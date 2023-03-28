İnternetten tanıştığım genç beni dolandırdı

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Merhaba Güzin Abla, ben yüksek öğrenim görmüş iyi bir şirkette, iyi bir pozisyonda çalışan bir kadınım. Size yaşadığım bir olayı belki diğer okurlarımıza da örnek olur, uyarabilirim diye yazmak istedim.

Sevgili ablacığım bundan 7–8 ay kadar önce internet üzerinden bir gençle tanıştım. İyi bir işi olduğunu söylüyordu, yaşı yaşıma uygun, söylediğine göre de iyi bir meslek sahibi bir gençti.

Ve yüz yüze görüşmeye başladık kısa süre içinde kaynaştık. Yakışıklı biriydi.

Buluşmalarımızda bana karşı çok sıcak davranıyordu, maddi durumunun iyi olduğunu sanıyordum çünkü çok para harcıyordu. Beni hep iyi yerlere götürüyordu.

Sonuçta beni evlenmeye razı etti, durumu aileme bile açtım. Onlar da bana güvendikleri için, ‘gelsin tanışalım’ dediler.

Ben de bunu sevdiğim adama söyledim. O ise benimle evlenmek istediğini, ancak bir süre daha beklememiz gerekeceğini çünkü evlenmeye maddi açıdan hazırlıklı olmadığını söyledi.

Bu andan sonra sürekli bana baskı yaparak, eğer onunla bir an önce evlenmek istiyorsam, bankadan ikimizin adına kredi çekebileceğimizi ve o zaman en kısa zamanda evlenebileceğimizi, söyledi. Daha sonra bu krediyi kendi adıma çekmemin çok daha iyi olacağına beni ikna etti.

“Nasıl olsa aramızda ayrı gayrı yok, ben taksit taksit borcumu ödeyeceğim” dedi.

Böylece evlilik hazırlıklarına başlayabileceğimizi de söyledi. Ben ikna olmuştum. Ona inanıyordum, artık gelip beni ailemden isteyeceği günü bekliyordum. Bundan sonra birlikte bir ev tutup eşya almaya başlayacaktık.

Fakat ben bu parayı ona verdikten bir süre sonra, giderek benden uzaklaşmaya başladı.

Beni aramaz oldu, ben aradığımda bir bahaneyle telefonu yüzüme kapatıyordu.

Şaşkındım, ondan böyle bir davranış hiç beklemiyordum. Üstelik kredinin taksit zamanı geldiğinde bir şekilde ona mesaj attım ve kredinin ödenmesi gerektiğini hatırlattım. Hiç ses çıkartmadı. O zaman aklıma çalıştığı şirketi aramak geldi. Şirkette ise bu isimde birinin bulunmadığını söylediler. O anda bir dolandırıldığımı anladım. Şimdi çektiğim yüklü miktardaki krediyi ödemek zorundayım.

Dolandırıldığıma mı üzüleyim, güvendiğim adamın bana böyle bir oyun oynamasına mı üzüleyim? Saflığıma daha doğrusu aptallığıma mı yanayım, ona nasıl bir ceza vermeliyim, bana akıl ver Güzin Ablacığım.

◊ Rumuz: İçime sindiremiyorum

YANIT

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Çok haklısın sevgili kızım, ama bana kalırsa boş yere intikam duygularıyla hareket etmemelisin. Çünkü sen tüm iyi niyetinle ve onu sevip güvendiğin için, hiç düşünmeden hareket etmişsin.

Eminim senin gibi davranan pek çok genç kız da vardır. Ancak bu yapıdaki, aldatmaya ve dolandırmaya eğilimli, biriyle nasıl başa çıkabilirsin?

Bu yüzden boş yere kendini üzmeyi ve suçlamayı bırak artık. Sen sadece iyi kalbinle, iyi niyetinle hareket etmişsin...

Olan olmuş bir kere.

Ama düşün ki, eğer onunla evlenmiş olsaydın, kim bilir sana daha neler yapar, neler ödetebilirdi? Hayatını mahvedebilirdi. Bir yerde şükretmelisin.

Bu yazı senin ve bu satırları okuyan pek çok genç kız için uyarı olsun.

Özellikle de bu şekilde internet üzerinden tanıştıkları ve kendilerinden herhangi bir nedenle para isteyen, kredi çektirmek isteyenlere karşı temkinli olmayı öğrensinler.

Maalesef krediyi sen çektiğin için ona hiçbir şey yapamazsın.

Ailesini, işyerini bilmediğin için de ona ulaşamazsın.

Biliyorum, büyük bir borç ödemek zorunda kalacaksın ama sonuçta bu sana bir ders olmuş.

Bundan böyle hiç kimseye böyle körü körüne güvenmemeyi öğrenmişsindir.

Dilerim bundan sonra karşına seni hak edecek doğru ve dürüst biri çıkar.