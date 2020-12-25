Hayvana eziyete hapis cezası getirilecek mi?

Güzin Abla, bir süreden beri köşenizdeki gelinlerle kayınvalideler hakkındaki yazılarınıza bakıyorum.
Gelin kaynana aynı evde yaşamamalı diyorsunuz da, insanlar ne yapsınlar, annelerini yalnızlığa mı terk etsinler?
İnsanlar hem yalnız yaşanmaz diye evleniyor hem de annelerini yalnız bırakmakta sorun görmüyor.
Çok şükür benim çevremde kimse annesini yalnız bırakmadı.
Bizde de abimle bende kalıyor annem. İkimiz de evliyiz.
Anneme “Artık bizde kalamazsın” demeyi aklımın ucundan bile geçirmem.
Gerekirse evliliğimi bitiririm.
Ailem küçüklüğümden beri bana baskı uyguluyor. Babam, annem ve ablamlara göre biraz daha anlayışlı ama onunla da konuşamıyorum.
4 ablam var ve annem, ablamlar ne derse doğru buluyor ve çok çabuk inanıyor.
Babam inanmaz hatta dinlemez bile ablamları. Ama ablamlar anneme “bu kız adam öldürmüş” dese ona bile inanır, o derece.
Ben hariç herkese inanıyor.
Bu baskılar yüzünden kaçarak bir evlilik yaptım ve evlendiğim kişiyle anlaşamayıp ayrıldım.
Tekrar ailemin evine döndüm.
Ayrıldıktan 9 ay sonra beni başka bir memlekete, halamın yanına gönderdiler.
Ben 29 yaşında henüz atanmamış bir edebiyat öğretmeniyim. Yıllardır atanamamanın stresi içinde yanıp kavruldum. Üstüne bir de annemi kaybedince, daha bir koptum hayattan.
Tam artık umudumu yitirmişken, Ankara’da bir doktor ile tanıştım. Kendisi yeğenimin doktoruydu. O kadar güzel bakıyordu ki, ilk defa bende bir kalp olduğunu hissettim. Yengem ve yeğenim doktorla konuşurken ben de yanlarındaydım.
Doktor her konuştuğunda bana bakıp ne yapmamız gerektiğinden bahsederdi. Bir süre sonra gözümü kaçırmamaya karar verdim, öyle bakıştık.
Kendi kendime akıl vermeye çalıştım “Sen kim doktor kim... Sana mı bakacak, çevresinde onca güzel ve akıllı doktorlar varken.” Bu düşünce ile ikinci kez gittik. Yengem ve yeğenim içeri girerken ben hasta bekleme salonunda kaldım.
Doktor o sırada moladaydı. Moladan gelirken, tam odasına girecekti, vazgeçti ve sekretere uğradı. Bir süre sanki bakışlarını hissettim ve başımı kaldırdığımda, bana baktığını gördüm.
Bakışlarımı kaçırdım.
Odasına girdi, kapısı açıktı. O odasında, ben bekleme salonunda ara sıra bakıştık.
Merhaba Güzin Abla, sizi çocukluğumdan beri okuyorum. Şimdi 27 yaşındayım, 3 yıllık evliyim ve 6 aylık bir çocuğum var.
Eşim annesine, annesi eşime çok düşkün. Uzak yerlerde yaşıyoruz, senede anca 2 kere ziyaretlerine gidiyoruz.
Ama onlarla sanki her gün birlikteymişiz gibi yaşıyorum. Çünkü eşim ve annesi sürekli Whatsapp’ta mesajlaşıyor ya da günde en az 1 saat telefonda konuşuyor.
Annesi selfie çekip oğluna atıyor. Saçlarını kestiriyor fotoğrafını oğluna atıyor...
Çok sinir oluyorum.
Eşime de her defasında laf ediyorum.
Saçını kestirip fotoğrafını attığında artık dayanamayıp “Sana değil kocasına atsın” dedim.
Ailemin uzaktan akrabası olan bir erkek hayatıma girdi. Ancak 1 ay önce feci bir şekilde vurularak öldürüldü. O öldükten sonra dünyam yıkıldı çünkü onunla mutluydum.
Güzin Abla, sevdiğimin nasıl öldüğünü de anlatayım... Arkadaşının, bir mekâna borcu vardı. O borcu olan kişiye pusu kurmuşlar. Arabada giderlerken şoför koltuğunda o kişi yerine erkek arkadaşım oturuyormuş.
Arabaya 8 kurşun sıkılmış. Herkes kendini kurtarmış fakat erkek arkadaşıma 4’ü isabet etmiş. 2 hafta yoğun bakımda kaldı, ardından da vefat etti.
Öyle güzel seviyordu ki beni... Annesi, yengemin öz kardeşi. O yüzden annem gibiydi. Facebook’ta da bir yazı yazdım ve fotoğraflarımızı paylaştım:
“Yağmurdan sonra çıkan toprağın kokusu artık senin kokunu getirecek bana. Kavuşana kadar hoşça kal güzel gülüşlü çobanım.”
O vefat ettikten sonra abisi bana ulaştı ve “Sen kardeşimizden emanetsin, artık bir abin de benim” dedi. Çok sevindim teselli oldu.
Ben bu ailenin içine girmek istiyorum, annesiyle abisiyle hep görüşmek istiyorum.
Güzin Abla, ben evlendim ama pandemi yüzünden düğünü erteledik. Benim ilk evliliğim, eşimin ise ikinci evliliği ve önceki eşinden 1 oğlu var. Kaynanam, görümcem, üvey oğlum, hepsi çok iyi insanlardı gerçek yüzlerini görmeden önce.
Düğün olana kadar bazen eşimin ailesinin evinde, bazen de kendi ailemle kalıyorum. Ailem düğün olmadan evden gitmemi istemiyordu. Ben ise kocamı çok özlediğim için ara sıra gidiyordum.
Üvey oğlum, öz annesiyle hiç görüşmek istemiyordu, yalvar yakar zorla görüştürüyordum. Annesinden nefret ettiğini söylüyordu.
Ben ise buna kızıyordum.
Meğer çocuk arkamdan iş çeviriyormuş. Gizli mektuplarını yakaladım. Bana yakın olup her bilgiyi annesine aktarıyormuş.
Bilgisayardaki web sitesi geçmişine baktım...
Çocuk 13 yaşında ama porno filmler izlemiş. Eşime söyleyince kondurmak istemedi ama ben çocukla konuşup itiraf ettirdim.
Eşimle 1.5 yıldır evliyiz. Eşim 34, ben 29 yaşındayım. Evlendiğimizden bu yana, aslında tam tamamına 16 aydır, eşim her akşam internette oyun oynuyor.
İletişimimiz sıfır noktasına kadar düştü.
Ailesiyle bu konuyu konuştum ve en azından yanımda evde oynadığını söyleyerek beni avuttular.
Fakat eşim, internette kendisinden 12 yaş küçük kızlarla bel altı konuşmalara da girişmiş...
Kısacası sadece oyun değil. Eşim ben uyuduktan sonra ise beni ayakta uyuttuğunu zannetmiş. Bana söylemediği sözleri hep o kızlara sarf etmiş.
Ben bakımlı ve çevresinden ilgi gören bir genç kadınım, bakımsızlığım yok ya da cinsel anlamda eşimi tatmin etmeyecek davranışlarım asla olmamıştır.
Hatta yatak muhabbetini genelde ben açarım ve o zaman zaman yorgun olduğunu söyler.
Size yaşadıklarımı anlatmak istiyorum ve değerli yorumlarınızı almaktan büyük mutluluk duyacağım. Bu yüzden her şey bir yana bana yardımcı olacağınızı düşünüyorum... Umarım beni ayıplamazsınız.
Ben 46 yaşında, çok mutsuz bir evliliği kısa bir süre önce bitirmiş, eğitimli ve meslek sahibi bir kadınım.
Bu yaz hiç beklenmedik bir şey oldu. Hayatımda ilk kez büyük bir aşk yaşadım. Aşkın ve cinselliğin ne olduğunu onda tattım.
Benden 18 yaş küçük bir erkekle sadece 2 ay süren ama benim için dünyalara bedel bir süreçti. Biliyorum, bu bizim için imkansız bir aşktı ve elbette arkası gelmeyecekti. Çünkü aramızda aşılması imkânsız bir engel vardı ve bu engel yaş farkıydı.
Ama ne olursa olsun, ben aşkı geç de olsa onunla tanıdım.
Şunu da söylemeden edemeyeceğim, söz konusu bir erkek olunca kendinden 20-25 yaş genç kızlarla beraber olabiliyor. Toplumda da bu doğal karşılanıyor. Aynı şeyi bir kadın yapınca, kendinden küçük bir erkeği sevince kıyametler kopuyor.
Onları öyle bir yargılıyorlar ki bazen bu beraberlik bitmek zorunda kalıyor.
26 yaşındayım ve annem ile babam küçüklüğümden beri hep birbiriyle tartışırdı. Ben de senelerce buna şahit oldum ve böyle de büyüdüm. Ama az da olsa evimizde huzur vardı ve geçinip gidiyorduk. Ta ki ablam boşanıp yeğenimle yanımıza taşınana kadar...
Elbette biz ailesi olarak onları sokakta bırakacak halimiz yoktu.
Onlar da bizim kanımız canımız...
O yüzden de aynı evde yaşamaya başladık.
Ancak bu durumda evimiz bir zaman sonra bize küçük gelmeye başladı. Çaresiz borca girdik ve daha büyük bir ev satın aldık. Bu yeni evde yaşamaya başladığımızdan beri, inanılmaz bir huzursuzluk var. Herkes birbirine bağırıyor çağırıyor.
Evde hiç kimse mutlu değil, yüzümüz asla gülmüyor.
Her gün, her akşam bir şekilde kavga gürültü mutlaka çıkıyor.
Merhaba Güzin Abla, çok kötü bir durumdayım. Erkek arkadaşım daha önce hiç ciddi ilişki yaşamamış. Kimseye böyle değer ve önem vermediğini söylüyor.
İlk kez benimle bu duyguları yaşıyormuş.
Ben duygusal ve kolay kolay kimseyi hayatına alamayan biriyim. Bunu bile bile kendisini önceki sevgililerimle kıyaslayıp, sürekli “Sen zaten ciddi ilişki yaşadın, her şeyi tüketmişsin” diyerek benden ayrılmak istiyor.
“Ben kendimi senin diğer sevgililerinden özel hissetmek istiyorum.
Onlarla paylaşmadığın, yaşamadığın, somut şeyler sunmalısın bana” diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.
İlişkimin bitmesini istemiyorum, çünkü birbirimizi çok seviyoruz ve çok uyumluyuz.
Bana güvenmesini nasıl sağlayabilirim?
Güzin Abla, 1 yıldır ilişki yaşadığım bir sevgilim var. Ama ona nasıl yaklaşmam gerektiğini bilmiyorum...
Ben üniversite mezunu genç bir kadınım. Maalesef kendi mesleğimi yapamıyorum. Sevgilim ise lise terk ama kendi işini yapmaya çalışıyor.
Ben ondan önce iki kişiyle sevgili oldum. İlkinde daha küçüktüm. İlişkimiz uzun sürdü, sonra bitti.
Diğeri ise “Her şey güzel olacak” deyip duruyordu. Onunla bir şeyler yaşadım. Hep “mutluyuz, evleneceğiz” vaadiyle vakit geçirdiler benimle. Sonunda ihanetle terk edildim.
Bu yeni sevgilime yaşadıklarımı açıkça anlattım. Yalan yanlış bilgilerle girmedim hayatına. Aileler işin içine girmeden beni iyice tanımasını istedim. Sadece tek bir olayı söylemedim. Önceki sevgilimle yaşadığım gerçeği anlatmadım.
Çünkü çok zor dönemler geçirdim.
Ama gizlediğim bu olayı ilişkimizin 10’uncu ayında öğrendi. Sora sora bana itiraf ettirdi. Sonra da beni terk etti. Ayrıldıktan 2 ay sonra geri geldi. “Ben her şeye rağmen geldim” dedi. Benden de bir şeyler bekliyormuş. Bana “Mücadele et” diyor. Ama ben zaten her dediğini yapmaya çalışıyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben sevgilimi aldattım.
Sevdiğim adamla tanışmadan önce, eski sevgilim yeniden beraber olmamız için ısrar ediyordu. Benim de ona bir işim düştü.
Çok önemli bir konuydu ve sadece o halledebilirdi.
Bunun farkına varınca iyice üzerime düşmeye başladı.
Bu sırada yeni sevgilimle tanıştım. O kadar iyi biri ki...
Nazik, düşünceli, sadık. Yalan, onun hassas noktası.
Ancak eski sevgilim peşimi bir türlü bırakmadı. Üstelik elinde birlikteliğimiz sırasında çektiği görüntüler vardı. Hem görüntülerimi sildirmek hem de benim için önemli olan o konuyu halletirmek için eski sevgilimle yeniden ilişkiye girmeyi kabul ettim.
Ben de size derdimi yazmak istedim. Bu öyle bir şey ki vicdan azabı mı yoksa hâlâ sevmek mi bilmiyorum...
Evlenmek istediğim adam sürekli beni oyalıyordu.
İyiden iyiye artık yaşım geçiyordu ve yuva kurmak istiyordum.
Tam da o sırada karşıma bir başkası çıktı. Çok iyi biriydi.
O, evlilik için oyalayan sevdiğim ise ayrıldıktan sonra sürekli bana beddua etti. Ondan sonra da her şey kötüye gitti. Evlenmeyi düşündüğüm adam tarafından terk edildim.
Yuva kurmak isterken mutluluğumdan oldum. 1 yıl süreyle hayatıma kimseyi almadım.
Daha sonra affetmesi için eski sevgilimi aradım fakat çok geçti artık.
Merhaba Güzin Hanım, ben 64 yaşında, memur emeklisi, bekar bir babaanneyim... Üniversite mezunu ve evli 2 oğlum var. Pandemi döneminde 41 yaşındaki oğlumun çocuklarına bakmak için Ankara’ya geldim. Gelinim hemşire, çalışıyor. Okullar kapalı olduğu için torunlarıma ben bakıyorum.
Sorunum ise oğluma sevgi saygısı olmayan, pervasız, patavatsız, evine çocuklarına ilgisiz gelinim...
Oğlumla 14 senedir evliler. Buna rağmen hâlâ ev düzenine uyum sağlayamadı. Oğlum, iki kez ayrılmak istedi ancak eşinin “beni bırakma” diye ağlamalarına dayanamadı.
Oğlumun gece hayatı yok, içki sigara ağzına sürmez. Ev işlerine yardımcı olur. İki yıldır işsizdi buna rağmen mesleği olmayan işlerde çalıştı ve ailesine baktı.
Ancak gelinim oğlumla aynı yatakta bile yatmıyor.
Üç buçuk aydır buradayım, sadece üç kere sofra kurmuştur.
Bir gün evde temizlik yaparken 11 yaşındaki torunuma, sorumluluklarını bilsin diye odasını süpürmesini söyledim.
Ben, 22 yaşındayım. Aslında bazı sorunlar yaşasak bile güzel ve iyi bir ilişkim var. Sevgilim beni seviyor, ben de onu...
Ancak dediğim gibi bazı sorunlar yaşıyoruz. Nitekim ileride evlenebileceğimizi düşünmüyorum.
Neden bilmiyorum ama kendimi onunla evlenmiş ve mutlu bir hayat sürüyormuş gibi görmüyorum.
İleriye baktığımda yine bizi birlikte görüyor bile olsam, evlenmek bana büyük bir yük ve sorumluluk gibi geliyor. Bunu kaldırabileceğimi de düşünmüyorum. Bunu ona söylediğim zaman da bozuluyor.
Ailesinin de ileride beni istemeyeceğini ya da evlilikte sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü benim çocuğum olmuyor. Belki bu evlenmek için bir engel değil... Evet, erkek arkadaşım da bunu sorun olarak görmüyor ama şu an ikimiz de genciz.
Sevdiğim adam ileride baba olmak isteyecek ve ben bu konuda kendimi yetersiz hissedip bunalıma gireceğim.
Çünkü bu konu zaten beni çok geriyor. Ailesinin de bana bu açıdan baskı yapabileceğini düşünüyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben yurtdışında okudum ve üniversitede aynı sınıfta olduğum yabancı uyruklu biriyle 2 senelik bir ilişkim oldu.
Bütün arkadaşlarımız ortaktı ve beraber birçok ülkeye seyahat edip birçok şeyi paylaştık.
Ona ilk gördüğüm andan itibaren âşık olmuştum ve ilişkimiz süresinde de çok seviyordum. O kadar çok seviyordum ki yaptığı yanlışları, ne kadar canımı yaksa da affediyordum.
Beni seviyordu, bundan emindim ama çok da üzüyordu. Ve aramızdaki en büyük sorunumuz gelecekle ilgili plan yapamayışımızdı.
Çünkü ailelerimiz asla birlikte olmamıza izin vermezdi. Yurtdışından geri döndüğümde, onun yaptığı bir hata yüzünden ayrıldık ve bu bir nevi ikimizin de işine geldi. Çünkü ailelerimiz ve araya giren mesafe yüzünden ilişkimizi yürütmemiz zor olurdu.
Birkaç ay toparlanamadım. Sonrasında kendi ülkemden biriyle tanıştım. O da yurtdışında yaşıyordu ve aramızda mesafe vardı ama bana o kadar iyi geldi ki bütün dertlerimi unuttum sanki.
Kısa sürede onu sevmeye başladım. Sanki eski ilişkimde aradığım her şeyi onda buldum. Birkaç ay önce nişanlandık.
Hayvana eziyete hapis cezası getirilecek mi?
Hayatını hayvanlara, insanlığa ve doğaya adamış değerli insan Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti. O ve onun gibi hayvanseverler adına meraktayız. Hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası da getirilecek mi?
Çevreci ve hayvan hakları savunucusu değerli bilim adamı Prof. Dr. Orhan Kural’ı Covid-19 hastalığından yitirdik. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, hepimiz için çok büyük bir kayıp.
Ama en çok da hayvan ve doğaseverler için büyük bir kayıp. Hayvanseverliği ve doğaseverliğiyle tanıdığımız Dr. Orhan Kural, bir video çekerek sevenlerine veda etmiş ve vasiyetini belirtmiş.
Kürk giyenlerin cenazesine katılmasını istememiş. Ben onun gibi hayatını hayvanlara, insanlığa, doğaya adamış değerli insanlar tanıdım şükürler olsun...
Tıpkı geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz, çok sevgili hocamız Prof. İsmet Sungurbey gibi... Ben, hayvan haklarını onun bildirisinden öğrendim...
Hayvan sevgisinin uçsuz bucaksız duygu selini onun yazılarından anladım.
Son zamanlarda kanımı donduran ve insanlığımdan utandıran birbirinden korkunç haberler okuyorum. Kocaeli’nde 4 bacağı kesilmiş bir kedinin ölüsü bulundu.
Antalya’nın Kemer ilçesinde vatandaşlar tarafından beslenen 17 kedi ve 3 tavuk, atılan zehirli salamlarla öldürüldü.
Antalya’da kuyruğu ve bacakları kesilmiş halde ölü bulunan kedi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Samsun’da ayakları kesilen köpek hayati tehlikeyi atlattı. Şükürler olsun ki birkaç ay kadar önce yine aynı şekilde bulunan ve hayata tutunamayan yavru köpeğe benzemedi sonu. Hayvanseverler ona protez ayak taktırdı.
Bu ve bunun gibi haberler birbirini kovalıyor. Ve her seferinde ben, “Bu daha ne kadar devam edecek” diye düşünüp kahroluyorum.
Ve sonra bir haber daha geçiyor televizyondan, yeni doğum yapan bir anne, bebeğini bir poşete koyup çöp kutusuna atmış. Bebek tabii ki hayatını kaybetmiş... Toplum olarak bir buhran yaşıyoruz sanki...
Zaten hep söylemiyor muyum, “Hayvanı sevmeyen, insanı sever mi” diye.
Doğa adına, insanlık adına kızgınım...
Allah hayvanları da tıpkı seni yarattığı gibi özene bezene yaratmış.
Ona niye kötülük ediyorsun?
Onlar aç. Karınlarını doyurmak için sokağa, asfalt yola çıkıyorlar. Çoğu zaman da buralarda ezilip gidiyorlar.
Yemek aramak, su bulmaktan başka amacı olmayan bu cana niye eziyet ediyorsun? Günah değil mi?
Ağızları var, meramlarını anlatacak dilleri yok. En çok üzüldüğüm, hatta üzülmekten de öte kahrolduğum, hâlâ bu konulara bir çözüm getirilememesi...
Yıllardır hayvanlar yararına olumlu olmasını beklediğimiz bu yeni yasa taslağın beklentisi içindeyiz.
Hayvana işkence, tecavüz ve katliam haberleri yüzünden bu toplumun daha fazla bekleyecek ne hali ne de sabrı kaldı. Bu suçlara da hapis cezası getirilmeyecekse, biz hayvanseverlerin beklentilerini karşılamayacak demektir.
Nasıl bu dünyada yaşayan her canlının bir yaşama nedeni, bir yaşama amacı varsa, hayvanların da görevi vardır bu dünyada...
Hayvanlar, en küçüğünden en büyüğüne kadar yüce Allah’ın özenle yarattığı, can verdiği sevgili varlıklardır.
Onların insanlara maddi ve manevi faydaları, sevgileri, vefaları saymakla bitmez. İnsanoğlu merhametsizce öldürüp yok etsin diye yaratılmadı onlar...
İnsana karşılıksız sevgi veren sadece hayvanlardır...
Hayvanlara eziyet-işkence yapanları, onları keyif için katledenleri “insan” olarak nitelendirmek mümkün mü?
Allah’ın yarattığı her canlıya sevgi, saygı, merhamet duymak, onları koruyup kollamak insanlık görevidir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle