‘İkinci kadın’ konusunda okur yorumları

Sevgilim evime sık sık gelir. Birkaç gün önce masanın çekmecesinde iki ajanda buldu. Ajandanın içinde eski sevgilimle birbirimize ait yazışmaları gördü. Ne yapacağımı bilemiyorum...

Ben Manisa’dan yazıyorum. Tam 333 gün önce şirkette bir kız işe başladı. O günden beri aklımda... Bizim için zor bir süreç oldu.

Çünkü ikimiz de işimizden olduk, hiç de hoş olmayan sözlere maruz kaldık. Ama bütün bu zorluklara rağmen 3 aylık sevgiliydik.

Aileme evlenmek istediğimden bahsettiğim için çok sevindiler. Her şey güzel gidiyordu. Birkaç gün öncesi yaşadığımız olay her şeyi değiştirdi.

Ben ailesinden ayrı yaşayan biriyim. Sevgilim de evime sık sık bana gelir. Bende kalmaz ama birlikte vakit geçirirdik. Oyun oynardık, yemek yapardık.

Birkaç gün öncesine kadar her şey yolundaydı.

Yine evime benden önce yemek yapmaya gelmiş, masanın çekmecesinde iki tane ajanda bulmuş.

Ajandanın içinde eski sevgilimle yazışmalarımızı görmüş. Ben bunları yemin ederim unutmuştum.

Ama sevdiğim inanmıyor. Ki ben bir süre önce bir evlilik yapıp ayrıldım.