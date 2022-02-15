Her gün eski sevgilimi düşünüyorum

24 yaşında, 3 yıllık evli bir kadınım. 3 yaşında kızım var. Ailem henüz 14 yaşındayken beni amcamın oğluyla nişanladı ve babaannemin zorlamasıyla 3 yıl nişanlı kaldık. Ama anlaşamadık ve ayrıldık.
Ayrılınca akrabalarım bana düşman oldu. Ailem de bir şey demedi. Hatta “zorla verdik” diye pişman oldular. Ama psikolojim çok bozuldu.
2 yıl sonra bir akrabamızın oğlu haber gönderdi. Benden hoşlanıyormuş ve konuşmak istiyormuş... Ben de bunu hemen aileme söyledim. Zaten annemin akrabasıydı. Bir şey demediler, görüşmeyi kabul ettim.
Görüştük, konuştuk... 1 yıl birbirimizi tanıdık, sonra istediler ama kimse gelmedi akraba olarak. Babam tarafından nişanlandık.
1 yıl kadar sürdü ve beni çok kıskanmaya başladı. Aramızda tartışmalar çoğaldı. “Telefonunu aradım açmadın” demelere başladı.
Aramızda mesafeler vardı. Sonra ailemle onların yanına gittik ve oraya yerleştik. Bu sefer de ailem ve ailesi anlaşamadı. Babam “Uzak olalım daha iyi, yoksa her şey bozulacak” dedi. Ben istemedim ama babamın isteğini yaptık ve gittik. Oradan giderken yüzüğü geri verdi.
Şimdiki eşim nişanı attı. O psikolojiyle beni kaçırmasına onay verdim. Nasıl oldu bilmem ama bana yüzüğü geri veren adama “tamam” dedim. Hemen hamile kaldım, ailesi ile beraber yaşamaya başladık.
Tabii anlaşamadık. Ailesinin yanından ayrıldık. Bu sefer de sabahlara kadar eve gelmemeler başladı. Bir yandan da kumar oynuyordu. Sinir hastası oldum, psikiyatriste gittim. İlaç kullanıyorum.
38 yaşında bir kadınım,
16 senedir de evliyim. 13 ve
8 yaşlarında iki oğlum var.
Ortaokulu, liseyi, iki üniversiteyi dışarıdan okudum. Şu an devlet memuruyum, müdürlük sınavlarına hazırlanıyorum.
Sorunum hâlâ deli gibi sevdiğim eşim. Ne yazık ki o beni sürekli aldatıyor, ben affediyorum ama o yine aynı şeyi yapıyor. 4 yıldır bir şey yapmıyordu, gayet iyi gidiyorduk...
Geçen gece telefonuna kulaklığı takmış, biriyle konuşuyordu. Sesini uyku sersemi duydum, mutfağa gittim ve beni görünce apar topar kapattı telefonu.
Telefonu istedim, vermedi ve “müzik dinliyorum” dedi.
Yaklaşık 3 yıldır evliyim, öncesinde de uzun bir flört dönemimiz oldu. Şu an 1.5 yaşında bir bebeğimiz var. Eşim bebekten sonra değiştiğimi söylüyor.
Evlendikten 7 ay sonra hamile kaldım. Pandemiden dolayı hamileliğimi hep evde geçirdim.
O günden bu yana da dışarı çıkmıyorum. Sakin bir hayat gibi gözüküyor ama eşimin ailesi hep bir sorun yaratıyor. Onların sorunlarıyla uğraşa uğraşa onlar gibi oldum sanki.
Eşim sadece yatakta bana ilgi gösteriyor. Beklentim ise sevgi. Eşimin beni sevdiğini düşünmüyorum. Bunu dile getiriyorum ve beni sevdiğini söylüyor. Fakat hiç inandırıcı gelmiyor. Çünkü ailesinin yanında hep haksız çıkarmak için uğraşıyor ve hakaret ediyor.
Beni beğenmiyor. Hiçbir konuda yanımda olmuyor. Hep farklı düşüncelerdeyiz. Çok bunaldım ve bir gün kendimi camdan atmak bile istedim.
Korku içinde eşime anlattım bu yaşadığımı. Dinlemek bile istemedi. Bana sadece şunu söyledi:
“Seni annene söyleyeceğim. ‘Kızın, intihar etmeyi düşünmüş’ diyeceğim.” Bu konu üzerine daha fazla konuşmak istemedim, bunaldım.
Yaşım daha 23 ve şu an 43 yaşında biriyle birlikteyim. Beni çok sevdiğini söylüyor ama pek fazla inanamıyorum.
En ufak hatamı büyütüyor, alakasız konular yüzünden benimle konuşmuyor.
Aslında onunla birlikte olurken hiç mutlu değilim, o sadece cinsellik için bana yaklaşıyor. Diğer günlerde yüzüme bile bakmıyor.
Bu 4 yıl içinde çok yıprandım. Benimle konuşmuyor, arayıp sormuyor, ben de ayrılmak istiyorum.
Ama bunu söyleyince sıcak davranmaya başlıyor.
Her seferinde affediyorum ama artık onu istemiyorum. Bir süreden beri yazılarını okuyorum kendime yol bulmak için. Bir de ben akıl alayım dedim. ◊ Rumuz: Yardımcı olun
YANIT
Baban yaşında bir adamla nasıl oldu da böyle, hem de iyi gitmeyen bir ilişki kurdun?
Üniversite 2’nci sınıf öğrencisi, 20 yaşında bir kızım. Hayatım boyunca hep ailemin yanında durdum ve onlara her açıdan destek oldum. Onlar da beni hiç yalnız bırakmadı ama onları anladığım gibi beni anlamadılar.
Lise zamanlarımda birkaç ciddi olay yaşadım. En önemlisi aileye olan güven kaybıydı.
Babam annemi aldatıyordu. Anneme bunu nasıl söyleyeceğimi dahi bilemiyordum. Bunları hep içime attım.
Sonrasında birini sevdim. Beni bıraktı, çünkü istediği gibi biri değildim. 4 sene boyunca tekrar tekrar geldi ve benden af diledi. Fakat affedemiyorum, bazen unutmak için affetmek gerekir ama yapamıyorum.
4 senedir kimseyi sevemedim.
Lisede pek sevilen biri değildim. Kimseyle konuşmayan, atılgan olmayan, çirkin denilebilecek biriydim. O zamanlardan beri dışlanmanın ne olduğunu çok iyi biliyorum.
Pandemi sonrası okuluma kavuştum ve yurtta kalmaya başladım. Buradaki asıl amacım okumak ve ailemin yüzünü düşürmemekti. Yurdumdaki oda arkadaşlarım iyi insanlardı.
Mutlu olmayı beceremiyorum ya da mutlu olsam da fark edemiyorum. 25 yaşındayım.
Sevmeyi de sevilmeyi de tam beceremedim. Gerçeği söylemek gerekirse hiç sevgilim olsun istemedim zaten.
Lise yıllarında bana çocuksu ve saçma geliyordu. Hayalim 20’li yaşlara gelince evlenmek ve mutlu bir yuva kurmaktı.
O yüzden öyle kısa sürecek ilişkilere yaklaşmadım. Sevdim de tabii ama platonik oldu hepsi.
Aşırı dizi izlerdim. Dizilerdeki erkeklere hayranlık duyardım, aşkları ilgimi çekerdi. Resmen dizilerle mutlu olan asosyal biri haline geldim.
Dizilerdeki gibi yakışıklı bir erkekle beraberlik bekliyordum. Derken biri karşıma çıktı.
Efendi, işi iyi, olgun, ailesine değer veren, beni seven, saygı duyan, romantik bir erkek. Başta kabul etmedim. Hayallerimdeki gibi değildi. Aşkı, o göz göze gelmeleri hiç yaşamadık.
Yaptığınız birkaç tavsiye üzerine size yazmaya karar verdim. Cinselliğe meraklı olmayan kadınlara, eşlerini yanlarında tutmak için onları yatakta mutlu etmeye çalışmalarını söylediniz. Bu çok saçma.
Yatakta “naz yapmak” gibi bir şey olamaz. Eğer kadın (ya da erkek) istemiyorsa zorla cinsellik olmaz.
Erkekleri cinselliği en ön planda tutan varlıklar gibi yansıtmanız da erkeğe yapılan haksızlık bence.
Çoğu böyle olabilir ama olmayan düzgün erkekler de var.
Eğer eşiniz sırf cinsellik yüzünden sizden uzaklaşmaya hazırsa bırakın gitsin. Emin olun dışarıda binlerce erkek var cinselliği arka plana atan. Hiç kimseyle zorla cinsel ilişki yaşamak zorunda değilsiniz, eşinizle bile.
O kişi özellikle ilişkinizi sırf bu yüzden bitirmeye hazırsa, bırakın gitsin. Bir şey daha var, bu sadece sizinle alakalı da değil ama toplumla alakalı.
Köşenizde bir kızın babasının, annesini aldattığı bir yazıyı okumuştum.
5 yıla yakındır süren bir ilişkim var. Erkek arkadaşım denizcilik okudu. Bir dönem gemide çalıştı. Çok güzel, saygılı, sevgi dolu ilişkimiz vardı. Artık İstanbul’da çalışıyor, gene gemicilik işi. Fakat bu defa uzağa gitmiyor.
Son 1 yıldır ilgisizliği, umursamazlığı beni mutsuz etti. Birkaç hafta önce telefonuna baktım. Bir uygulama kullandığını gördüm.
Bu uygulamayı kullandığını kabul etmedi. Sonrasında güvensizlik oluştu. Ama ona sorsanız bana çok âşık.
Sonra buluştuk ve her şeyi yüzüne vurdum. Bitirmek istediğimi söyledim.
O da çok pişman olduğunu, beni aldatmadığını söyledi. Tabii hepsi yalan.
İş yerime çiçekler gönderdi. Bendeki o güven duygusunu çoktan kaybetti. Geçen günlerde telefondan uygulamasına girdim. Neler konuşmuş, kimlerle görüşmüş, öğrenmek istedim. Kız arkadaşlarından biriyle konuşmuş.
Bu kızın ona attığı birkaç iç çamaşırlı, yarı çıplak fotoğraf gördüm. Bu kız da 5 senedir onun arkadaşı. Bir dönem evliydi, sonra ayrıldı. Sonra bir başka kız buna numarasını atmış. Tükenmiş durumdayım. Neden bunları yaparken bana bitirmek istediğini söylemedi ki?
30 yaşında, evli, üç çocuk annesi bir kadınım. Eşim ise 34 yaşında. Onunla 19 yaşındayken görücü usulüyle evlendim. Eşim aslında düşünceli, son derece saygılı bir insan. Evliliğimiz boyunca bana hep iyi davranmaya çalıştı.
Mutsuz bir ailede büyüdüm. Zaman zaman aile içinde şiddet gördüm. Birbiriyle sürekli kavga eden cahil bir anne ve baba tarafından yetiştirildim.
Babam çok kıskançtı. Annemi kıskanır, şiddet uygulardı. Aynı kıskançlığı, baskıyı bana da yaptı.
Kendine göre “namus” kavramıydı bu. Tek başıma dışarı çıkmam yasak, o yasak, bu yasak. Cahilliği yüzünden beni okutmadı. Kızlar okumazmış.
Evlenene kadar çok zor şartlara maruz kaldım.
“19 yaşında evleniversin” dediler, evlendim. Hazır bile hissetmiyordum kendimi evliliğe. Hayatımla ilgili her türlü kararı babam veriyordu.
Korktuğum için ne isterlerse yapardım, dayak yememek için de...
Bu çok büyük bir acı. Eski yıldızlarla birlikte çağımın insanlarının da gençlikleri, mutlulukları, keyif aldıkları her şey de birer birer yok oluyor. Hüzünlendim ve yaşamın aslında ne kadar kısa ve üzüntülerle, dertlerle harcanmayacak kadar değerli olduğunu düşündüm.
Haberlerde Fatma Girik için Yeşilçam’ın en parlak döneminin yıldızları Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın dörtlüsünün bir parçası olduğuna dikkat çektiler. Bu dörtlü Yeşilçam’ın ‘dört yapraklı yoncası’ olarak anılıyordu. Girik’in ölümüyle yoncanın yapraklarından biri eksilmiş oldu.
Bu arada sevgili Filiz Akın’ın da rahatsız olduğunu duyduk. Allah ona şifalar versin. Bu dörtlünün yeri asla doldurulmaz çünkü.
Bizim dönemimizin sanatçılarının çoğunun da yerinin kolay kolay doldurulamayacağını hatırladım bu vesileyle. Kayahan, Ferhan Şensoy, Alaattin Yavaşça, Erol Büyükburç, Münir Özkul, Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Tarık Akan ve yakın dönemde kaybettiğimiz pek çok değerlimiz... Hepsi bizim çağımızın ve hayatımızın çok önemli vazgeçilmezleriydi.
Fatma Girik, röportajlarından birinde “Yaşamım büyük bir mücadele ile geçti. Kendimi büyük savaşlar sonrasında var ettim. Bu nedenle kendimle gurur duyuyorum ve başka hiçbir şeye özenmiyorum. Bin kere daha yaşasam yine Fatma Girik olmak isterim” demiş. Gerçekten de Fatma Girik gibi bir sanatçı olmak kolay değil.
Allah rahmet eylesin, yolu ışıklar içinde olsun. Ve dilerim, gerçekten de çok istediği gibi, hayatının büyük aşkı Memduh Ün’e öte âlemde kavuşmuştur.
Onu tanımayan gençlerimize mutlaka onu anlatmak gerekir.
ANNESİNDEN KORKTUĞU İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZÜ SAKLIYOR
Ben 42 yaşındayım, 18 senelik evliyim. 2 evladım var.
2015’te eşim hasta oldu ve hastanede yatarken, ben de yanındaydım. O sabah, odasına bir genç kadın geldi. Eşim için gelmiş olabileceği hiç aklıma gelmemişti.
Yanda bulunan diğer hastaya geldiğini sanmıştım. Ta ki eşime ismiyle hitap edip “Hayırdır, küs müyüz” diyene kadar. Ben neye uğradığımı bilemedim.
Eşim o kadını odadan çıkardı ve sonra yanıma geldi. Bana bir sürü yalan söyledi tabii ki. Sözde bu kadın arkadaşının kuzeniymiş. Beni arkadaşıyla da görüştürdü. Arkadaşı, “Yenge ben bu olaya karışmak istemiyorum” dedi. Ben o anda yıkıldım.
Sinirle eşime “Tamam bu olay bitti hemen ayrılalım” dedim. O da kabul etti ama daha hastanedeydi.
O esnada araya büyükler girdi, beni ikna etmeye çalıştılar. Sonuç olarak çocuklarımın küçük olmasını bahane ederek eşim eve geri döndü.
Ama ona ne sevgim ne de saygım kaldı. Biz bu şekilde 1 sene aynı evde yaşadık. Cinsellik gibi hiçbir şey yoktu aramızda. Böyle bir süre gitse de biz baktık bu şekilde olmuyor.
Geçenlerde size yazmıştım. “Eşimle 5 aydır aynı evde küs yaşıyoruz” diye. Biz anlaşmalı boşanmaya karar verdik. Ben istedim, eşim de kabul etti. Sonra vazgeçti, boşanmak istemedi... Bizden vazgeçemediğini, ona bir şans daha vermemi istedi.
Yaşadıklarımızı unutup yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Bunun için de “aile danışmanına gidelim” dedi. Benim de yüreğim yumuşadı, kabul ettim ve barıştık.
“Bu küs dönemimizde konuştuğun biri var mıydı?” diye sordum. Önce söylemedi sonra saklamak istemediğini belirtti.
Sosyal medyadan bir kadınla yazışmış ve konuşmaları da olmuş.
Biz barışınca kadına, “Ben aileme döndüm” demiş ve ayrılmış. Fakat korkularım var. Güven konusunda endişeliyim... Ondan emin olamıyorum.
Ya daha önce yaşadıklarım gibi şeyler yaşarsam. Kavga, gürültü, hakaret gibi... Tamam, benim de hatalarım oldu.
Ama en çok da eşimden kaynaklandı bunlar. Yatak odamız, yani cinsel hayatımız hep sorun oldu. Bu konuda çok fazla ilgi bekleyen bir eşim var. Ona göre yeterince tatmin olmayınca bu ilgiyi dışarıda arıyor. Ben de bunu kabullenemiyorum.
Sesimizi duyurmak için yine size yazıyoruz Güzin Abla... “Hayvanları Koruma Kanunu” 2004 yılından beri hayatımızda. Kanunun iyiye yakın diyebileceğimiz tek bir maddesi var, o da her zaman vurguladığımız 6. madde. Yani “kedilerin ve köpeklerin yaşam alanı sokaklardır, belediyeler onları sadece, onların iyiliği için kısırlaştırma, tedavi amacıyla alıp, geçici hayvan bakımevine götürebilir ve işlemler tamamlandıktan sonra aldığı yere geri bırakmak zorundadır” diyen madde.
2010 yılından 2021 yılına kadar bu kanunun değiştirilmesini tartıştık. Kanun koyucu bu 6. maddeyi kaldırmak istediysek de eksik olarak gördüğümüz hususlarını tamamlamak içindi. Özellikle kabahat niteliğinde kabul edilen hayvana şiddet fiillerinin suç olarak nitelendirilmesini, hayvana şiddet uygulayan faillerin cezaevine girmesini ve hiçbir hayvanın tehlikeli, yasaklı şeklinde ayrıştırılmamasını istedik.
Nihayetinde kanunda yapılan değişiklikler 2021 Temmuz ayında yürürlüğe girdi. Hayvana şiddetin adı suç oldu ama pek işe yaramadı, faillerin cezaevine girmesinin mümkün olmadığı cezalar belirlendi. Kanunda sanki isteklerimiz yerine getirilmiş gibi görünüyordu ama aslında hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Hayvan katliamları, bunları yapan cani ruhlu kişiler, adliyeden ellerini kollarını sallayarak sırıtarak çıkan, aramızda yaşamayı sürdüren failler aynen devam...
“Tehlikeli”, “yasaklı” tanımları da aynen korundu, üstüne bir de Tarım ve Orman Bakanlığı’na istediği köpeği tehlikeli ilan etme yetkisi verildi. Bu da yetmedi, 6 ay içinde tehlikeli olduğu belirlenen köpekleri kısırlaştırıp kaydettirmezsen, elinden alır barınağa kapatırım, uyarısı insanların önüne kondu. Bu işin sonunda, kanun hiç değişmese daha iyiydi noktasına kadar geldik. Neyse ki 6. madde de aynen korundu. Eskiden olduğu gibi kanunun tek iyi maddesi 6. madde noktasındayız.
Son dönem gelişmeleri ise 6. maddeye de pek bel bağlamamamız gerektiğini hatırlattı. Kanunun uygulayıcısı belediyelerin, Bakanlığın bir genelgesiyle kanunu uygulamaktan kolayca vazgeçebildiklerini gördük. Bu sakıncalı diye belirlenen köpekleri yok etme fırsatı ellerine geçti. Belediyeler, şu an Türkiye’nin her yerinde sakıncalı olsun olmasın, köpekleri toplayıp bilinmeze gönderiyor. 2021 Temmuz ayında mecliste yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişiklikler köpekleri korumamız anlamında işimize yaramıyor. Biz tabii ki kanunun elimize verdiği kısıtlı imkânlarla suç duyurusunda bulunuyoruz. Sonuç alamasak bile onları evrak yoğunluğunda bunaltıyoruz. Ki anlasınlar ne kadar çok ihlal, ne kadar çok dava konusu var. Türkiye barolarındaki tüm avukatlara çağrımızı yineleyip, hayvan hakları için hukuk örgütlenmesi hareketini biraz hızlandırmak gerekiyor.
Ki çoğu baro artık bunu canla başla yapmaya hazır. Hukuk çözümlerinden, adaletten vazgeçmeden, hak savaşlarımızı kararlılık ve cesaretle sürdüreceğiz. Ve tabii “dayanışmayla”...
İçinde bulunduğumuz nokta köpeklerimizin son düzlüğü, yeşil yolu. Ya şimdi sonuna kadar köpeklerimiz için direniriz ya da ömrümüzün sonuna kadar köpeklerimizin arkasından ağlarız.
6 aydır nişanlıyım. Nişan
öncesi 4 ay görüştük. Biraz aceleciymişiz gibi görünüyoruz ama yıllar öncesinden de tanışıyorduk. Sadece ciddi düşünmemiştik.
Her ilişki gibi bizimki de ilk başlarda çok güzeldi.
Fakat kendisi sorumsuz biri ve son zamanlarda da çok ilgisiz oldu.
Rahat, umursamaz ve çalışmıyor.
Yazın düğünümüz olacak ama aklımda o kadar soru var ki... Üstelik kendisiyle konuşamıyorum.
İşini soruyorum, hemen kızıyor.
26 yaşındayım, sevdiğim kızı bir trafik kazasında kaybettikten sonra hayatımı sadece aileme adadım. Onların istediği insanla evlendim. Ama bu ilişkim yürümedi. “Belki yoluna girer” diye çocuğum olsun istedim ama hiçbir şey değişmedi. Önce bir kızımız, iki yıl sonra da oğlumuz oldu.
Ancak evliliğim düzelmedi. Ne denli çabalasam da en sonunda boşandık. Anlaşmalı olarak boşanırken, iyi bir nafaka ödemeyi kabul ettim.
Maddi durumumu aşsa da en azından anneleri çalışmayacak ve onlarla vakit geçirebilecekti. Lakin ne kadar dikkat etsem de birine gönlüm kaydı.
Sohbet muhabbet derken o da benden hoşlandı. Yaşadıklarımı anlattım ama henüz kabullenemedi ve duygusal durumlardan dolayı da bir ikilem içinde kaldı.
Pişman olmasındansa bensiz mutlu ve huzurlu olmasını istiyorum. Çünkü daha kendisinin kabullenemediği hayatı, ailesi asla kabul etmeyecek.
Keza bu kız ilk defa evlenecek ve benim bunları karşılayacak gücüm hiç olmayacak.
Kızım konusunda da aşırı endişeli. Çünkü eski eşim evlenirse kızımın velayetini ben alacağım.
Merhaba Güzin Abla, ben 20 yaşında bir genç kızım. Bundan 1 ay önce 26 yaşında bir beyefendiyle tanıştırıldım aileler vasıtasıyla. Bu beyefendinin ailesi bizim aile dostumuz. Fakat kendisini tanımıyordum.
O da beni tanımıyordu. Bu kişi Türk kökenli Fransız vatandaşı. Fransa’da yaşıyor, inşaat mühendisi. Ailesi ise Türkiye’de.
Ailesine evlenmek istediğini söylemiş ve “bana tanıdığınız, güvendiğiniz bir ailenin kızını bulun ve isteyin” demiş. Ailesi de beni uygun görmüş. Ben burada okuyorum. Bir şekilde bu beyefendiyle tanışma yoluna girdim ve sözlendik. Sözlüm tam aradığım gibi biri.
Bana da âşık oldu. Fakat ben kendisine karşı duygusal bir şey hissetmiyorum. Bu beni çok zorluyor ama o çok iyi biri. Belki aynı evde yaşayınca huyu değişir, yaşamadan bilemeyeceğim bunu. Onu üzmek istemiyorum, çok duygusal biri.
Ondan önce 2 yıllık, 26 yaşında biri ile ilişkim vardı. Beni çok seviyordu, hâlâ da seviyor. Ama ben sözlenmeden 1 ay önce ondan ayrıldım, çünkü çok yıpratıcı bir ilişkimiz vardı. Hep tüm fedakârlığı ben yapıyordum. Kendimi onun için paspas ettim. Daha fazla dayanamayıp, ayrıldım sonunda.
Sözlendikten sonra bana dönmeye çalıştı. Ağlıyor sürekli “beni affet” diye. Onunla çok şey paylaştım, onu seviyor muyum bilmiyorum ama benim hassas noktam çok iyi niyetli olmam, bu beni mahvediyor Güzin Abla. Bu arada evlenince Fransa’ya yerleşeceğim; kariyerime orada devam edeceğim. ◊ Rumuz: Evlilik
YANIT
Sevgili kızım, seninle açık konuşacağım. Böyle uzaktan, hiç tanımadığın, sadece ailesine “bana uygun bir kız bulun” diyerek yola çıkan bir kişiyle evlenmeyi düşünüyorsan, sakın acele etme.
Merhaba Güzin Abla, 7-8 ay önce okuldan bir kızla tanıştım. Onu gerçekten çok sevdim, âşık oldum ve arkadaşlarımın da yardımıyla sevgili olduk. İlk başlarda her şey güzeldi. Fakat sonra o neşeli halinin altında ne kadar sinirli ve takıntılı bir kız olduğunu anladım. “Geçer, herkesin sinirli bir dönemi olabilir” dedim. Lakin psikolojik sorunları olduğundan zaman zaman ilaçlar kullandığını öğrenince geçici bir şey olmadığını anladım.
Giderek çok saçma sebeplerden ötürü benimle saatlerce kavga etmeleri ve öfke krizleri arttı. Bütün bunlar beni zihnen çöküntüye uğrattı. Tabii, onu çok sevdiğim ve ciddi düşündüğüm için bir çözüm yolu aramaya başladım. Böyle kavga çıkarmaması gerektiğini defalarca konuştum. Kendisi de bana hak verip defalarca özür dileyip, değişeceğini söylemesine rağmen hiçbir şey değişmedi. Ancak sanki biraz duruldu ama yine sinirli hareketleri devam etti. Gene bir nebze tolere ettim ama bu süreçte cinsel bir münasebetimiz de oldu.
Bir süre sonra bu siniri yine patlak verdi. Resmen zihnen yaşlandım. Kendisinin defalarca değişeceğine, bu huyunu yeneceğini söyleyip bana hak vermesine rağmen, hiçbir şey değişmedi. Her zaman psikolojik sorunları ve takıntıları olduğunu söyleyip buna sığındı.
Şu anda iyiyiz ama şimdi bile gereğinden fazla telefonla arama ve mesaj atmalar, gereksiz kaprisler, biraz kendi çevremle vakit geçirsem kriz geçirmeler sürüyor. Bu ilişkiyi bitirmemin doğru olacağını düşünmeye başladım. Bu kararı da çok düşündüm. Böyle sorunlu bir insanla gelecek kurabileceğimden emin değilim. Yine de bunu nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum.
Bana aşırı bağlanmış durumda. Eğer böyle bir şey yaparsam kendine bir şey yapabileceğine dair ciddi şüphelerim var ve açıkçası korkuyorum. O aslında iyi bir insan, üzülmesini de istemiyorum. Aynı zamanda onu gerçekten seviyorum da... Daha 20 yaşındayım ama bu iş devam ederse ciddiye binecek. Kendisi beni ilerideki kocası olarak görüyor. Sürekli planlar yapıyor. Ayrılmam daha mı doğru? Yoksa beklemeli miyim? Nasıl bir yol izlemem doğru olur?
Rumuz: Kötüyüm, çıkmazdayım
YANIT
Sevgili oğlum, henüz 20 yaşındasın ve bu kadar büyük sorunlarla uğraşıyorsun. Bu genç kızın ciddi ruhsal bozuklukları var. Öfke kontrol bozukluğu diye adlandırılan bir sorunu bile olabilir. Ne yaşadıysa, kendi kendisiyle bile barışık değil. Senin hayatını da alt üst etmiş. Böyle biriyle elbette şu anda bir gelecek düşünemezsin. Böyle anı anına uymayan, gereksiz öfkelere kapılan, her şeyi aşırı ve nöbetlerle kendini gösteren, bu genç kızın gerçekten yoğun bir sevgiye ama asıl ciddi bir tedaviye ihtiyacı olduğu ortada.
25 yaşında, üniversite mezunu genç bir kadınım. Bundan 1 yıl önce atanıp mesleğime başladım. Ailemden ilk kez ayrı kaldım.
Çünkü üniversiteyi de ailemin yanında okumuştum. İlgiye, sevgiye aç biriyim.
Her gösterilen ilgiye kanıyorum. Karşıma çıkan insanlara “hayır” diyemiyorum.
Gerçekten iyi niyetli ve saf biriyim. Burada evli bir adamla tanıştım ve onunla bir süre görüştüm. Bana karşı çok ilgiliydi. İlgisi ve beni düşünmesi çok hoşuma gitti.
İlişkimizin yanlış olduğunu biliyordum. Bu yüzden de onunla hep kavga ediyordum.
Aslında onu istemiyordum ama onun bana gösterdiği ilgiye o kadar alışmıştım ki beni aramadığı zamanlarda boşluk hissediyordum ve tekrar konuşuyorduk. Bir süre sonra artık dayanamadım ve konuşmayı kestim.
Bana eşiyle boşanacağını söylüyordu, biraz da bu yüzden görüşmemiz uzamıştı. En fazla 3 aylık bir durumdu bu. Sonra karşıma başka biri çıktı.
Bir adama âşık oldum. Aşk ve evlilik ise benden çok uzaktı. Çocukluğum çok kötü geçti. Yazları fabrikada, kışları okuldaydım. Kendi çabamla okudum. Annem sevmediği bir adamla yani babamla evlenmiş.
Mutsuz bir evlilik içinde büyüdüm. Evlenmeyi düşünmedim, daha doğrusu istemedim. Evlenmekten ve bir erkekten dayak yemekten korkuyorum.
Aşktan da korkuyorum, korktuğum da başıma geldi. Daha önce evlenmiş ve ayrılmış bir adama âşık oldum. Yalnız bu adam eski karısı ile bağlantıda.
Ayrıca yaşadığı şehirde hayatında bir başka kadın var. Aklım çok karışık. Üzülüyorum. Mantığımı kaybettim. Nedenini söyleyemem ama her şeyi silip atmak istiyorum. Kaçış sendromu yaşıyorum.
Çünkü onu kıskandığımı fark ettim.
Hem de bu kıskançlık çok mantıksız hale geldi.
Onu görmek istiyorum, sesini duymak istiyorum.
Her gün eski sevgilimi düşünüyorum
Evlendim ama neredeyse her gün eski sevgilimi düşünüyorum. Keşke geçmişe dönebilseydim demediğim tek bir günüm olmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum...
Sevgili Güzin Abla, aslında cevabını iyi bildiğim bir sorum var. Ama yıllardır içim içimi kemiriyor. Size danışmamın bir sebebi içimi döküp rahatlamak.
Diğer bir sebebi de bahsedeceğim hanımefendinin de yıllar yıllar önce size sorduğu sorunun köşenizde cevaplanmış olması.
Güzin Abla, ben seneler önce bir kıza âşık oldum.
Aileler arası anlaşmazlıklarla geçen sancılı bir beraberlikten sonra, detaylarına girsem “böyle ayrılık sebebi mi olurmuş” diyeceğiniz saçma sebeplerden ayrıldık.
Bu hanımefendiye hiç yalan söylememiştim. Ayrılırken ilk ve tek yalanımı söyledim:
“Seni sevmiyorum.”
Yalanın kuyruklusu.
10 seneden fazla bir süredir bu hanımefendiyi düşünmediğim, düşüncesiyle içimin titremediği, keşke geçmişe dönebilseydim demediğim tek bir günüm olmadı.
İşin garip tarafı şu ki, buna rağmen ben evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Onun durumunu tam bilmiyorum. İrtibat koptu epeydir.
Size de yazmıştı bizimle ilgili, bu nedenle birkaç kez nişanlandığını ama evlenmediğini duydum.
Ben aslında yalan söylemeyi bilmeyen, kimseyi aldatmayan, gözü dışarıda olmayan bir erkeğim.
Hâlâ eski sevdiğim yüreğimde, gizli olsa da aileme sadığım.
Tüm duygularımı içimde yaşıyorum.
Ama şunu bilin ki, çok ama çok zorlanıyorum.
Ne yapmalıyım Güzin Abla?
◊ Rumuz: Unutamadım, unutamıyorum
YANIT
Sevgili oğlum, “son pişmanlık fayda etmez” derler. Sen de bu pişmanlığını yaşıyorsun sanırım. Kendin de söylediğin gibi aslında çok basit bir nedenden ayrılmışsınız.
Onu terk etmişsin ve yalan söyleyip “seni sevmiyorum” diyebilmişsin. Şimdi ise yıllardır bu acıyla ve özlemle yaşadığını anlatıyorsun bana.
Dediğin gibi ilginç bir şekilde bu hanım bana yazmış olabilir. Tam olarak kesin bir şey söyleyemeyeceğim, belli ki sen bu yazısını köşemde okumuşsun.
Keşke rumuzunu yazsaydın. Bir kez daha bu mektubu okuyup, senin sorununu iki taraflı olarak inceleme imkanı bulabilirdim.
Bir yandan da erkeklere seslenmek istiyorum. Basit bir kıskançlık, basit bir kavga, bir aile sorunu ya da buna benzer bir nedenden sevdiğiniz kadını terk edebiliyorsunuz.
Daha sonra, hatta belki senin gibi yıllar sonra bu yaptığınızın ne kadar büyük bir hata olduğunu anlıyorsunuz.
Bu arada hem kendinizi hem o sevdiğiniz kadını, hem de şu anda birlikte olduğunuz eşinizi sonsuz bir mutsuzluğa mahkum ediyorsunuz.
Böylece birçok yuvada büyük bir psikolojik çöküş yaşanıyor. Ve sebebi “Ne kadar saçmaymış” diyebildiğiniz basit bir sorun aslında. Ancak bunu yıllar geçtikten sonra anlayabiliyorsunuz...
O zaman sevdiğiniz kadına sırtınızı dönmeden önce bir kez daha düşünmelisiniz.
Şu anda geri dönüşü çok zor bir durumla karşı karşıyasın, sevgili oğlum...
Evlenmişsin, çoluk çocuğa karışmışsın. Evlendiğin o hanımın burada suçu ne?
Eşine sadık olduğunu söylüyorsun. Ne mutlu...
Ama eşin acaba yıllardır, aynı yastığı paylaştığı erkeğinin aklının ve yüreğinin bir başka kadında olduğunu biliyor mu?
İnsanın aklı ve yüreği bir başkasındaysa, bu aldatma olmuyor mu sence?