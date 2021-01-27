Her şeye oğlum babasız büyümesin diye katlandım

16 yaşında bir genç kız olmama rağmen memelerim sarkık. 1 yılda 20 kilo verdim ve belimde kifoz var yani kamburluk...
Bu sebeplerden dolayı memelerim sarkık ve bu benim psikolojimi çok etkiliyor.
Bazıları “memeler sarkınca bir daha düzelmez” diyor. Yaşıtlarımın asla böyle bir problemi yok. Bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum.
İleride kendiliğinden memelerim dik hale gelir mi yoksa ameliyatsız mümkün değil mi?
Bazen dokunduğumda biraz daha dik hale geliyor ama tamamen değil...
Zaten birkaç dakika sonra yeniden aynı şekline dönüyor. Ne yapabilirim?
◊ Rumuz: Sorunlu kız
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Bu sırrımı mutlaka birine anlatmalıyım rahatlamak için... Bu da siz olacaksınız çünkü sizin tarafsız, dürüst ve şefkatli biri olduğunuza inanıyorum.
Aradan yıllar geçtiği halde, aklımdan çıkmıyor ve vicdanımı zorluyor. Evli bir kadınım. Eşimi seviyorum, ondan çok da memnunum, beni sever, sayar, kollar... Ama uzun yıllardır evliyiz ve aramızda heyecan kalmamıştı.
Çalışıyorum, bir işyeri sahibiyim. Eşimin de benim de kazancımız yerinde. Ne yazık ki çocuğumuz olmadı.
Önceleri doktor doktor dolaştık ama sonunda bunu kabul ettik. Ama işte bu doktor doktor dolaştığımız sırada...
Bir hastanede bir röntgen uzmanıyla tanıştım. Adamı görünce anında vuruldum. Sanırım bu duygular karşılıklıydı. Raporumu vermek bahanesiyle özel telefonumdan beni aradığında, bunu hissettim.
Biraz konuştuk, bir kahve içimlik buluşmaya karar verdik...
Ve tahmin edeceğiniz gibi bir süre sonra kendimizi birbirimizin kollarında bulduk.
Ona çılgın gibi âşık olmuştum, o da bana. Dünyayı unutmuştuk, hiç kimse umurumuzda değildi. Sonuçta o da evliydi ve iki çocuk babasıydı. Artık düzenli olarak buluşuyor, birlikte bulutlarda yaşıyorduk...
Güzin Abla, eşimle 7 yıldır beraberiz. 1 yıldan beri de evliyiz. Çok mutluyduk. Ya da ben öyle sanıyormuşum...
2 hafta önce eşimin telefonunda ailece görüştüğümüz, benim üniversiteden en yakın, hatta oda arkadaşım olan bir kişiyle cinsel içerikli mesajlaşmalarını yakaladım.
Dünya başıma yıkıldı ve evde kıyamet koptu. Bu süre içinde kendisini asla savunmadı. Ancak çekip gitmeme izin vermedi. Çok pişman olduğunu, neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini, baştan sona saçmalık olduğunu söyledi.
Anlattığına göre sadece yazışmışlar, aralarında kesinlikle bir fiziksel yakınlaşma olmamış.
Hâlâ aynı evi paylaşmaya devam ediyoruz. Ama bu olayı yakaladığım günden beri üzerime titriyor, “Sana bunları unutturacağım, her şey normale dönecek” diyor.
Pişmanlığını hissettiriyor aslında. Ben de ne düşüneceğimi bilemiyorum. Çok soğudum ondan, o günden beri hiçbir şeyine tahammül edemiyorum, sürekli kötü davranıyorum.
O ise aksine bana karşı çok sabırlı, eskiye oranla aşırı ilgili. Ama bana her hareketi batıyor. Bazen unutur gibi oluyorum ama erkeklik gururuma yediremiyorum.
Bazen bir an eskisi gibi sevgi dolu oluyoruz ama ben mutlu olduğumuzu hissettiğim o anda yine sinirleniyorum, ona iyi davrandığım için kendimi suçluyorum.
Bundan yaklaşık 4 buçuk yıl evvel bir evlilik geçirdim. Fakat eşim olacak kişi, Doğu’dan Batı’ya tayin olmak için beni kullanmış. Bunu öğrenince beraberliğimiz yürümedi.
5 ay sonra hemen boşanma kararı alıp boşandık. Ama insanlara güvenim yerle bir oldu.
Aradan yıllar geçti... Ne kadar evlenmeye olumlu bakmasam da yeni birini hayatıma almaya karar verdim. Aynı işyerinde çalıştığım, hep abi dediğim biri vardı. Kendisi bana açılınca “deneyeyim” dedim.
Aramızda 7 yaş fark var.
Onun geçmişinde birçok sevgilisi olmuş.
Cinsel birliktelikleri de olmuş ve yabancı bir kadınla 6 ay birlikte yaşamış.
Muhafazakâr biriyim ve bunlar kabulleneceğim şeyler değil. Ama “her insan hata yapar” diyerek göz yumdum.
Ben, bu adamı sevmeye başladım...
Merhaba Güzin Abla, ben evli, 1 çocuk annesiyim. Eşimle nişanlıyken onu sevmediğimi söyledim. Ama eşim ısrarla beni sevdiğini söyledi ve vazgeçmedi.
Şu an evliyiz ve sürekli kavga ediyoruz. Hiçbir zaman yanımda olmadı, beni ailesine karşı hiç savunmadı ve hep yargıladı. Evliliğimiz boyunca, eski sevgilimi başıma kaktı.
Akrabamız olan eski sevgilim, nişanlıyken kaçmamızı istedi ama cesaret edip onunla gitmedim.
Onu çok sevmeme rağmen ailemin, üzülmesini istemedim.
Eşimin ailesinin bedduasının bizi mutsuz edeceğini düşündüm.
Onu sevsem de eşimle evlenmek zorunda kaldım.
Eşim de kendisini istemediğimi biliyor ve “Aklın, kalbin hâlâ onda. Ruhun benimle değil” diyor.
Eşimle yataklarımız ayrı.
Merhaba Güzin Abla, ben annemle sevdiğim adam arasında kaldım.
Sevdiğim, hayatıma 1 yıl önce girdi. Kendisi katıldığım bir kursta öğretim üyesiydi. Daha sonra aramızda yakınlık oldu ve görüşmeye başladık. Şu ana kadar sadece 1 kez dışarıda buluştuk. Sadece telefonda görüştük.
Kendisi evlilik konusunda pek hevesli değil. Bana, “Hayatımda ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım, her anımda olmanı istiyorum” dedi.
Benimle cinsel birliktelik yaşamak istediğini de söyledi.
Benden söz istedi ve “Bana, asla ‘hayır’ dememelisin. Koşulsuz şartsız kabul etmelisin” dedi. Ona söz verdim ama büyük bir aptallık yapmışım.
Sonra benden yapamayacağım bir şey istedi. Ben de kabul etmedim. “Sözünü çiğnedin” dedi.
Bana “Param olsa dahi borç isterim, sırf karşı tarafın ne kadar güvenilir olduğunu görmek için” diyordu.
2 senelik nişanlımla ağustos ayında evlendim. 27 yaşındayım, iki üniversite bitirdim. Eşim lise mezunu, ben ikinci üniversitemi okurken ailesinin ısrarı üzerine üç ay içerisinde nişanlandık.
Bu dönemde bir küs, bir barışık bir sürü badire atlattık. Sonunda evlendik... Tam “Bitti, artık mutlu oluyoruz” diyordum ki ilk gece birlikteliğimizde kan gelmediği için eşim bana hiçbir şey hissettirmeden, ailesinin yanına gidip bakire çıkmadığımı bildirmiş. Yengeleri oyun kurup bize geldiler. “Çarşaf almaya geldik” dediler.
Ben de “O halde bir hastaneye gidelim” dedim. Evden “hastaneye” diye çıktık. Ancak eşim beni babamların evine bıraktı.
Annemler şok oldu... “Evinize dönün, biz kızımızdan eminiz” dedilerse de ikna olmadı. Annesi ve babası o gün konuyu sonradan duymuş gibi bize geldi. Bana sarılıp ağladılar... Onlarla birlikte iki hastaneye gittik.
Biri özeldi, ancak adli vaka olmadan muayene olunamayacağını söylediler. Bu arada eşim de beni annemlere bıraktıktan sonra, evimize dönüp evdeki altınları alıp gitmiş.
Biz ailesiyle hastaneye gittikten sonra “Sen bizim kızımızsın” diyerek evlerine götürdüler. Onu da çağırdılar yanımda çok dil döküp onu ikna etmeye çalıştılar. İçi rahat değilmiş, öyle söyledi. Eve döndük. Ertesi gün yine yengeleri, kardeşi bana yüklendi.
Bir doktor bulduklarını, onu seviyorsam gitmem gerektiğini söylediler. Ben de “Hepinizden şikayetçi olacağım” dedim.
Dayısı öğretmendi, eşi de hemşireydi. Onlar olaya sonradan dahil olup onu ikna etmeye çalıştı. “Sizin baş başa konuşmaya ihtiyacınız var” diyerek bizi evimize getirdiler...
Birkaç ay önce köşemde Ankara’daki Next Level Alışveriş Merkezi’nin, ekim ayı itibarıyla “Bir bilgisayar ile eğitime bir öğrenci de sen kazandır” mottosuyla başlattığı bir projeden söz etmiştim.
Bu projeyle, imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime erişim sağlayamayan çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyorlardı. Ülkemizde de artık bu “askıda” projesi giderek yaygınlaşıyor.
Bu şekilde ihtiyaç sahipleriyle, bağış yapmak isteyenleri buluşturmak mümkün olabiliyor.
İşte bu uzaktan eğitime katkı sunmayı ve eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere fayda sağlamayı amaçlayan “Askıda Tablet” projesinin destekçileri gün geçtikçe artıyor.
Son olarak Atılım Üniversitesi de 25 tablet ile projeye destek verdi. Tabletler yılbaşı itibarıyla bölgelerdeki çocuklara ulaştırılacak.
Projeye destek olmak isteyenler, AVM’nin danışma bölümüne, kişi, kurum, kuruluş ismiyle bağış yapacağı tablet bilgisayarı teslim edebildiği gibi AVM içindeki teknoloji ürünleri mağazasından indirimli olarak tableti satın alabilecek. Proje sonunda bağışçılarla birlikte tabletler okullara teslim edilecek.
Pandemi süreciyle birlikte yardımlaşma, dayanışma gibi kavramlar daha da önem kazandı.
Ben 19 yaşında bir kızım, şu anda nişanlıyım ama nişanlımı bir türlü affedemiyorum...
Biz sevgiliyken bana çok kötü şeyler yaptı. Gitti başkalarıyla oldu, güvenimi kırdı. Ona olan inancım da bitti. Artık ne söylese, ne yapsa bir türlü olmuyor. Yaptığı hataları bütün ailem öğrendi.
Annem ve babamdan çok tepki gördüm. Babam şimdiye kadar bana hiç söylemediği sözleri söyledi. Sevgilim de ailesinden çok tepki gördü, hata üstüne hata yaptı...
O hata yapınca, ben daha çok üstüne gittim. “Peşimi bırak” dedim, tüm hesaplarını engelledim, bu sefer iyice delirdi.
3 sene boyunca her günümüz kavgayla geçti. Yan yana her geldiğimizde birbirimizi yedik. Bana her defasında yalan söyledi ve güvenimi iyice kaybetti.
Daha sonra da kalkıp beni zorla kaçırdı...
Ortalık karıştı, babam beni buldu, mahkemelik olduk. Şikayetimi çekmeseydim 12 sene hapis cezası alacaktı. Bu nedenle nişanlandık.
Ama ben bir türlü bağlanamıyorum, sevemiyorum, yaptıklarını unutamıyorum.
2016 yılında kızıma hamileyken eşimin telefonunda bir kadınla yazışmalarını gördüm.
Dünyam yıkıldı çünkü biz severek evlendik ve çok mutluyduk. Kavga filan da etmezdik... Ta ki bir kadın aramıza girene kadar.
Bana yalvardı, “Tamam, o ilişkiyi bitireceğim, beni bırakma” dedi. Ben de inandım. Ama bitirmemiş. Birlikte olduğu kadın da evliymiş ve kocası beraber görmüş onları. Eşini boşamış, eşimle mahkemelik olmuş.
Ben de eve evrak gelince öğrendim.
Ama yeni doğum yapmıştım. Küçük bebekle kime sığınacaktım?
Ailem köyde ve zor geçinen insanlar. Onlara yük olmak istemedim. Üstelik 18 yaşında bir oğlum, 13 yaşında bir kızım daha var.
Küçük kızım 1 yaşındayken kadına işyeri açtığını öğrendim... Meğer bankadan para çekmiş.
Sevgili Güzin Abla, ben subayım. Kız arkadaşımın ailesi asker olduğum için beni istemiyor. Eşi polis olan bir teyzesi var, ona “Benim kocam polis, bak ne kadar zorluk çekiyorum” diyormuş.
Kız arkadaşım mesleğimi sıkıntı etmiyor ama ailesi istemediği için onları karşısına alamıyor.
Hatta bu sorun yüzünden 4 aylık bir ayrılık sürecimiz oldu. Daha sonra bu ayrılığa dayanamayıp barışma kararı aldık. Ama kız arkadaşımın annesi beni istemediği için, kızına benimle barışmaması konusunda baskı yapmaya başladı.
Sonunda onu da ikna ettiğimizi sandık. Ama davranışları ile hâlâ beni istemediğini belli ediyordu.
Kız arkadaşım da sonunda benden ayrılmak zorunda kaldı. Bu ayrılığı kabul mü etmeliyim yoksa çabalamaya devam mı edeyim?
◊ Rumuz: Tek sorun ailesi
YANIT
Sevgili oğlum, ne ilginç bir dünyada yaşıyoruz... Sevgili oğlum, ne ilginç bir dünyada yaşıyoruz... Her şey ne kadar değişti.Eskiden aileler kızlarını subaylarla evlendirmek için yarış ederlerdi. Subayla evlenmek büyük bir prestijdi. Toplumda büyük bir saygınlıktı. Şimdi ise senin bu mektubuna bakınca, şaşırıyorum ve görüyorum ki, aileler kızlarını subaylarla evlendirmekten çekiniyor. Bunun nedeni olarak da subay ya da polis eşi olmanın zorluklarını, tehlikelerini öne sürüyorlar. Bir anlamda polis ya da subay eşi olmak her dönemde zorluk taşır. Böyle mesleklerin saygınlığının yanı sıra, her zaman hayati tehdidi de vardır. Çünkü subaylar da emniyet görevlileri de vatanımızı, milletimizi her türlü tehdide karşı korumakla görevlidir. Bu görev de elbette hiç kolay değildir. Ve yine eşleri için de hayat öyle pek kolay olmayacaktır. Ancak böyle şerefli meslek sahibi bir eşe sahip olmanın da sağladığı onur hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu yüzden sevgili oğlum, sevdiğin kızın her şeye rağmen sana gelmesini beklerim. Umarım sevdiğin gerçeği görür ve her şey gönlünce olur.
Güzin Abla, 4 senelik evli bir kadınım. Bir çocuğum var. Eşimle 1 ay içinde tanışıp evlendik. Önceleri her şey güzeldi ama evlenince değişti. Ailesiyle birlikte yaşıyorduk. Eşim bana çok kötü şeyler yaşattı, ailesiyle yaşadığım her sorunda hep onların yanında oldu.
Ailesi bana hiçbir zaman ısınamadı zaten. Bu arada eşimin eski sevgilisiyle mesajlaştığını fark ettim.
Bu olaydan sonra iş boşanmaya kadar gitti ama ayrılmadık.
Eşim, ailesiyle bir arada olmamızın doğru olmadığını anladı sonunda.
Evi ayırdık ve aramız daha iyi oldu.
Maaşımın hepsini kocama veririm.
Hep istediklerini yaparım ama o bana ne güzel bir söz söyler, ne küçük bir hediye alır. Bu arada beni eskiden sevmiş olan bir genç, yeniden karşıma çıktı. Çok zengin olmuş, çok da değişmiş. Çalıştığım firmadaki patronumun da yakın arkadaşıymış.
Her şeye oğlum babasız büyümesin diye katlandım
3 yıllık evliliğimiz bitmek üzere... Eşim, artık beni istemediğini söyleyerek boşanma davası için. Yıllarca hakaret ve şiddet gördüm fakat oğlumun anne ve babasız büyümemesi için her şeye katlandım...
Ben 23 yaşındayım, eşim 27 yaşında. Evliliğimizde üçüncü yılımıza girdik. 1.5 yaşında da oğlumuz var. İlk günlerden beri sürekli boş yere tartışırıyoruz. Kavgalarımız iyice büyüdü.
Eşim evlenmeden önce bir ve sonrasında iki kere beyin ameliyatı oldu.
Ailesi onu ben hasta etmişim gibi sürekli imalı konuşuyor.
Hatta eşim de arada böyle söylüyor. Fakat doktor hatası yüzünden birkaç kez ameliyat olduğu ortaya çıktı.
Eşim, son ameliyatından sonra ise beni hepten istemedi. Sürekli ona karşı iyi olmaya çalışıyorum fakat son zamanlarda iyice bana karşı kötüleşti. Sürekli hakaret ediyor, “Beyinsizsin, seni sevmiyorum, senden tiksiniyorum, nefret ediyorum. Seni boşayacağım” diyor.
Bana, defalarca şiddet uyguladı. Oğlum annesiz babasız büyümesin diye her şeye tahammül etmeye çalıştım. Ama o, ısrarla boşanmak istedi. Eşimin ailesiyle birlikte yaşıyoruz. Kendimize ait bir evimiz var. O eve gitmek istedim. Çünkü baş başa kalınca aramız iyi olur ve belki her şey düzelebilir diye düşündüm.
Kayınpederim çok sert bir şekilde, “Burada yaşamak istiyorsan yaşa, yaşamıyorsan babanın evine gideceksin” dedi. Sesimi çıkaramadım...
Eşim bunu fırsat bildi, boş yere tartıştık. Bana şiddet uyguladı...
“Gideceksen git, niye hâlâ burada yaşıyorsun?” diye beni evden kovdu. 7 aydır annemlerdeyim.
Geçen hafta boşanma davası açtı fakat ben boşanmak istemiyorum. Bu süreçte beni ve oğlunu hiç aramadı. Oğlum annesiz babasız büyüsün istemiyorum. Ayrıca kendisini seviyorum. Ne yapabilirim? ◊ Rumuz: Beni istemiyor
YANIT
Sevgili kızım, genellikle eşlerini seven ve ondan ayrılmak istemeyen kadınlar, hep çocukları bahane ederler. Sen de onlardan birisin işte... “Çocuğum babasız büyüsün istemiyorum” diyorsun ama hemen ardından, “Onu da seviyorum aslında” diyebiliyorsun. Kızım, bağışla ama sana sürekli hakaret eden, kötü davranan, boşanmak istediğini ısrarla söyleyen bir adamın nesini seviyorsun? Aklım almıyor doğrusu. Kadınların şiddet görmelerine rağmen, beraber oldukları erkeği sevebilmeleri beni her zaman şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler.
Bu nasıl mazoşist bir sevgi bu... Hem kendini bu kadar küçük düşürmeye değer mi?
Üstelik senin eşinin hasta olduğunu da unutmamalıyız. Genç yaşta, kısa aralıklarla 3 kez beyin ameliyatı geçirmiş. Bu çok ciddi bir durum. Hastalığının ne olduğunu söylemiyorsun ama mutlaka onu hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kötü etkilemiş olmalı.
Eğer beyninde bir tümör varsa ya da beyin kanaması geçirmişse, bu gibi durumlarda insanların kişiliği değişebilir. Ruh sağlığı bozulabilir.
Bencilleşir, çevresini ve sevdiklerini umursamaz, sadece kendine yönelir, sağlığından başka bir şey düşünemez olur.
Buradaki diğer problem de kayınvalidenin ve kayınpederinin sürekli seni suçlamaları, sanki onun hastalığının sebebi senmişsin gibi eşini etkilemeleri...
Tabii ki onun sana karşı bu düşmanca tavrını da açıklıyor. Elinde olmadan onların etkisinde kalıyor ve hastalığı konusunda seni sorumlu görüyor.
Bütün bunlar artık ikinizin birlikte yaşamanızın mümkün olmadığını açık açık ortaya koyuyor. Ama sen anlamak istemiyorsun.
“Kocamı seviyorum” diye takıntılı bir şekilde tekrarlayıp duruyorsun.
Ama adam seni istemiyor, seni görmeye bile katlanamıyor. Yapabileceğin bir şey yok.
Onun hasta olduğunu da unutma, ondan normal tepkiler beklemek yanlış olur. Şu anda boşanmayı kabul et, bekle bakalım, zamanla belki iyileşir, hatasını anlar, hiç değilse çocuğunu görmek isteyebilir.
Ama inan, sen karşı çıktıkça, sana karşı düşmanlığı daha da artacak...
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