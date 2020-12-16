Her gün ölen sevgilimi düşünüyorum

Eşim evlendiğimizden beri bilgisayardan kafasını kaldırmıyor. Ben oyun oynadığını sanıyordum, meğerse başka kızlarla konuşuyormuş. Bunu ona söyleyince de benden boşanmak istedi.

Eşimle 1.5 yıldır evliyiz. Eşim 34, ben 29 yaşındayım. Evlendiğimizden bu yana, aslında tam tamamına 16 aydır, eşim her akşam internette oyun oynuyor.

İletişimimiz sıfır noktasına kadar düştü.

Ailesiyle bu konuyu konuştum ve en azından yanımda evde oynadığını söyleyerek beni avuttular.

Fakat eşim, internette kendisinden 12 yaş küçük kızlarla bel altı konuşmalara da girişmiş...

Kısacası sadece oyun değil. Eşim ben uyuduktan sonra ise beni ayakta uyuttuğunu zannetmiş. Bana söylemediği sözleri hep o kızlara sarf etmiş.

Ben bakımlı ve çevresinden ilgi gören bir genç kadınım, bakımsızlığım yok ya da cinsel anlamda eşimi tatmin etmeyecek davranışlarım asla olmamıştır.

Hatta yatak muhabbetini genelde ben açarım ve o zaman zaman yorgun olduğunu söyler.

