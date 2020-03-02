1 yıl önce evlendim ama üniversite eğitimime devam ettiğimden hemen hamile kalmak istemiyorum. Doğum kontrol hapları ileride bana bir problem yaşatır mı?
Merhaba Güzin abla hem üniversiteye devam eden hem de 1 yıl önce sevdiği gençle evlenmiş bir genç kadınım. Ancak hem eğitimimi tamamlayabilmek hem de bebeğimi istediğim zaman dünyaya getirmek amacındayım. Bu yüzden hemen hamile kalmak istemiyorum.
Bu yüzden evlendiğim günden beri doğum kontrol hapı kullanıyorum. Hapları 365 gün boyunca hiç bırakmadan alıyorum, çünkü adet dönemim dayanılmayacak kadar ağrılı ve zor geçtiği için bunu doktor tavsiye etmişti.
Size sormak istediğim, 4 ya da 5 yıl sonra bir bebeğimiz olsun istiyorum. Sizce bu kadar çok ve sürekli doğum kontrol hapı aldığım için ileride bir problem yaşar mıyım?
Hamile kalmak istediğim zaman da bir sorun olur mu? Bebeğimde bir sorun ortaya çıkar mı? Sizce hamile kalmamak için başka bir yöntem mi kullanmalıyım? Şimdiden cevabınız için teşekkür ediyorum.
Rumuz: Yeni evli
YANIT
Sevgili kızım ben bu konuyu yüzlerce kez yazdım... Özellikle artık bu devirde doğum kontrol haplarının yan etkilerinin bile çok azaldığını, hele ilerde planlanan bir hamilelik için hiçbir sorun yaratmayacağını hep söyledim.
Hele bir de şu doktorunuza güvenmemeniz yok mu, beni gerçekten çok şaşırtıyor. Doktorunuz size güvenle bu hapı kullanmanızı tavsiye etmiş. Nasıl kullanmanız gerektiğini de açıklamış. Hiçbir uzman sizde kısırlık yaratabilecek, ilerde bebeğinizin olmasını engelleyecek bir ilaç yazıp bunu almanız için ısrar edebilir mi? Böyle bir şey olabileceğini nasıl düşünüyorsunuz, anlamıyorum.
Doğum kontrol hapını bütün dünyada milyonlarca kadın kullanıyor. Eğer ileride planlanan bebek için ya da anne için en ufak bir kuşku yaratsaydı, piyasadan anında kaldırılırdı. Oysa yıllardır hap güvenle kullanılıyor.
Bu hap aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi ağrılı adet dönemlerini tedavi için âdet düzensizliklerini düzene koymak için, hatta bazen sivilce ve saçlardaki aşırı yağlanmayı önlemek için bile kullanılmakta. Doktorlar evli olmayan genç kızlara da doğum kontrol hapını bu nedenle verebiliyor.
Bu yüzden babasından dayak yemiş genç bir kız yazmıştı bana, onu hatırladım şimdi.
Ayrıca yine size söylemeli ve uyarmalıyım; zaman zaman doğum kontrol hapı kesildiği anda hamilelik ortaya çıkabilmekte... Hatta uzun süreli kullanılan doğum kontrol hapının zaman zaman çoğul gebeliklere (ikiz, üçüz gibi) neden olduğu da görülüyor. Bunu da hatırlatayım.
Sonuçta endişelerin yersiz güzel kızım, içini rahat tut, endişe etmen için bir neden yok.
Ancak doğum kontrol hapının bazı basit yan etkileri seni rahatsız ediyorsa, örneğin âdet döneminde aşırı kanama, saç dökülmesi, kilo alma, zaman zaman da cinsel isteksizlik, gibi sorunlarla karşılaşıyorsan, o zaman doktoruna danışarak başka bir yöntem denersin. Ya da sadece kullandığın hapı değiştirmesini isteyebilirsin.
Hemen hamile kalmak istemiyorum
1 yıl önce evlendim ama üniversite eğitimime devam ettiğimden hemen hamile kalmak istemiyorum. Doğum kontrol hapları ileride bana bir problem yaşatır mı?
Merhaba Güzin abla hem üniversiteye devam eden hem de 1 yıl önce sevdiği gençle evlenmiş bir genç kadınım. Ancak hem eğitimimi tamamlayabilmek hem de bebeğimi istediğim zaman dünyaya getirmek amacındayım. Bu yüzden hemen hamile kalmak istemiyorum.
Bu yüzden evlendiğim günden beri doğum kontrol hapı kullanıyorum. Hapları 365 gün boyunca hiç bırakmadan alıyorum, çünkü adet dönemim dayanılmayacak kadar ağrılı ve zor geçtiği için bunu doktor tavsiye etmişti.
Size sormak istediğim, 4 ya da 5 yıl sonra bir bebeğimiz olsun istiyorum. Sizce bu kadar çok ve sürekli doğum kontrol hapı aldığım için ileride bir problem yaşar mıyım?
Hamile kalmak istediğim zaman da bir sorun olur mu? Bebeğimde bir sorun ortaya çıkar mı? Sizce hamile kalmamak için başka bir yöntem mi kullanmalıyım? Şimdiden cevabınız için teşekkür ediyorum.
Rumuz: Yeni evli
YANIT
Sevgili kızım ben bu konuyu yüzlerce kez yazdım... Özellikle artık bu devirde doğum kontrol haplarının yan etkilerinin bile çok azaldığını, hele ilerde planlanan bir hamilelik için hiçbir sorun yaratmayacağını hep söyledim.
Hele bir de şu doktorunuza güvenmemeniz yok mu, beni gerçekten çok şaşırtıyor. Doktorunuz size güvenle bu hapı kullanmanızı tavsiye etmiş. Nasıl kullanmanız gerektiğini de açıklamış. Hiçbir uzman sizde kısırlık yaratabilecek, ilerde bebeğinizin olmasını engelleyecek bir ilaç yazıp bunu almanız için ısrar edebilir mi? Böyle bir şey olabileceğini nasıl düşünüyorsunuz, anlamıyorum.
Doğum kontrol hapını bütün dünyada milyonlarca kadın kullanıyor. Eğer ileride planlanan bebek için ya da anne için en ufak bir kuşku yaratsaydı, piyasadan anında kaldırılırdı. Oysa yıllardır hap güvenle kullanılıyor.
Bu hap aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi ağrılı adet dönemlerini tedavi için âdet düzensizliklerini düzene koymak için, hatta bazen sivilce ve saçlardaki aşırı yağlanmayı önlemek için bile kullanılmakta. Doktorlar evli olmayan genç kızlara da doğum kontrol hapını bu nedenle verebiliyor.
Bu yüzden babasından dayak yemiş genç bir kız yazmıştı bana, onu hatırladım şimdi.
Ayrıca yine size söylemeli ve uyarmalıyım; zaman zaman doğum kontrol hapı kesildiği anda hamilelik ortaya çıkabilmekte... Hatta uzun süreli kullanılan doğum kontrol hapının zaman zaman çoğul gebeliklere (ikiz, üçüz gibi) neden olduğu da görülüyor. Bunu da hatırlatayım.
Sonuçta endişelerin yersiz güzel kızım, içini rahat tut, endişe etmen için bir neden yok.
Ancak doğum kontrol hapının bazı basit yan etkileri seni rahatsız ediyorsa, örneğin âdet döneminde aşırı kanama, saç dökülmesi, kilo alma, zaman zaman da cinsel isteksizlik, gibi sorunlarla karşılaşıyorsan, o zaman doktoruna danışarak başka bir yöntem denersin. Ya da sadece kullandığın hapı değiştirmesini isteyebilirsin.