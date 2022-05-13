İki baba iki engel

Haberin Devamı

Babam takıntılı bir şekilde sevdiğim genci istemiyor

Merhaba Güzin Abla, ben yurtdışında yaşayan, 22 yaşında bir kızım. Bir süre önce evliliği düşünebileceğim biriyle tanıştım. Kendisi 29 yaşında, onun ailesi Türkiye’de yaşıyor benim ailemin tümü yurtdışında.

Önceleri sadece arkadaştık ama birbirimizi daha iyi tanıdıkça aramızdaki bağın daha güçlü olduğunu hissettik ve evlenmeye karar verdik.

Bu konudan ailelerimizin de haberi var. Babam dışında herkes bu evliliği onaylıyor.

Kendisini annemle tanıştırdım, fakat babam sevgilimle tanışmayı kabul bile etmedi, “karşıma bile çıkmasın” diyor. Sebebini sorduğumda ise “sebebi yok, istemiyorum o kadar” diyor.

Ne yapabilirim?

◊ Rumuz: Baba engeli

İki üniversite okumamı sorun yapıyor

Merhaba Güzin Abla, erkek arkadaşımla 9 aydır birlikteyiz. Üniversite okumak için gittiğim şehirde tanıştık. Birbirimizi sevdik, çabucak ısındık.

Haberin Devamı

Beni annesiyle tanıştırdı, çok tatlı biri. Ama babası benimle tanışmayı dahi kabul etmiyor. Baba tarafından birkaç kişi benim erkek arkadaşımla asla evlenemeyeceğimi düşünüyor ve sürekli aile içinde bunu dile getiriyorlar.

Erkek arkadaşım lise mezunu, ben ikinci üniversitemi okuyorum. Bu yüzden onunla evlenmezmişim. Babası da bunlardan etkileniyor sanırım. “Ancak karar verir de istemeye gidersem o zaman tanırım, ondan önce tanışmam” diyor.

Benim ailem erkek arkadaşımla tanışmak istedi, onu yemeğe davet ettiler. Okulumun bitmesine daha bir sene var.

Bu süre içinde babasıyla tanışıp kendimi sevdirebilir miyim, bilemiyorum. Ama bir yandan da daha beni hiç görmeden, tanımadan bu şekilde bir tavır sergileyen bu kişi ileride ne yapar, diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi.

Erkek arkadaşımı çok seviyorum, ondan vazgeçmek istemiyorum.

Ne yapmalıyım?

◊ Rumuz: Üzgünüm

YANIT

Her ikinizin de mektubunu okuyunca bu babalara ne oluyor böyle, diye düşündüm. Hadi, çok iyi biliriz ki, babalar kızlarına çok düşkündür ve onları kolay kolay evlendirmek istemez, engel olmak için ellerinden geleni yaparlar.

Damat adayı dünyanın en kusursuz genci olsa, kızlarına layık görmezler. Burada da kızımızın babası “Nedeni yok, istemiyorum işte” diyerek açıkça dile getirmiş.

Haberin Devamı

O halde annen ve diğer yakınların da devreye girip, bu genç adamı tanıyıp onayladıklarına göre, onu ikna etmenin yollarını aramalılar.

Bence yapacakları şey, “kızımız eninde sonunda evlenecek, onu zorla evde tutamazsın, eğer sevdiği adamla evlenemeyip, mutsuz olursa bize düşman olabilir, istediğin bu mu?” şeklinde bir yaklaşımla üzerine gitmektir.

Ancak bu erkek babasını anlamakta zorlandım. Gelini olacak genç kızın iki fakülte bitirmiş olması, oğlunun ise sadece lise mezunu olması eğer önemliyse, bu sadece evlenme kararı alan kişileri ilgilendirir. Eğer aranızdaki eğitim farkının sevginizin önüne geçemeyeceğini düşünüyorsanız, bu genç adamın babasını ilgilendirmez.

Haberin Devamı

Sevginizden o kadar eminsiniz ki, böyle bir sorun olmayacağını da kabul ediyorsunuz.

Erkek arkadaşının babasını ikna etmek için onunla görüşmek ve ona kendini tanıtmak, kendini sevdirmek düşüncen normalde çok uygun.

Hiç değilse sandığı gibi burun büyüklüğü yapacak, onlara üstten bakacak biri olmadığını anlayabilir.

Ancak karşılaşacağın adamın nasıl biri olduğunu bilmediğin için yine de fazla umutlanma, diyorum.