Hayvana eziyete hapis cezası getirilecek mi?

“Gelin kaynana aynı evde yaşamamalı” şeklindeki düşüncenize katılmıyorum. Çok şükür benim çevremde kimse annesini yalnız bırakmadı. Ben de bunu aklımın ucundan geçirmem, gerekirse evliliğimden vazgeçerim annemden geçmem.

Güzin Abla, bir süreden beri köşenizdeki gelinlerle kayınvalideler hakkındaki yazılarınıza bakıyorum.

Gelin kaynana aynı evde yaşamamalı diyorsunuz da, insanlar ne yapsınlar, annelerini yalnızlığa mı terk etsinler?

İnsanlar hem yalnız yaşanmaz diye evleniyor hem de annelerini yalnız bırakmakta sorun görmüyor.

Çok şükür benim çevremde kimse annesini yalnız bırakmadı.

Bizde de abimle bende kalıyor annem. İkimiz de evliyiz.

Anneme “Artık bizde kalamazsın” demeyi aklımın ucundan bile geçirmem.

Gerekirse evliliğimi bitiririm.

