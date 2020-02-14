İnternet aşkım beni zorluyor

Sosyal medyada tanıştığım sevgilim beni internette cinsellik üzerine konuşmaya zorluyor. İstemediğimi söylesem de ısrarı değişmiyor.
Güzin Abla, 24 yaşındayım ve üniversite son sınıf öğrencisiyim. Bundan bir süre önce biri ile tanıştım, gayet samimi, sıcak ve iyi biriydi. Bana “İlk âşık olduğum kişi sensin. O yüzden duygularımı ve sana olan cinsel heyecanımı tutamıyorum, sana hiç doyamıyorum. Sen benim hatunumsun” diyor. Bu da beni çok etkiliyor.
Ancak akşamları internet üzerinden konuştuğumuzda hep cinsellik üzerine konuyu açıyor. Ben “Yok eğer sırf bu yüzden benimle konuşuyorsan, bir daha konuşmayalım” diyorum.
Özür diliyor, eskisi gibi olmayacağını ve tavrının değişeceğini söylüyor. En başta tavrımı belli ettim. Mütevazı ve mutaassıp bir ailenin kızıyım, Allah’tan da korkarım. Ancak “Bir daha sana baskı yapmam” dediği halde hâlâ bu isteklerini sürdürüyor.
Güzin Abla istediği olmayınca da şımarık çocuk gibi tutturup “İlla olsun” diyor. Beni zorluyor…
Bir de mesleği gereği kandırmayı çok iyi biliyor ablacım. Bazen gecenin bir saatinde müstehcen şeyler konuşmak istemiyorum. Önce, “Peki” diyor ama ertesi akşam yine aynı ısrarlı tavrı değişmiyor.
Biz birbirimizden çok uzak şehirlerdeyiz. “Ben ilk deneyimimi seninle yaşadım” diyor. Aslında bunu flört anlamında söylüyor. Ama söylemeliyim ki biz birbirimizi henüz hiç görmedik. Kendisi 22 yaşında, sanki biraz çocuk gibi… Ne yapsam Güzin Ablam, ben şimdi ayrılsam mı? Ama ona kısa sürede çok alıştım.
◊ Rumuz: Sıkıntı bende mi?
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Allah iyiliğini versin e mi, sevgili kızım! Hani şu son cümlelerinde, “Biz henüz birbirimizi hiç görmedik” demesen, ben ikinizin ciddi olarak beraber olduğunuzu, flört ettiğinizi düşünmek üzereydim. Bana “Erkek arkadaşım sürekli cinsellik istiyor” diye yazan o kadar çok ki senin de o genç kızlardan biri olduğunu düşünmüştüm ve ona göre cevap vermeye hazırlanıyordum. Ama bir de baktım ki, senin aşkın da, onun cinsellik ısrarları da hep sanalmış. Siz birbirinden uzakta, hiç görüşmeden internet üzerinden yazışarak iletişim kuran iki genç insansınız sadece.
Şu internet aşklarını hiç tutmuyorum ama asıl aklımın almadığı şu sanal cinsellik konusu. Yine “mış” gibi yapılan seks…
Her neyse bana hiç de normal gelmiyor tabii. Ama sık sık karşılaştığım için pek çok mektupta da karşıma çıkan bu konuda ister istemez yorum yapmak zorunda hissettim kendimi.
Bir kere sevgili kızım şunu bilmelisin ki, ister sanal ister gerçek, istemediğin ve sana uymayan hiçbir şey yapmak zorunda değilsin.
Hele cinsellik açısından bu son derece önemli. Bu saçma ilişki, ilişki bile değil. Ve sen istemedikten sonra, bu gençle görüşmek zorunda değilsin.
“Ona kısa zamanda alıştım”, diyorsun. Nesine alıştın güzel kızım, uzaktan uzağa yazışmalarınıza mı, sana zorla istemediğin bazı şeyler söyletmesine mi, sana “hatunumsun” diyerek kendince sana sahiplendiğini göstermeye çalışmasına mı?
Bütün bunlar saçmalık, o uzakta ve eminim senin gibi kaç genç kızla bu tür yakınlaşmalar eğiliminde. Kendine güveni olmayan, gerçek bir ilişki kurmaya cesaret bulamayan, sorunlu bir genç olduğundan eminim.
Güzel kızım, bırak artık şu genci, arama, sorma, görüşme, hani ‘blokluyor musunuz’, engelliyor musunuz ne yapıyorsanız artık… Bu seni huzursuz eden görüşmeyi de kestirip at. Gerçek anlamda bir arkadaşın olsun, bağlanacaksan ona bağlan, görüşüp konuşacaksan onunla görüş.
İnternet aşkım beni zorluyor
Sosyal medyada tanıştığım sevgilim beni internette cinsellik üzerine konuşmaya zorluyor. İstemediğimi söylesem de ısrarı değişmiyor.
Güzin Abla, 24 yaşındayım ve üniversite son sınıf öğrencisiyim. Bundan bir süre önce biri ile tanıştım, gayet samimi, sıcak ve iyi biriydi. Bana “İlk âşık olduğum kişi sensin. O yüzden duygularımı ve sana olan cinsel heyecanımı tutamıyorum, sana hiç doyamıyorum. Sen benim hatunumsun” diyor. Bu da beni çok etkiliyor.
Ancak akşamları internet üzerinden konuştuğumuzda hep cinsellik üzerine konuyu açıyor. Ben “Yok eğer sırf bu yüzden benimle konuşuyorsan, bir daha konuşmayalım” diyorum.
Özür diliyor, eskisi gibi olmayacağını ve tavrının değişeceğini söylüyor. En başta tavrımı belli ettim. Mütevazı ve mutaassıp bir ailenin kızıyım, Allah’tan da korkarım. Ancak “Bir daha sana baskı yapmam” dediği halde hâlâ bu isteklerini sürdürüyor.
Güzin Abla istediği olmayınca da şımarık çocuk gibi tutturup “İlla olsun” diyor. Beni zorluyor…
Bir de mesleği gereği kandırmayı çok iyi biliyor ablacım. Bazen gecenin bir saatinde müstehcen şeyler konuşmak istemiyorum. Önce, “Peki” diyor ama ertesi akşam yine aynı ısrarlı tavrı değişmiyor.
Biz birbirimizden çok uzak şehirlerdeyiz. “Ben ilk deneyimimi seninle yaşadım” diyor. Aslında bunu flört anlamında söylüyor. Ama söylemeliyim ki biz birbirimizi henüz hiç görmedik. Kendisi 22 yaşında, sanki biraz çocuk gibi… Ne yapsam Güzin Ablam, ben şimdi ayrılsam mı? Ama ona kısa sürede çok alıştım.
◊ Rumuz: Sıkıntı bende mi?
YANIT
Allah iyiliğini versin e mi, sevgili kızım! Hani şu son cümlelerinde, “Biz henüz birbirimizi hiç görmedik” demesen, ben ikinizin ciddi olarak beraber olduğunuzu, flört ettiğinizi düşünmek üzereydim. Bana “Erkek arkadaşım sürekli cinsellik istiyor” diye yazan o kadar çok ki senin de o genç kızlardan biri olduğunu düşünmüştüm ve ona göre cevap vermeye hazırlanıyordum. Ama bir de baktım ki, senin aşkın da, onun cinsellik ısrarları da hep sanalmış. Siz birbirinden uzakta, hiç görüşmeden internet üzerinden yazışarak iletişim kuran iki genç insansınız sadece.
Şu internet aşklarını hiç tutmuyorum ama asıl aklımın almadığı şu sanal cinsellik konusu. Yine “mış” gibi yapılan seks…
Her neyse bana hiç de normal gelmiyor tabii. Ama sık sık karşılaştığım için pek çok mektupta da karşıma çıkan bu konuda ister istemez yorum yapmak zorunda hissettim kendimi.
Bir kere sevgili kızım şunu bilmelisin ki, ister sanal ister gerçek, istemediğin ve sana uymayan hiçbir şey yapmak zorunda değilsin.
Hele cinsellik açısından bu son derece önemli. Bu saçma ilişki, ilişki bile değil. Ve sen istemedikten sonra, bu gençle görüşmek zorunda değilsin.
“Ona kısa zamanda alıştım”, diyorsun. Nesine alıştın güzel kızım, uzaktan uzağa yazışmalarınıza mı, sana zorla istemediğin bazı şeyler söyletmesine mi, sana “hatunumsun” diyerek kendince sana sahiplendiğini göstermeye çalışmasına mı?
Bütün bunlar saçmalık, o uzakta ve eminim senin gibi kaç genç kızla bu tür yakınlaşmalar eğiliminde. Kendine güveni olmayan, gerçek bir ilişki kurmaya cesaret bulamayan, sorunlu bir genç olduğundan eminim.
Güzel kızım, bırak artık şu genci, arama, sorma, görüşme, hani ‘blokluyor musunuz’, engelliyor musunuz ne yapıyorsanız artık… Bu seni huzursuz eden görüşmeyi de kestirip at. Gerçek anlamda bir arkadaşın olsun, bağlanacaksan ona bağlan, görüşüp konuşacaksan onunla görüş.