirli insanlardan uzakta yaşamak istiyorum. Belki mümkün değil ama... Yardım et bana Güzin Abla.
◊ Rumuz: Kaygılarım.
YANIT
Bu yaşadıklarına sen kendin mi bir tanı koydun, yoksa bir uzmana mı danıştın kızım? Anksiyete bozukluğu korku, sinirlilik, endişe ve endişeye neden olan çeşitli ruhsal bozukluklar için kullanılan bir tıbbi terimdir.
Eğer gerçekten uzmanlar tarafından sana böyle bir tanı konduysa bunu hafife almak doğru değil. Annen ve baban anksiyete bozukluğunun, nasıl hissettiğimizi ve nasıl davrandığımızı etkileyen ve çeşitli fiziksel belirtilere neden olabilen bir rahatsızlık olduğunu bilmeliler ve bu konuda sana destek olabilmeliler.
Bu yüzden bütün bu yaşadıklarını sadece bir ergenlik sorunu olarak kabul etmek yerine, seni iyi bir uzmana götürmeli, bir psikolojik tedavi görmeni sağlamalılar.
Anne ve babası ayrı çocuklarda, zaman zaman böyle bir duygu karmaşası ve belirli bir ruhsal travma görülebilir.
Ama senin yaşında bir genç kız için bu düşünceler ve bu yazdıkların çok ağır...
İnsanların takıntıları, paraya düşkünlükleri, dünyayı ve doğayı mahvetmeleri, hepsi belki hayatın gerçekleri ama 17 yaşındaki bir kız çocuğunun kafasını meşgul edecek, onu bunalıma sürükleyecek şeyler olmamalı.
Hele şu kafana taktığın ölüm düşüncesi asla kabul edilebilecek bir şey değil.
Senin de herkes gibi önünde uzun bir yaşam var. İnan bana büyük küçük hepimizin hayatında böyle dönem dönem katlanamadığımızı düşündüğümüz sorunlar olmuştur. Ama mutlaka atlatmışızdır...
Güzel kızım, aileni seni iyi bir uzmana götürmeleri için ikna et. Bak göreceksin, kısa zamanda her şey düzelecek...
Sen de yaşıtların gibi gülüp eğlenmek isteyeceksin, sevmeyi, sevilmeyi tadacaksın, yeniden hayata bağlanıp, endişe ve korkularından kurtulabileceksin.
Keşke aileni tanıyabilseydim, onlara ulaşabilseydim, onlara senin durumunu anlatabilseydim...
Ama umarım senin gibi akıllı fikirli bir kız, onları ikna edebilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle